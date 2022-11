Stadt der Wissenschaft und Innovation: ein neues Modell für eine widerstandsfähigere, grünere und egalitärere Stadt

Die Ministerin für Wissenschaft und Innovation, Diana Morant, hob die Bedeutung innovativer und umgestaltender lokaler Politiken hervor, um ein neues Stadtmodell zu schaffen, das widerstandsfähiger und grüner ist und ein höheres Maß an Zusammenhalt und Gleichheit aufweist.

Das Ministerium für Wissenschaft und Innovation hat den Aufruf “Stadt der Wissenschaft und Innovation” für das Jahr 2022 veröffentlicht, der Städte auszeichnet, die sich mit öffentlichen Maßnahmen in diesem Bereich stark für die Innovation engagieren und lokale Strukturen, Einrichtungen und Unternehmen mit einer starken wissenschaftlichen, technologischen und innovativen Komponente in ihrem Gebiet fördern.

Mit dieser Unterscheidung wird auch die wichtige Rolle der lokalen Gebietskörperschaften bei der Förderung ihres Territoriums als entscheidendes Element für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung anerkannt.

In jeder der drei Kategorien, die sich an Städte mit bis zu 20.000 Einwohnern, Städte mit 20.001 bis 100.000 Einwohnern oder Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern richten, werden bis zu 10 Preise vergeben. Die Frist für die Einreichung von Anträgen beginnt am 18. Oktober 2022 und endet am 28. Oktober 2022.

Im Rahmen dieser Aufforderung werden innovative Initiativen in den Bereichen öffentliche Dienstleistungen, elektronische Behördendienste, freier Zugang zu Informationen und öffentliche Auftragsvergabe für Innovationen als Triebkraft für FuEuI sowie Maßnahmen, die die lokalen Behörden mit den Zielen der Strategie Horizont Europa in Einklang bringen, besonders berücksichtigt.

Die Auszeichnung “Stadt der Wissenschaft und Innovation” ist drei Jahre lang gültig und muss danach erneuert werden.

Innpulse Netzwerk

Die Städte, die diese Auszeichnung erhalten haben, sind Teil des “Netzwerks der Wissenschafts- und Innovationsstädte” oder INNPULSO-Netzwerks, das ein Forum für Treffen und die Festlegung innovativer lokaler Politiken ist.

Derzeit gehören 83 Städte aller Größenordnungen dem Innpulso-Netzwerk an, einem Raum, in dem bewährte Praktiken bei der Verwaltung innovativer Politiken und Kommunikationsinitiativen ausgetauscht werden, um diese Projekte den Bürgern zu vermitteln.

Das Netz setzt sich auch zunehmend für die Förderung innovativer Maßnahmen ein, z. B. für die öffentliche Auftragsvergabe im Bereich Innovation, die Unterstützung von KMU und Unternehmern und die Festlegung von Innovationskriterien. Sie fördert und unterstützt auch die Teilnahme an Projekten im Rahmen europäischer Programme.