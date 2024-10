El parque marítimo impulsado por el Cabildo de Tenerife ocupará suelo rústico de protección ambiental

Resulta evidente que el promotor del denominado Underwater Gardens Park Tenerife, un parque marítimo “regenerativo” y de ocio con instalaciones también en tierra a construir en el municipio de Guía de Isora (al sur de Tenerife), ha convencido y persuadido de forma contundente al gobierno del Cabildo de la Isla. Su presidenta, Rosa Dávila (CC), firmó el pasado 8 de agosto un decreto (abordado en el pleno del pasado viernes, 27 de septiembre) para abrir el proceso de evaluación ambiental de su administración de una iniciativa aceptada y tramitada desde 2022 como Proyecto de Interés Insular (PII), si bien resulta imprescindible el respaldo técnico y político de otras administraciones, tanto para la parte en tierra como en el océano (básicamente del Gobierno regional, toda vez que las competencias de Costas ya están traspasadas, aunque ese traspaso sigue sin convencer al Ejecutivo de Fernando Clavijo).

El respaldo insular a este proyecto, presentado como una iniciativa de “turismo sostenible”, va muy en línea con el giro radical que dio CC respecto al puerto de Fonsalía, pretendido también en Guía de Isora y que los nacionalistas impulsaron a fondo hasta que, en 2022, decidieron oponerse por su impacto ambiental, en defensa y difusión de la riqueza oceánica de esta zona (muy frecuentada por cetáceos y otras especies) y por entenderlo ya desfasado e innecesario. Eso sí, en claro contraste con la defensa que sigue haciendo el PP en su conjunto (socio de gobierno en el Cabildo y la Comunidad) de esta instalación portuaria, del profundo enfado que no disimula el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (ASG), que lo cree totalmente imprescindible, y dirigentes tan relevantes del PSOE como Pedro Martín, expresidente insular y actual senador y portavoz en el Cabildo, así como el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez.

No obstante, la instalación del Underwater Gardens, aunque comparte esta zona del litoral generalmente de mar en calma, muchas excursiones turísticas y reclamo del modelo de masas instalado en esta parte de Tenerife, se ubicará casi en la linde con Santiago del Teide, el municipio más al Suroeste de la Isla. Justamente, en un área conocida como Punta Blanca, entre el célebre núcleo de Alcalá y Varadero. Esta zona, relativamente alejada de Fonsalía pero en el mismo municipio, no ha sido explotada por instalaciones hoteleras, apartamentos ni casi por viviendas, con pistas de tierra y convertida desde hace mucho en uno de los referentes de surferos de la zona. De hecho, la necesidad de permisos de otras administraciones se debe a que el suelo que ocupará este futuro parque tiene la catalogación de “rústico de protección ambiental”, por lo que no basta con el visto bueno de los órganos del Cabildo. Eso sí, que se tramite como un Proyecto de Interés Insular trata precisamente de facilitar la obtención de la licencias de todas las administraciones.

El pleno del Cabildo del pasado viernes abordó dicho decreto y contó con la intervención de la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Leirachá, quien, tal y como difundió luego el área de comunicación del actual gobierno de CC y PP mediante un comunicativo, recalcó que “el impulso de iniciativas de este tipo nos ayuda a promover un modelo turístico que pivota en torno al concepto de sostenibilidad, desde sus diferentes perspectivas: social, ambiental y económica”. Eso sí, en esa nota no se aclara que se necesitan los permisos de otras administraciones, tal y como sí matiza a Canarias Ahora esta directora insular.

Sin nuevas camas alojativas

Según recalca Leirachá a este periódico, el proyecto prevé la “ordenación de un equipamiento turístico complementario, no alojativo y estructurante a escala insular, consistente en un parque regenerativo, cuya memoria señala que ofrecerá a los visitantes (tanto turistas como residentes) experiencias únicas de conexión con el mar y la naturaleza a través del ocio, el deporte, la ciencia, el arte y la diversión”. La instalación consta de una zona en el Atlántico (el Sea Garden) y otra en tierra (Garden Gate), si bien la directora aclara que el PII solo atañe a una porción de las dependencias terrestres, “quedando fuera del instrumento de ordenación que tramita el Cabildo tanto la parte mar como la de tierra que ocupa suelo rústico de protección ambiental, a autorizar, en su caso, por otras administraciones”.

También señala que el proyecto fue presentado en el Cabildo el 26 de noviembre de 2021 y que la declaración del interés insular se aprobó en el pleno del 25 de febrero de 2022. Lo que ha hecho el Cabildo ahora es impulsar la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria y, de hecho, el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 18 de septiembre de 2024 recoge el trámite de consulta realizado por la Oficina de Apoyo a la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) a las administraciones públicas y las personas interesadas por plazo de 30 días hábiles, dentro del procedimiento de dicha evaluación ordinaria, que solicita el promotor.

La iniciativa pone el acento en la regeneración del fondo marino y sus ecosistemas. Durante su intervención en el pleno, Leirachá subrayó también el trabajo de su equipo “para agilizar e impulsar el desarrollo de estos proyectos de interés insular”, recalcando que, “en este mandato, nos hemos comprometido a darle prioridad y agilizar la tramitación de proyectos estratégicos que contribuyan al desarrollo económico, social, sanitario y territorial sostenible de Tenerife, y conseguir su aprobación definitiva antes” de las próximas elecciones.

Instalaciones de dimensiones considerables fundamentadas en el buceo

En su sitio web, los promotores de este parque subrayan de entrada que ofrecen “soluciones regenerativas para los océanos”. De hecho, y con imágenes que muestran una instalaciones de dimensiones considerables en tierra (si finalmente se desarrolla así), se presentan como “pioneros en la creación de soluciones innovadoras que hagan viable la regeneración marina en base a criterios científicos para adaptarnos y mitigar el cambio climático en el océano, al tiempo que promovemos el crecimiento socioeconómico local”. Además, se definen como “una empresa formada por una red multidisciplinar de profesionales y expertos con amplio reconocimiento internacional que integra una visión tanto científica como empresarial”.

Su oferta temática y de ocio incluye, en lo que toca a la parte en el mar, el señalado “Sea Garden”, que conciben como “jardines submarinos que responden de manera inteligente e integrada a las necesidades específicas de regeneración de un ecosistema degradado a través de los Smart Enhaced Reefs (SER®), una nueva generación de arrecifes inteligentes que permiten regenerar la vida marina e incrementar la biodiversidad local”. Sobre esos SER® en este “jardín”, señalan que “responden a un plan integral de regeneración marina, uniendo las tecnologías propias desarrolladas por Underwater Gardens International y el expertise (la experiencia o pericia) de nuestro consorcio científico y equipo técnico”.

En este sentido, su enlace pone el énfasis en ideas como “mejorar la biodiversidad local”, “incrementar la biomasa marina”, “mitigar el impacto ambiental de la actividad humana”, “adaptar y mitigar los efectos del cambio climático”, “crear sumideros de carbono permanentes” y “ofrecer experiencias únicas de buceo”, tanto técnico como científico (emplean expresiones como buceadores “ecosensibles y creativos”), así como para regenerar zonas como “jardineros del mar”. Además, recalcan que se diferencian de otras propuestas de ocio en que crean “soluciones personalizadas y adaptadas a cada lugar”, estudiando las variables locales y adaptando sus soluciones tecnológicas y científicas, “de alto valor”, a las necesidades del ecosistema local. Asimismo, insisten en que, en aras de la regeneración (hasta 30 metros de profundidad, de 30 a 90 y desde 90 en adelante), esos “jardines en el mar” incorporan “de forma integrada diferentes técnicas en substratos blandos (suelos arenosos) y duros (rocosos), además de basarse en una nueva generación de substratos inteligentes, los Smart Enhanced Reefs SER®, que se diferencian de otros arrecifes artificiales en que se adaptan a las circunstancias locales y se integran en sus funciones ecológicas”.

También remarcan que se trata del “primer parque regenerativo que aporta una nueva forma de concienciar y conectar a la sociedad con el océano a través del entretenimiento educativo” para todas las edades y hasta para personas con algún tipo de discapacidad. “Ofrecemos experiencias en el mar y en tierra, donde tanto buceadores como no buceadores podrán vivir una emocionante experiencia, sin límites de edad, sin límites de espacio, sin límites a su imaginación”, subrayan en su sitio web. Asimismo, contarán con un “biolab”, laboratorio en el que saber más sobre los océanos, áreas de relax y meditación para “regenerar el cuerpo y la mente” y actividades de ocio y deportivas “divertidas y emocionantes” que permiten conocer mejor los océanos.

Incluso, ofrecen “una nueva forma de arquitectura submarina inspirada en la naturaleza” con la que “construir y gestionar arrecifes inteligentes hechos a medida para el entorno a través de la ciencia, la tecnología y la ecología. El protocolo de diseño reefhopper ®, que utiliza el software experto desarrollado por UGI, permite el diseño de arrecifes saludables adaptados al entorno y que fomentan el crecimiento de la fauna y la flora marina donde la naturaleza encuentra un ambiente idóneo para regenerarse, acompañada por la mano del hombre”, afirman.