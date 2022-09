Blas Acosta repite como candidato del PSOE al Cabildo de Fuerteventura

El viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, repetirá como candidato a presidente del Cabildo de Fuerteventura en las elecciones locales y autonómicas de 2023.

En un comunicado, el PSOE ha dado a conocer este miércoles la candidatura de Blas Acosta a la corporación insular.

El socialista ya encabezó la candidatura en las elecciones de 2019 y llegó a ser presidente del Cabildo tras una moción de censura a Coalición Canaria días después de que la nacionalista Lola García se proclamara presidenta.

Blas Acosta dimitió el 25 de febrero de 2021 de la Presidencia del Cabildo de Fuerteventura a la que accedió tras una moción de censura después de las elecciones de 2019 fruto de un pacto con Nueva Canarias-Asamblea Municipales de Fuerteventura (AMF) y Podemos. Pero una serie de desencuentros motivaron la ruptura del acuerdo y en la sesión plenaria en la que comunicó su renuncia, tomó posesión Sandra Domínguez, de AMF, quien posibilitó el nuevo pacto de gobierno entre dicho partido junto a Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC). Días después, se conformó la nueva ejecutiva con Sergio Lloret como nuevo presidente de la Corporación Insular.

Blas Acosta, acusado de corrupción

Acosta está encausado en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa. Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.

El PSOE también ha dado a conocer los nombres de los candidatos a tres municipios de la isla, aquellos que superan los 20.000 habitantes. Alejandro Jorge optará a la Alcaldía de Pájara, Julio Santana a la de La Oliva y Juan Jiménez repetirá como cabeza de lista al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

El hecho de que Blas Acosta esté encausado en dos procedimientos por varios delitos provocó, en febrero de 2021, una de las primeras crisis en el Gobierno de Ángel Víctor Torres, ya que uno de sus socios en el Ejecutivo, Sí Podemos Canarias, rechazó su incorporación como viceconsejero de Economía. Además de mostrarse en contra de la decisión, anunció que consultaría a sus bases acerca de su continuidad en el Gobierno si se produce la incorporación de Acosta. Finalmente, el pacto de Gobierno no se rompió y Acosta ha mantenido desde entonces un perfil bajo dentro del Gobierno.