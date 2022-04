Rechazado el recurso del viceconsejero de Economía del Gobierno canario, Blas Acosta, que será juzgado por “conductas ilícitas”

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha rechazado el recurso presentado por el actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, en el llamado caso Gesturpa, una causa en la que se le juzgará por presuntas “conductas ilícitas” en la empresa pública Gesturpa durante su etapa como concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Pájara, en Fuerteventura.

Así lo adelanta este martes el periódico Diario de Canarias, que recuerda que Acosta presentó en enero de 2021 un recurso que también fue desestimado, y después otro de apelación ante la Audiencia Provincial, que es el que ha sido desestimado ahora.

Fue en septiembre de 2020 cuando el Juzgado de Instrucción Número 6 de Puerto del Rosario puso fin a la fase de instrucción del caso Gesturpa y dio a conocer en un auto que se apreciaban indicios de presuntos delitos societarios, de administración desleal y de insolvencia punible suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a Blas Acosta (PSOE), entonces presidente del Cabildo de Fuerteventura.

Los hechos están relacionados con la gestión de Acosta como administrador de la empresa pública Gesturpa entre los años 2010 y 2015, cuando se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

El auto emitido entonces recogía que mientras Acosta fue administrador único de Gesturpa se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada hizo entonces hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza fue el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.

Contra ese auto, de septiembre de 2020, Acosta emprendió acciones para tratar de dejarlo sin efecto y que la causa fuera sobreseída. Sin embargo, su recurso fue desestimado. Fue entonces cuando presentó una apelación, que ha sido también rechazada ahora.

El juicio contra Acosta se celebrará previsiblemente el próximo mes de octubre.

Polémico nombramiento

El hecho de que Blas Acosta esté encausado en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión provocó, en febrero de 2021, una de las primeras crisis en el Gobierno de Ángel Víctor Torres, ya que uno de sus socios en el Ejecutivo, Sí Podemos Canarias, rechazó su incorporación como viceconsejero de Economía. Además de mostrarse en contra de la decisión, anunció que consultaría a sus bases acerca de su continuidad en el Gobierno si se produce la incorporación de Acosta. Finalmente, el pacto de Gobierno no se rompió y Acosta ha mantenido desde entonces un perfil bajo dentro del Gobierno.