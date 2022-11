Augusto Hernández, Landwirtschaftsminister der Kanarischen Regierung: “Unternehmertum und Start-ups sind Verbündete für den Generationswechsel im Primärsektor”

Augusto Hernández González ist Generaldirektor der Abteilung Landwirtschaft der Kanarischen Regierung, die für die Leitung, Förderung und Koordinierung von Maßnahmen in den Bereichen landwirtschaftliche Produktion, Pflanzenschutz, landwirtschaftliche Strukturen und ländliche Entwicklung, Vermarktung und Industrialisierung von Agrar- und Ernährungsgütern sowie landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung zuständig ist. In einem Interview für Impulsa Startups hebt er das Potenzial der landwirtschaftlichen Berufsschulen als Ausbildungsstätten für Unternehmer in diesem Sektor hervor.

F. Wie sehen Sie den digitalen Transformationsprozess in Ihrem Bereich und wie erreicht er den Agrarsektor?

Augusto Hernández González. Wir verfolgen Strategien zur Förderung der Digitalisierung des Agrar- und Ernährungssektors und des ländlichen Raums insgesamt. Ich halte es für unerlässlich, den technologischen Wandel des Sektors und seine technologische Entwicklung zu fördern und die digitale Transformation der beteiligten Akteure zu beschleunigen. In der Generaldirektion Landwirtschaft setzen wir uns für einen modernen Primärsektor ein, was bedeutet, dass wir neue Technologien, Innovationen und die Digitalisierung unterstützen und fördern, ohne dabei den Kampf gegen den Klimawandel und die Abschwächung seiner Auswirkungen aus den Augen zu verlieren. All dies ist sehr wichtig, um mehr Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, d. h. Betriebe mit besserer wirtschaftlicher Leistung und größeren Gewinnspannen. Es geht darum, einen starken, hochwertigen und nachhaltigen Primärsektor zu haben, der für das Unternehmertum attraktiv ist.

Es ist wichtig, die Menschen von den unternehmerischen Möglichkeiten im Primärsektor zu überzeugen. Ein Beispiel dafür sind die Geschäftsmodelle, in die Start-ups eingebettet sind. Vor allem muss nach Lösungen gesucht werden, die den Zugang zur landwirtschaftlichen Tätigkeit begünstigen und so die Eingliederung junger Menschen in die kanarische Landwirtschaft erleichtern, den Generationswechsel begünstigen und so die besorgniserregenden Zahlen der Aufgabe der landwirtschaftlichen Tätigkeit umkehren. Das Unternehmertum im Primärsektor muss als Alternative wahrgenommen werden, als eine attraktive Option, durch die hochwertige, stabile und nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen werden können. Kurzum, Unternehmertum und Start-ups sind Verbündete für den Generationswechsel im Primärsektor. Die digitale Transformation des Primärsektors spielt in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Rolle.

Die Digitalisierung des Primärsektors trägt dazu bei, die digitale Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu verringern, und unterstützt die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in ländlichen Gebieten. Ein Beispiel für diese Digitalisierung sind die Bewässerungssysteme mit der Einführung nachhaltiger Bewässerungssysteme, bei denen die Effizienz und die Optimierung des Wasserverbrauchs im Vordergrund stehen, um die Rentabilität der Bewässerung zu erhöhen. Nicht nur unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern auch, weil Wasser optimiert und eingespart wird, ist die Digitalisierung sehr wichtig, um im Primärsektor wettbewerbsfähiger zu sein.

Andererseits können dank der Präzisionslandwirtschaft unter anderem Projekte zur Prozessautomatisierung, Robotik, Sensorik, Digitalisierung, Logistikautomatisierung oder künstlichen Intelligenz für die Bedarfsprognose entwickelt werden. Auf diese Weise können bessere Gewinne erzielt und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Wir befinden uns in einer Phase oder einem Veränderungsprozess, in dem wir allmählich Fortschritte machen. Wir sind auf dem richtigen Weg.

Ich halte es auch für sehr wichtig, dass die Verwaltung Maßnahmen ergreift. Ein Beispiel sind die Beihilfen oder Subventionen, die verwaltet werden. Ein weiteres Beispiel sind die Regulierungsinstrumente. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass im Kongress ein Gesetz über Unternehmensgründungen erwogen wird, das im Dezember in Kraft treten könnte.

Die Landwirtschaftsdirektion verwaltet eine Reihe von Beihilfen, die die Eingliederung von Junglandwirten in den Primärsektor erleichtern sollen. Bei der Bewilligung wird der von den Antragstellern vorgelegte Geschäftsplan eingehend analysiert, wobei wir nicht nur auf die Tragfähigkeit, sondern auch auf die inhaltliche Komponente der Digitalisierung und Innovation achten. Wir bearbeiten auch Beihilfen im Zusammenhang mit den Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, die auf die Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe abzielen.

In diesem Sinne wissen wir auch, dass der Plan für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit des spanischen Staates im Rahmen der NEXT GENERATION-Fonds aus verschiedenen Aktionsplänen besteht. Konkret werden im Rahmen des Plans zur Förderung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Viehwirtschaft Subventionen zur Förderung der Digitalisierung in landwirtschaftlichen Betrieben sowie Beihilfen im Zusammenhang mit der Präzisionslandwirtschaft gewährt. Im Strategieplan für wirtschaftlichen Aufschwung und Transformation (PERTE) ist eine der Hauptachsen die Verabschiedung von Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung des Agrar- und Ernährungssektors. Zusammenfassend möchte ich betonen, dass die Verwaltung auf ihren verschiedenen Hierarchien bereits tätig ist, um die Prozesse der digitalen Transformation zu verstärken. Wir befinden uns in einer Zeit des Wandels, und es ist notwendig, Einfluss auf die Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zu nehmen, um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen.

F. Welche Maßnahmen hat Ihr Regionalministerium vorgeschlagen, um dieses Problem zu lösen und den Primärsektor für neue Generationen attraktiver zu machen?

A.H.G. Wie ich bereits erwähnt habe, verwalten und bearbeiten wir im Rahmen der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums Beihilfen, um die Eingliederung von Junglandwirten zu erleichtern, wobei der digitalen und innovativen Komponente ein hoher Stellenwert beigemessen wird, und wir prüfen, ob der Rentabilitätsplan durchführbar ist. Auch bei den Beihilfen für die Modernisierung von landwirtschaftlichen Betrieben werden Junglandwirte mit zusätzlichen Punkten bevorzugt behandelt. Im Bereich der Ausbildung verwaltet die Generaldirektion Landwirtschaft drei landwirtschaftliche Ausbildungsstätten in Los Llanos de Aridane, Tacoronte und Arucas, die strategische Schlüsselpunkte darstellen, auf die wir uns konzentrieren müssen. Diese Schulen bieten nicht nur eine formale Ausbildung an, sondern auch berufliche Kurse, die sich mit der Digitalisierung und Modernisierung des Primärsektors befassen.

Unser Ziel ist es, dass die Ausbildung auf dem neuesten Stand ist und den aktuellen Bedürfnissen und Anforderungen des Sektors entspricht. Wir sind davon überzeugt, dass Qualifizierung ein wichtiger Pfeiler für den beruflichen Erfolg ist. Junge Landwirte müssen sowohl in der Betriebsführung als auch in den Bereichen Digitalisierung, Innovation und neue Technologien vorbereitet werden. Außerdem haben wir ein Projekt mit dem Namen APOGEO durchgeführt, das eng mit Technologien und Präzisionslandwirtschaft verbunden ist und sich auf die Ausbildung bezieht. Bei diesem Forschungsprojekt handelt es sich um ein INTERREG-MAC-Projekt, das mit EFRE-Mitteln finanziert wird und dessen Hauptziel die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovation in den makaronesischen Weinbaubetrieben durch Präzisionslandwirtschaft ist. Es handelt sich um ein wirklich interessantes Projekt, das Vorträge über den Einsatz von Drohnen mit Multispektralkameras und deren Anwendung im Weinsektor zur Erkennung des Zustands der Kulturen umfasst. Sie befasst sich auch mit der Bedeutung der Biotechnologie bei der Erforschung neuer Partikel zur Verhinderung von Ernteschäden.

F. Wie sehen Sie die Rolle der Berufsbildung in diesem Zusammenhang?

A.H.G. Anknüpfend an das, was ich bereits gesagt habe, möchte ich die Rolle hervorheben, die die landwirtschaftlichen Berufsschulen spielen. Die Ausbildung in der Land- und Ernährungswirtschaft ist eine der strategischen Säulen für die Eingliederung junger Menschen in den Sektor und für die Verbesserung der Bedingungen für Landwirte und Viehzüchter auf den Kanarischen Inseln. Dies fördert ein höheres Qualifikationsniveau derjenigen, die im Agrarsektor arbeiten werden, um innovativere und wettbewerbsfähigere Betriebe und Unternehmen zu schaffen, die die Modernisierung der Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raums vorantreiben können. In diesem Sinne kann sich jeder junge Mensch, der diese Schulen besucht, in den verschiedenen unterrichteten Disziplinen ausbilden und spezialisieren, z. B. in der agrarökologischen und landwirtschaftlichen Produktion, der Erhaltung und Nutzung der natürlichen Umwelt oder der Landschaftsgestaltung und der ländlichen Umwelt. Es ist sehr wichtig, dass sie vorbereitet und qualifiziert sind und über Kenntnisse in einem modernen Primärsektor verfügen, die ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt dieses Sektors ermöglichen.

Ich wollte klarstellen, dass ich über Unternehmertum im Allgemeinen spreche. Es stimmt, dass wir, die wir allgemein über Unternehmertum sprechen und es fördern, nicht die konkrete und spezifische Linie der Unternehmensgründungen verfolgt haben. Wenn ich von der Ausbildung junger Landwirte spreche, damit sie sich so engagieren können, wie sie es wollen, dann wollen wir, dass sie das tun und dass sie eine absolut praktikable Alternative in der Arbeit im Primärsektor sehen.

F. Wie viele Schüler haben Sie zur Zeit in den landwirtschaftlichen Berufsschulen?

A.H.G. Mehr als 650 Studenten sind in mittleren und fortgeschrittenen Berufsausbildungskursen eingeschrieben, darunter auch in der Fischerei. Die Generaldirektion für Landwirtschaft verwaltet drei Schulen, aber es gibt zwei Institute für Seefischerei auf Lanzarote und Santa Cruz de Tenerife, die der Generaldirektion für Fischerei unterstellt sind. Die Zahl hat zugenommen, und wir hoffen, dass sie weiter steigen wird. Wir versuchen, dafür zu werben, die bestehenden Möglichkeiten bekannt zu machen und sie zu einer echten Option im Rahmen der Möglichkeiten zu machen, die ein Student hat, wenn er oder sie sich entscheidet, einen neuen Abschnitt in seiner oder ihrer Ausbildung zu beginnen.

F. Haben Sie im Vorfeld des Jahres 2023 besonders wichtige Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung geplant oder vorgesehen?

A.H.G. Wir werden das APOGEO-Projekt fortsetzen, das sich als sehr erfolgreich und erfolgreich erwiesen hat. Es handelt sich um ein internationales Projekt, dessen Hauptbestandteil die Anwendung von Techniken im Zusammenhang mit der Präzisionslandwirtschaft ist. Es ist wichtig, die Digitalisierung an Fachleute und/oder Personen mit Erfahrung weiterzugeben und alle Vorteile, die sie mit sich bringt, zu vermitteln. Es ist nicht nur die Drohne, die in der Lage ist, Krankheiten in den Weinbergen zu visualisieren und zu erkennen, sondern auch andere Werkzeuge, die von entscheidender Bedeutung sind und die für die Tätigkeit und die Ergebnisse eines Landwirtschafts- und Viehzuchtbetriebs wirklich sehr nützlich sein können. Die Tatsache, dass wir über Instrumente verfügen, die mit der Präzisionslandwirtschaft verbunden sind und die es uns ermöglichen, zum Beispiel zu wissen, wann bewässert werden muss und in welchem Umfang dem Substrat Bewässerungswasser zugeführt werden kann, wann und wie viel gedüngt werden muss, die Automatisierung der Prozesse? All diese Kontrollen sind wichtig, und ich glaube, dass sie sogar grundlegend für die Ergebnisse des Betriebs sind.

Es geht darum, die Ressourcen zu optimieren, immer mit dem Ziel, eine Qualitätsproduktion zu erhalten, denn es ist sehr wichtig, die Notwendigkeit von Qualitätsprodukten nicht aus den Augen zu verlieren, die gesund und umweltfreundlich sind und den Zielen der nachhaltigen Entwicklung entsprechen. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass im Rahmen der europäischen Politik im Rahmen des Europäischen Grünen Paktes und der Strategie “Vom Hof auf den Tisch” eine Reihe von Kriterien zu erfüllen sind. Dies gilt beispielsweise für die prozentuale Verringerung des Einsatzes von Pestiziden, die bis 2030 um 50 % gesenkt werden muss, oder die 30 %ige Verringerung von Düngemitteln bis zum selben Jahr. Diese Meilensteine können wir mit Präzisionslandwirtschaft erreichen. Mit Precision Farming und Precision Farming Tools, die direkt mit der zunehmenden Digitalisierung der landwirtschaftlichen Betriebe verbunden sind, lassen sich all diese Meilensteine viel leichter erreichen.