Startups, SDGs und die 2030-Agenda - eine Perspektive von den Kanarischen Inseln

Es gibt viele Faktoren, die Start-ups dazu prädestinieren, einen positiven Beitrag zur 2030-Agenda zu leisten. Start-ups zeichnen sich durch ihren innovativen, transformativen und skalierbaren Charakter aus. Sie sind in der Lage, die Herausforderungen und Bedrohungen zu bewältigen, die sich in unserer Welt ergeben, wie z. B. die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, der Klimawandel, geschlechtsspezifische, sozioökonomische und generationsbedingte Ungleichheiten und vieles mehr. Wir handeln lokal und mit einer globalen Perspektive.

Diese Bedrohungen erfordern sofortiges Handeln von Gesellschaft, Wirtschaft und Sozialpartnern. Jetzt ist es an der Zeit, die externen Talente, die Innovation, den Wandel und die Kreativität unserer Unternehmen und Start-ups zu entwickeln und zu fördern. Aus diesen Gründen bringen Start-ups nicht nur sozialen und ökologischen Nutzen, sondern auch wirtschaftliche Rentabilität. Indem wir uns auf wichtige soziale und ökologische Fragen konzentrieren, ermöglichen wir neue Geschäftsmöglichkeiten und Innovationen.

Die Startups erkennen auch verschiedene Aktivitäten zur Erreichung der SDGs an, wie soziales Unternehmertum, ländliches Unternehmertum, Öko-Unternehmertum und Unternehmertum von und für Frauen.

Die Auswirkungen des innovativen Unternehmertums hängen vom rechtlichen Rahmen und den unterstützenden Einrichtungen ab. In diesem Sinne zielt das von der spanischen Regierungspräsidentschaft geförderte Projekt Spain Entrepreneurial Nation darauf ab, eine unternehmerische Nation mit großer sozialer Wirkung zu schaffen, die sich für eine wohlhabendere, gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft einsetzt.

Wie Moncloa betont, konzentriert sich diese Strategie auf drei Bereiche: Verbesserung der Bildung, Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (F&E&I) in der Wirtschaft und Förderung des innovativen Unternehmertums. Mit diesem letzten Punkt wird das Ziel verfolgt, dass sich die Schlüsselsektoren des Landes zur Innovation verpflichten, um die Produktivität zu steigern und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Zur Förderung von innovativem Unternehmertum werden die folgenden Ziele gesetzt.

Diese Ziele zielen darauf ab, die wichtigsten Bedürfnisse des technologischen und innovativen Unternehmertums zu befriedigen, z. B. in Bezug auf Finanzierung, Wissen, Humanressourcen und Förderung der unternehmerischen Fähigkeiten und Kultur. All dies wird von politischen Maßnahmen begleitet, die auf eine integrative Entwicklung und die Umsetzung eines günstigen Rechtsrahmens für Unternehmensgründungen abzielen.

Von den Kanarischen Inseln aus müssen wir die Zusammenarbeit und den Austausch von Ideen aus dem lokalen Umfeld fördern und Synergien aus den verschiedenen Aktivitäten, die in diesem Gebiet stattfinden, aktivieren. Die Definition der Probleme und Aktionslinien für die SDGs wird ein zentraler Aspekt für die lokale Wirtschaft des Archipels.

Kurz gesagt, Start-ups spielen eine immer größere Rolle bei der Verwirklichung der SDGs, da sie innovative und transformative Lösungen für globale Herausforderungen und Bedrohungen bieten. Daher ist die Förderung der Gründung von Start-ups ein wesentliches Element zur Förderung des Unternehmertums, das Spanien zu einem wohlhabenderen, stärkeren und wettbewerbsfähigeren Land macht.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

