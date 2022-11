Cristóbal de Vera, Landwirtschaftsminister der Inselregierung von Fuerteventura: “Die Pandemie hat den Prozess der Digitalisierung des Primärsektors beschleunigt”

Cristóbal de Vera, Minister für Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Wasser des Cabildo von Fuerteventura, analysierte zusammen mit Impulsa Startups, wie der sanitäre Notstand das Produktionssystem beeinflusst. Der Stadtrat betonte, dass “die COVID-19 die traditionellen Formen der Kommerzialisierung stark beeinflusst hat. Mit der Schließung von Betrieben wurden alle Vertriebsnetze abgeschnitten, und die direkte Lieferung nach Hause nahm zu”.

Der Inselrat wies auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft hin und sagte, dass auch Fuerteventura von diesen Folgen nicht unberührt sei. Cristóbal de Vera sagte, dass “die Verwaltung reagiert hat und es wichtig war, die Produktion zu kanalisieren, weil es in gewisser Weise notwendig war, einen Absatzmarkt für die lokale Produktion zu schaffen. Das Cabildo von Fuerteventura richtete Vermarktungslinien für die Produktion der Insel ein”.

Die Pandemie hat den Prozess der Digitalisierung in allen Bereichen zweifellos beschleunigt. Soziale Netzwerke wurden von der Darstellung des täglichen Lebens zu einem grundlegenden Arbeitsinstrument für viele Freiberufler und Unternehmen, für die es die einzige Möglichkeit war, mit dem Verbraucher in Kontakt zu treten, ihr Produkt anzubieten und eine sichere Zahlungsmethode zu nutzen. All dies führte zu neuen Marketingstrategien, von denen viele bis heute beibehalten wurden. Einige der Maßnahmen, die aufgrund dieser Situation ergriffen wurden, haben sich bewährt, wie z. B. die Hauszustellung. Dieser Prozess der digitalen Transformation hat sich auch auf die Wertschöpfungskette im Agrar- und Ernährungssektor der Insel ausgewirkt, indem er beispielsweise dazu beiträgt, Probleme beim Anbau mithilfe neuer Technologien zu erkennen.

Cristóbal de Vera, wies auf die Probleme hin, unter denen der Agrarsektor derzeit leidet: “Die Schädlinge, die die Tomatenkulturen und den Unterglasanbau befallen. Die Landwirte bemühen sich um integrierte Behandlungen zur Bekämpfung dieser Schädlinge. Der Wassermangel zu bestimmten Zeiten des Jahres führt dazu, dass die Ernte nicht die nötige Kraft hat, um so gut zu werden, wie sie sein sollte”.

Darüber hinaus versicherte das Ratsmitglied, dass “eine stärkere Koordinierung, Erforschung und Analyse von Schädlingen erforderlich ist, um Startups und die notwendigen Anwendungen zu nutzen. Letztendlich geht es bei der Ernte darum, produktiv und effizient zu sein, um rentabel zu sein. Und oft ist der Landwirt auf sich allein gestellt, ohne direkte Beratung”.

Der Beigeordnete für Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Wasser der Inselregierung von Fuerteventura erklärte, dass heutzutage Technologien im Primärsektor eingesetzt werden können, um größere Vorteile zu erzielen. Er betonte auch, dass “Menschen durch das Kanarische Institut für landwirtschaftliche Forschung ausgebildet werden, das einige wichtige Forschungsentwicklungen in einigen Kulturen hat”. Er fügte hinzu, dass in diesem Prozess weitere Fortschritte bei traditionelleren Kulturen wie Tomaten erzielt werden müssen“.

Cristóbal de Vera betont abschließend, wie wichtig es ist, weiterhin in die Ausbildung von Fachkräften zu investieren, die den Primärsektor der Insel mit Technologie versorgen können, und sagt: “Aus diesem Grund mussten wir auf andere Ressourcen wie Schulungen zurückgreifen, um zu versuchen, diesen Teil des Ausbildungsbedarfs auf der Insel Fuerteventura zu decken. Diese Kurse, fügt er hinzu, sind von der Landwirtschaftsdirektion der Kanarischen Regierung genehmigt”.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana