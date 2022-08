Dunnia Rodríguez, directora del SCE: “Las startups están vinculadas a la diversificación dentro de la transformación económica que vivimos”

Dunnia Rodríguez, nacida en Ingenio (Gran Canaria), es directora del Servicio Canario de Empleo (SCE) desde agosto de 2019 y recibió a Impulsa Startups para hablar sobre las políticas regionales vinculadas con la transformación digital de la economía y los nuevos modelos de negocio englobados bajo el modelo de las startups. Rodríguez conoce bien el SCE ya que ya había sido previamente subdirectora de Formación (entre 2009 y 2011) y subdirectora de Promoción de la Economía Social (2008-2009), y cuenta además con una experiencia de 5 años al frente de la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias S.A. (Grecasa). Durante 9 años actuó como técnica de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Gobierno de Canarias, lo que sin duda influye en que a lo largo de la entrevista recalque la importancia de la formación en las políticas de empleo.

P. ¿Hasta qué punto cree que los servicios regionales de empleo o el Servicio Canario de Empleo, va a apostar cada vez más por el autoempleo y por el emprendimiento innovador?

D.R. El cambio de paradigma está clarísimo. La pandemia ha acelerado de una manera exponencial la digitalización y los servicios públicos de empleo nos tenemos que adaptar. No hay otra fórmula. Es cierto que en el último año, tanto del año 2021 como este año, que estamos desarrollando diversas convocatorias, la implementación de la capacitación digital y también vinculada a una transformación ecológica, van implícita en casi todas las políticas activas de empleo. Es más, como ejemplo, todos los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [el instrumento clave de NextGenerationEU] van dirigidos principalmente al emprendimiento, en muchos casos al emprendimiento rural y al emprendimiento de la mujer en ámbito urbano y rurales. Entonces, toda esa capacitación tiene que ser obligatoriamente -porque establecen hasta una cuota mínima de un 35%- en capacitaciones digitales y en transformación ecológica. Con lo cual, no es una cuestión que nos podamos pensar, no hay otro camino.

Estamos creando un Centro de Orientación, Innovación y Emprendimiento, con fondos de mecanismos de Recuperación y Resiliencia. Tenemos financiación para tres años, pero tiene vocación de permanencia. La sede central la vamos a tener en Tenerife, en Ofra, al lado de nuestros servicios centrales, pero va a dar servicios a toda la Comunidad Autónoma. Es para orientación, innovación en la orientación e innovación en el emprendimiento. Con lo cual, vamos a dar todo tipo de servicios, a todas las empresas y emprendedores que quieran, principalmente las startups.

P. En ese sentido, ¿cómo va a ir el SCE a la hora de impulsar las startups y el emprendimiento innovador en los próximos años?

D.R. Es un camino que es indudable que hay que seguir manteniendo y potenciando. La propia estrategia España Nación Emprendedora ya establece luchar con las brechas de género, generacional, socioeconómica y la territorial. Entonces, en esa línea está claro que las startups están vinculadas a la diversificación, dentro de la transformación económica que vivimos. Por lo tanto, desde el punto de vista del Servicio Canario de Empleo, lo que estamos haciendo -en las convocatorias que estamos sacando- es priorizar todo aquello que diversifica la economía.

Para eso empezamos por la formación. Hemos sacado una oferta formativa que se publicó en mayo, donde se aumenta de manera exponencial toda la formación dirigida a la parte de energía, agua, ciencias, tecnología, informática, comunicaciones y audiovisuales. Si vemos la oferta formativa anterior y esta oferta realmente tiene muy poco que ver y precisamente está alineada con esta situación. Estamos en un mundo de tecnificación, es decir, tenemos que adaptar las políticas activas de empleo a ese camino de tecnificación.

En Canarias tenemos un problema con las personas desempleadas inscritas en el Servicio Canario de Empleo, y es que en un 90 % no tienen titulación que les habilite para el mundo laboral, para ejercer una profesión. En ese sentido es importantísimo la formación y la orientación. Entonces, está políticas que nos permiten con fondos extraordinarios que vienen desde Europa, el mecanismo de cooperación y resiliencia o los fondos REACT-EU, van dirigidos precisamente a todas estas personas que tienen esa baja cualificación, principalmente digital, para cualificarla y ponerla en el mercado, a distintos niveles y tiene que ser progresivo.

Pero es un camino que no tiene vuelta atrás, es decir, hay que digitalizarse en todos los sentidos y hay una oferta muy amplia ahora mismo en el Servicio Canario de Empleo, en todas las políticas que tenemos desplegadas, hay específicas para colectivos vulnerables que son siempre los más complicados a la hora de esa digitalización o esa transformación también ecológica que van aparejada las dos, pero en lo que se refiere, a todo lo que es la política activa de empleo dirigida hacia el emprendimiento tiene siempre más peso, el que va dirigida al emprendimiento digital y al emprendimiento de la transformación ecológica y lucha contra el cambio climático.

P. El fenómeno de los nómadas digitales -también en las islas no capitalinas- abre un espacio de oportunidad enorme a un flujo de conocimientos en esta transformación digital y a modelos de negocios emergentes, escalables, digitales y globales. ¿Cuál es su opinión?

D.R. Sí, efectivamente. Nosotros para esto tenemos lo que llamamos servicios integrales de empresa. Tenemos convenios de colaboración con las cuatro Cámaras de Comercio, con las dos confederaciones empresariales, con las dos fundaciones universitarias... Entonces todo estos agentes, colaboradores del Servicio General de Empleo, ayudan a la inversión empresarial, a la integración de las empresas, a la realización de estudios de mercado y al nuevo emprendedor a posicionarse en el mercado, con orientación, con difusión de todas las subvenciones del Servicio Canario de Empleo, y con un acompañamiento, que es fundamental.

En cualquier caso, en relación a las startups, desde el 2019 el ecosistema de talento digital en Canarias ha ido creciendo de una manera bastante importante y creo que hemos sido la comunidad autónoma que más ha crecido en todo el territorio nacional. Y aquí hay un punto de inflexión que es fundamental: los incentivos fiscales de la Zona Especial Canaria, que son fundamentales a la hora de atraer esas startups a Canarias. Además, aquí tenemos una conectividad muy buena, muy buenas infraestructuras y un clima espectacular, lo que da una calidad de vida en el trabajo y en la experiencia diaria.

Decía que hay un punto de inflexión de los incentivos fiscales de las zona ZEC canaria, que ahora se ha flexibilizado, quitando el límite del importe mínimo de inversión para las startups. Creo que es fundamental. Ahora puedes establecer una startup con seis puestos de trabajo en las islas capitalinas, cuatro en las islas no capitalinas y sin requerimiento de inversión, con lo cual yo creo que es un punto bastante importante para la atracción de las startups a Canarias, del talento para que se quede en Canarias.

P. ¿Qué opina de los Puntos de Encuentro Intergeneracional de los que habla la visión España Nación Emprendedora?

D.R. Comentábamos antes la parte de la brecha generacional. La gente con 65 años es muy joven y tiene una competencia y una experiencia laboral tremendas. Quizá sí hay que potenciar esa parte, para que puedan ayudar, ese talento senior pueda ayudar a las nuevas generaciones.

P. ¿Cómo aborda el SCE el reto de la Formación Profesional (FP) Dual y las Aulas de Emprendimiento en FP?.

D.R. En eso llevamos ventaja porque nosotros llevamos haciendo formación dual bastantes años. Tenemos lo que llamamos Proyectos de formación en alternancia con el empleo, son certificados de profesionalidad, que es una titulación equivalente a los ciclos de formación de la Consejería de Educación. Tienen pasarela de convalidación porque el sistema de cualificación es único y hay una única FP para el empleo ya no existe la FP del empleo y la FP de educación, están unificadas con la nueva ley que salió publicada este año. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos fondos de financiación del Ministerio de Trabajo que nos permiten contratar a la persona al mismo tiempo que estudia y la contratación es durante once meses, con lo cual ya sales con una o dos titulaciones, porque por norma general estos proyectos tienen dos titulaciones, dos certificados de profesionalidad, convalidables en el sistema educativo y durante once meses estás contratado en la modalidad de “contrato de formación y aprendizaje”. Con lo cual, este tipo de proyectos llevamos ya años haciéndolo con bastante éxito. En estos momentos, el proyecto se hace con entidades locales, corporaciones locales, fundaciones, asociaciones… entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras de interés general o social, por ejemplo.

Luego tenemos otro tipo de ejemplo práctico. Estamos rehabilitando vivienda pública, en un proyecto entre la Consejería de Obras Públicas, el Instituto Canario de la Vivienda, Servicios Canario de Empleo, que pone los fondos para la formación y para la contratación de las personas, y la Fundación Laboral de la Construcción, que es la que realiza el proyecto, porque es la que tiene instalaciones homologadas para la impartición de la formación en este campo. Entonces, a través de una colaboración público-privada, establecemos este tipo de proyecto de formación dual. Nosotros partimos con esa ventaja de que nuestros fondos son del Ministerio de Empleo y llevamos ya con formación dual ya muchísimo tiempo.

Ahora hace falta dar un paso más e ir a la parte privada. Empezamos a final del año 2021 dos experiencias piloto, una en Tenerife y una en Gran Canaria, en Economía Azul. Es decir, personas a la que se le da una formación, que se contratan para trabajar en una empresa privada y a su vez le damos un incentivo a la contratación en esa empresa, para que no sea tan costosa una persona que está aprendiendo dentro de su empresa. Esas dos experiencias piloto, una vez las evaluemos, queremos ampliarlas. Pero aquí sí es verdad que el Servicio Canario de Empleo tiene una gran ventaja porque ya llevamos años trabajando en ese sentido.

P. ¿Cómo aborda el SCE el reto de la Formación Profesional (FP) Dual y las Aulas de Emprendimiento en FP?.

D.R. Tenemos ahora proyectos con la FP. Vamos a poner orientadores laborales en los centros de Formación Profesional para que hagan difusión del emprendimiento en los centros. Y vamos también a sacar este año, como novedad, un proyecto específico con las dos universidades canarias para que hagan también divulgación del emprendimiento en centros de educación infantil, primaria y secundaria.

Es el momento en la formación profesional, porque claro, como la implantación de la dual ya no tiene marcha atrás, es justo el momento ahora de poner ahí todas las pilas emprendimiento que sea necesaria y sobre todo las dirigidas a la tecnificación. Tenemos claro que los empleos que tenemos ahora, dentro de diez años no tienen nada que ver con lo que tenemos. Por lo que debemos preparándonos y nos preparamos a través de la formación profesional. Entonces la semilla hay que irla ya implantando desde este momento, porque -si no- nos viene como la pandemia, que tenemos que rápidamente adaptarnos a nuevos sistemas.