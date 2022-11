Industrie und Asinca starten ein Schulungsprogramm zu den Auswirkungen der digitalen Transformation auf den Sektor

Das regionale Ministerium für Tourismus, Industrie und Handel der Kanarischen Regierung und der Industrieverband der Kanarischen Inseln (Asinca) eröffnen am kommenden Dienstag, den 27. September, das Schulungsprogramm “Auswirkungen der digitalen Transformation auf Unternehmen”. Die Schlüssel zur Entwicklung von Industrie 4.0“, Teil der ”Kampagne zur Förderung von Industrie 4.0 im Industriesektor“, die von der regionalen Institution subventioniert wird. An der Veranstaltung werden die Generaldirektorin für Industrie, Yolanda Luaces, und der Regionalpräsident des Verbandes, Raúl García Pascual, teilnehmen.

Luaces unterstreicht die Bedeutung dieser Art von Fortbildungsmaßnahmen, die mit dem Ziel organisiert wurden, die Managementteams von Industrieunternehmen zu schulen, damit sie in der Lage sind, ihre Aktivitäten auf die Zukunft des Sektors auszurichten, die von der Digitalisierung und der Einführung neuer Technologien geprägt ist.

Das Programm, das online entwickelt wird, umfasst fünf zweistündige Webinare, die dienstags am 27. September sowie am 4., 11., 18. und 25. Oktober von 9.00 bis 11.00 Uhr stattfinden. Außerdem werden bis zu zwei “Digital Training Certificate”-Kurse im Microlearning-Format angeboten, die über drei Wochen mit 20-minütigen Sitzungen stattfinden. Die Teilnehmer können aus folgenden Themen wählen: E-Commerce & Marktplätze, Soft Skills, Business Disruption, Business & Product Innovation, Business Data Analytics, Digital Marketing, Agile Business, Customer Experience, Digital Growth Hacking und Artificial Intelligence for Business.

Dank dieses Schulungsprogramms werden die Teilnehmer in der Lage sein zu verstehen, wie sich die Digitalisierung auf die Unternehmen des Sektors auswirkt, die wichtigsten Methoden und Prozesse, die sie in ihren Organisationen einführen können, um wettbewerbsfähiger zu werden, die Grundlagen des digitalen Marketings und die Bedeutung des kulturellen Wandels in Organisationen als Motor der digitalen Transformation im Unternehmen.

Die Anmeldung zur Teilnahme an dieser Fortbildung ist seit Dienstag, 20. September, möglich. Das Anmeldeformular und alle Informationen zum Programm sind auf der Asinca-Website https://asinca.com/p/Programa-Impacto-TD zu finden.

Die Ausbildung wird von The Valley Digital Business School durchgeführt, einer auf die digitale und technologische Welt spezialisierten Einrichtung, die über ein Team von Fachleuten mit anerkannter Erfahrung in nationalen und internationalen Unternehmen verfügt.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana