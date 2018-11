Mayor competitividad y ahorro económico, entre las principales ventajas de las empresas que apuesten por el autoconsumo

Las Palmas de Gran Canaria acogió este miércoles las IV Jornadas de Autoconsumo y Eficiencia Energética, que fueron organizadas por la empresa SM Advance Energy. En este foro el fundador de la compañía, Santiago Marrero, resaltó que apostar por el autoconsumo energético permite, entre otras ventajas, tener mayor competitividad y ahorro económico. "El empresario que no esté en el nuevo modelo energético no estará en el mercado", apuntó, comparando el momento actual con lo sucedido en las dos últimas décadas con las entidades que optaron por adaptar su negocio a internet frente a las que no lo han hecho.

En estas jornadas se celebraron cuatro mesas redondas. La primera fue abierta por Vicente Boissier, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria. Bajo el título Autoconsumo energético y normas de edificabilidad en España, Boissier realizó un breve recorrido sobre la evolución de las exigencias relacionadas con la eficiencia energética en la arquitectura hasta llegar a la situación en la que nos encontramos en este momento, y la previsible situación futura. También analizó cómo lo percibe la sociedad y cómo evoluciona el marco normativo que le impone nuevas soluciones, así como la utilización de las nuevas tecnologías para cumplirlas.

Tomó el relevo Santiago Marrero, quien habló sobre la Rentabilidad y Beneficios en Canarias del Autoconsumo Energético. Marrero insistió en que en las tres anteriores jornadas se había hablado simplemente de la tecnología desarrollada y las novedades del autoconsumo pero que este año trajo de novedad el hablar de la gestión y la regulación porque "el autoconsumo es ya imparable". El experto insiste en que la independencia energética es ya una realidad y aclaró las bondades que desmontan los mensajes que pregonan que optar por ella es problemático debido a la burocracia y la presión de las grandes empresas energéticas.

Comparó la situación en España con la de otras países europeos que llevan desarrollando el autoconsumo en la última década, como por ejemplo Alemania. "Todo el retraso que tengamos nos hará perder competitividad empresarialmente". Así, Marrero cree que las empresas de Canarias puedan hacer frente a la mano de obra barata de otros países como Marruecos pasa por la implantación de la producción individual de energía ya que, por ejemplo, en el sector turístico el segundo gasto empresarial es el pago de la electricidad, lo que suprimiendo este desembolso se podrá hacer frente al empuje de los países emergentes.

También hizo una radiografía del empresario canario, al que define como "predispuesto" a avanzar en este modelo energético puesto que está más concienciado que el del resto de España. E insistió que cuando alguien se desconecta de la red eléctrica o disminuye su dependencia de ella lo que está haciendo es ahorrarse el déficit tarifario ya que "con el sol te olvidas de las subidas de la factura eléctrica". "Los límites son simplemente el espacio que se disponga para tener las instalaciones y la potencia que tengas contratada con las eléctricas, no hay nada más", subrayó.

Por otro lado, contó el caso de una planta solar fotovoltaica instalada en el municipio de Santa Lucía que amortizó la instalación de 100 Kwp en solo seis años tras una inversión de 115.000 euros. El ahorro anual de esta compañía se cifró en 17.800 euros y trajo como beneficios medioambientales el dejar de emitir 69 toneladas de CO2 al año, o, como puso de ejemplo, enumeró en más de 176.000 pinos los necesarios para absorber dicha emisión a la atmósfera.

Por último, comentó que la metodología que usan en su empresa consiste en primero instalar el autoconsumo instantáneo e inmediatamente monitorizar y controlar la producción eléctrica y posteriormente las líneas de consumo para, finalmente, emitir informes periódicos que demuestren los ahorros que se obtienen. Con ello se obtiene la independencia energética al máximo nivel que quiera y pueda llegar el cliente. Este método difiere de otras compañías que optan primero por analizar el consumo y posteriormente hacer la instalación.

En cuanto al foro PPAs Fotovoltaicos: buscando el equilibrio óptimo de rentabilidad y seguridad en la inversión, presentado por José Antonio González, CEO de Red Fotovoltaica, en él se habló sobre los principales actores que participan en un proyecto fotovoltaico que se financia gracias a la firma de un acuerdo de compra Power Purchasment Agreement (PPA) a largo plazo. Según González, la complejidad de este tipo de contratos radica en que no es un modelo cerrado, sino que es un equilibrio preciso entre la transmisión de la incertidumbre de precio, garantía de pago y rentabilidad de los proyectos entre las partes implicadas.

"La capacidad del interlocutor en alcanzar acuerdos que cumplan las expectativas de los actores: inversor, financiador, consumidor ( off-taker) y del promotor es un elemento clave. Son acuerdos cuyo ajuste final se hace al céntimo pero que en una primera etapa se deben arrancar con un objetivo común consensuado por las partes; y para ello la pedagogía energética, medioambiental y financiera empleada y una visión de conjunto de un negocio complejo son elementos clave para llevar el PPA a buen término", sostiene.

Por último, Jorge Gutiérrez, socio director de PWC Canarias, habló sobre las Ventajas Fiscales del Autoconsumo Energético en Canarias. Hizo hincapié en que en términos fiscales, el importe desembolsado en instalaciones de autoconsumo energético "no debe ser visto como un coste, sino como una inversión" ya que la base de nuestro actual Régimen Económico y Fiscal "nos permite generar importantes ventajas fiscales por la adquisición de los equipos necesarios para el autoconsumo".