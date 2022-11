Gran Canaria wird vom 13. bis 16. Dezember Gastgeber der OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft sein

Die Erste Vizepräsidentin der Regierung und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, leitete gestern die Sektorenkonferenz für digitale Transformation. An dem Treffen nahmen auch die Staatssekretäre für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Carme Artigas, und für Telekommunikation und digitale Infrastruktur, Roberto Sánchez, sowie Vertreter aller autonomen Gemeinschaften, der autonomen Städte Ceuta und Melilla und des spanischen Verbands der Gemeinden und Provinzen (FEMP) teil.

Während des Treffens wurde vereinbart, dass die nächste Sitzung der Sektoralen Konferenz für Digitale Transformation persönlich stattfinden soll, und die Region Murcia wurde als Gastgeber vorgeschlagen. Außerdem ist für Dezember ein Treffen auf den Kanarischen Inseln geplant, das mit der OECD-Ministerkonferenz zur digitalen Wirtschaft zusammenfällt, die vom 13. bis 16. Dezember auf Gran Canaria stattfindet.

Jahrestag der Charta der digitalen Rechte

Die spanische Regierung fördert entschlossen den digitalen Transformationsprozess, indem sie die Möglichkeiten der EU-Fonds der nächsten Generation des Konjunkturprogramms nutzt und dabei einen klaren humanistischen Ansatz verfolgt. Heute ist der erste Jahrestag der Charta der digitalen Rechte, mit der Spanien eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung eines Rechtsrahmens einnimmt, der den Schutz der demokratischen Rechte und Werte der Bürger in der digitalen Welt gewährleistet.

Neue Investition in den Next Tech Fund

Ebenso informierte der Vizepräsident über die Unterzeichnung der dritten Operation des Next Tech Fund, einer gemeinsamen Initiative des Ministeriums für Wirtschaft und digitale Transformation über den Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz und des Official Credit Institute (ICO) über AXIS, der sich mit 100 Millionen Euro am Cathay Innovation Fund III beteiligen wird, einem Risikokapitalfonds mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro, der von Cathay Innovation verwaltet wird und in Projekte im Zusammenhang mit der nachhaltigen Transformation von Industrie und Gesellschaft investiert.

Dies ist die dritte Operation des Fondo Next Tech seit seiner Gründung im Jahr 2021, mit der er nun über öffentliche Investitionen in Höhe von 270 Millionen Euro verfügt. Zuvor hatte sie gemeinsam mit Telefónica, BBVA und KFund 70 Millionen Euro in den Leadwind-Fonds und mit Iberdrola, Seaya und Nortia Capital 100 Millionen Euro in den Andromeda-Fonds investiert.

Mit den drei bisher getätigten Investitionen wird der Fondo Next Tech Investitionen in öffentlich-private Partnerschaften in Spanien mobilisieren, mit dem Ziel, insgesamt 900 Millionen Euro in digitale Unternehmen und Projekte zu investieren.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana