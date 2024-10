El Cabildo de Tenerife, en manos de CC y PP, inicia los trámites para proteger el monumento a Franco

El Cabildo de Tenerife (gobernado por Coalición Canaria y PP) ha iniciado los trámites para proteger el monumento a Franco. Así lo recoge el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este viernes, en el que se expone que la Corporación Insular toma esta decisión tras una sentencia del pasado mes de junio en la que se ordenaba tramitar un expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la escultura.

“El presente acto se dicta en cumplimiento de resolución judicial firme, por lo que contra el mismo no cabrá interponer recurso administrativo alguno”, se destaca en el BOC.

En el anuncio del BOC se expone que se solicitó por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel la incoación de procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de la Escultura de Juan de Ávalos García Taborda.

Esa petición se resolvió por el director insular de Coordinación y Apoyo al Presidente con fecha 9 de marzo de 2022 (cuando gobernaba el PSOE el Cabildo), en la que se desestimaba ambas solicitudes.

Sin embargo, se presentó recurso contencioso-administrativo por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel y el Juzgado, dictó sentencia el 28 de junio de 2024, estimando el recurso contencioso-administrativo promovido, condenando al Cabildo Insular de Tenerife a incoar expediente para la declaración de BIC el monumento de Juan de Ávalos.

Cabe recordar que en 2022, tras un análisis “riguroso” del estudio de la Universidad de La Laguna al respecto y del informe de la Unidad Técnica de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias el Cabildo (entonces liderado por el PSOE) determinó que carece de valores artísticos excepcionales.

La jueza María Isabel Pardo Vivero Alsina en esa sentencia de junio daba la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato pidió al Cabildo de Tenerife que llevase al Gobierno de Canarias la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura, que está en la intersección de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz.

Esta asociación es la misma que recurrió en los juzgados el Catálogo de Vestigios Franquistas en la capital tinerfeña, elaborado por el Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, y la misma que colocó carteles por la ciudad en defensa de la escultura en honor del dictador.

En la sentencia, la jueza valora los informes periciales: dos de ellos ahondan en la declaración de BIC del monumento y en sus supuestos valores artísticos (un informe de Santiago Milans del Bosch y otro de Eugenio Togores). Hay un tercero que se tiene en cuenta (por encargo del Cabildo de Tenerife) que se manifiesta en contra.

“Se hace mención expresa del contenido de los informes periciales por cuanto han sido aportados y admitidos como prueba en este procedimiento. Sin embargo, lo que procede en este procedimiento, no es valorar su contenido, sino estimar la existencia de informes periciales por la parte actora, que determinan la existencia de indicios bastantes y suficientes para proceder a la incoación del expediente interesado, por cuanto no se trata de una mera solicitud de un ciudadano no acompañada de indicio probatorio de valor artístico ninguno, y que la valoración del contenido de los informes sea realizada en el seno de un procedimiento administrativo reglado, no al margen del mismo”, detalla la magistrada.

Por ello, “se condena al Cabildo Insular de Tenerife a incoar expediente para la declaración de BIC el monumento de Juan de Ávalos , sin realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales”.