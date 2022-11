Auf dem 1. Nationalen Kongress über Unternehmertum und Behinderungen im November wird das Weißbuch über Unternehmer mit Behinderungen vorgestellt

Am 10. und 11. November findet in Madrid der 1. Nationale Kongress für Unternehmertum und Behinderung statt, eine Veranstaltung, die von der ONCE-Stiftung, dem Spanischen Komitee der Vertreter von Menschen mit Behinderungen (CERMI) und dem Verband für Unternehmertum und Behinderung (ASEMDIS) organisiert wird, um mehr über Unternehmertum zu erfahren und sie mit potenziellen Investoren zusammenzubringen.

Das Treffen dient als Rahmen für die Vorstellung des Weißbuchs über Unternehmer mit Behinderungen, das darauf abzielt, die Realität von Menschen mit Behinderungen, die sich für eine selbständige Tätigkeit entscheiden, besser kennenzulernen und ihnen nützliche Hilfe bei der Förderung und Erhaltung ihrer Unternehmen anzubieten.

Unter diesem Gesichtspunkt zielt die Konferenz darauf ab, die wichtigsten Herausforderungen, Hindernisse und Bedürfnisse von Unternehmern mit Behinderungen zu ermitteln, um anschließend wirksame Unterstützungsprogramme für sie vorzuschlagen und zu entwickeln. Außerdem sollen Daten und Statistiken über diese Gruppe sowie der rechtliche Rahmen und die Maßnahmen zu ihrem Schutz bereitgestellt werden.

Es wird auch Zeit sein, sich über die wichtigsten akademischen Forschungen zum Unternehmertum mit Behinderungen zu informieren und mit all dem einen Treffpunkt zu schaffen, der die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen Unternehmern mit Behinderungen sowie mit potenziellen Investoren und anderen Akteuren des unternehmerischen Ökosystems fördert.

Vor diesem Hintergrund richtet sich der Kongress an Geschäftsleute, Unternehmer und Menschen mit Behinderungen, die an einer Unternehmensgründung interessiert sind; an Fachleute von Organisationen, die Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen, wie z. B. Beschäftigungstechniker; an Mentoren, Berater, Investoren und andere Fachleute, die den Unternehmer auf seinem Weg begleiten, sowie an Unternehmer ohne Behinderungen, die auf der Suche nach Allianzen sind.

Gewinnbringend und positiv

Wie die Leiter der drei Organisationen, die diesen Kongress fördern, nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Förderung des Unternehmertums von Menschen mit Behinderungen erklärten, ist es notwendig, das unternehmerische Talent dieser Bürger sichtbar zu machen, da es sich als gewinnbringend sowie wirtschaftlich und sozial positiv erwiesen hat.

In diesem Zusammenhang wies José Luis Martínez Donoso, Generaldirektor der ONCE-Stiftung, darauf hin, dass diese Organisation bereits rund 1.900 Menschen mit Behinderungen bei der Gründung eines Unternehmens unterstützt hat und festgestellt hat, dass ihre harte Arbeit und ihre Hartnäckigkeit zu besseren Ergebnissen führen als die von nicht behinderten Unternehmern. Von allen Unternehmen, die von Menschen mit Behinderungen gegründet werden, bestehen 85 % weiter, während es bei Menschen ohne Behinderungen nur 60 % sind. Außerdem, so schloss er, haben 40 % der von der ONCE-Stiftung unterstützten Unternehmer Arbeitsplätze geschaffen, was zeigt, dass Investitionen in diesen Beschäftigungszweig rentabel und positiv sind.

Luis Cayo Pérez Bueno, Präsident von CERMI, unterstrich seinerseits die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der ONCE-Stiftung und ASEMDIS bei der Förderung des Unternehmertums von Menschen mit Behinderungen: “Mit Akteuren von dieser Bedeutung zur Förderung des Unternehmertums beizutragen, ist fast die perfekte Gleichung innerhalb unserer Strategie”, sagte er. In diesem Sinne wies er darauf hin, dass das Unternehmertum “eine Dimension der wirtschaftlichen Befähigung ist, die für das lebenswichtige und persönliche Wachstum wesentlich ist”.

Schließlich betonte Lidia Parra, Präsidentin von ASEMDIS, wie wichtig es ist, das Profil ihres Verbandes zu schärfen, der als Bindeglied zwischen Unternehmern mit Behinderungen und Unternehmen und Organisationen, die in irgendeiner Weise mit dem Unternehmertum zu tun haben, fungieren soll. Sie wies auch darauf hin, dass es Frauen mit Behinderungen, die ein Unternehmen gründen wollen und häufig Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt sind, besondere Hilfe bieten soll.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana