Der 1. Nationale Kongress fördert das unternehmerische Talent von Menschen mit Behinderungen

In Madrid findet der 1. Nationale Kongress für Unternehmertum und Behinderung statt, ein Raum zum Austausch von Techniken und Wissen über Unternehmertum oder die Aufrechterhaltung von Unternehmen und zur Bekanntmachung der positiven Maßnahmen, die von öffentlichen Verwaltungen und privaten Einrichtungen zur Förderung des Unternehmertums von Menschen mit Behinderungen gefördert werden.

Der Kongress, der von der ONCE-Stiftung, dem Spanischen Komitee der Vertreter von Menschen mit Behinderungen (CERMI) und dem Verband für Unternehmertum und Behinderung (ASEMDIS) organisiert wird, ist eine Veranstaltung für Geschäftsleute, Unternehmer und Fachleute aus verschiedenen Bereichen, die Menschen mit Behinderungen auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen, mit dem Ziel, Möglichkeiten für Allianzen und geschäftliche Zusammenarbeit zu schaffen.

Die staatliche Arbeitsverwaltung (SEPE) präsentierte in der Eröffnungsrede ihres Generaldirektors, Gerardo Gutiérrez Ardoy, eine Analyse der Daten und Statistiken über das Profil von Unternehmern mit Behinderungen.

Wichtigste Herausforderungen, Hindernisse und Bedürfnisse

Die Tagung konzentriert sich auf das Verständnis der Faktoren, die die unternehmerischen Absichten von Menschen mit Behinderungen beeinflussen, als Schlüsselaspekt für die Entwicklung wirklich wirksamer Unterstützungsprogramme und damit für den indirekten Effekt, die bestehende Kluft zwischen behinderten und nicht behinderten Unternehmern zu verringern.

Der Kongress findet am 10. und 11. November im Meeting Place, Castellana 81 in Madrid statt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

