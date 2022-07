Carlos Navarro, director de Aciisi: “Con emprendimiento innovador debemos responder a la realidad que tenemos en Canarias”

Andrés Navarro, director de Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), en la entrevista proporcionada a Impulsa Startups, afirma que “tenemos que mirar realmente lo que estamos intentando apoyar, que es el emprendimiento innovador, que mucha gente piensa que esto va de empresas tecnológicas únicamente, y tener esa mirada amplia y tenemos que hacer adaptación de esa cultura emprendedora para que pueda responder a la realidad que tenemos en las Islas Canarias, como es la importancia de aquellas materias vinculadas con lo social”.

En Canarias ahora mismo “estamos de enhorabuena en el ámbito del desarrollo de empresas emergentes e innovadoras, que no es un trabajo únicamente de la ACIISI, sino que es un trabajo de todo el gobierno, especialmente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Desde la Agencia Canaria de Innovación lo que hacemos es acelerar los proyectos innovadores que están realizados por este tipo de empresas o cualquier empresa. Pero especialmente poniendo el foco en esta tipología de proyectos vinculados en el ámbito digital, tecnológico, siempre con un nivel de sofisticación, con un grado de innovación”.

Para Carlos Navarro, “esto es un trabajo que no ha hecho solo ACIISI, estamos trabajando muy estrechamente con Emerge especialmente, a los que les tengo que agradecer la lealtad y el trabajo desinteresado a la hora de despegar políticas que tienen que llegar especialmente a los jóvenes porque tenemos esa misión de diversificar la economía y caminar hacia una economía especialmente vinculada al conocimiento”.

“Hay que reforzar también las capacidades industriales que tenemos y que se ha demostrado lo fundamentales que son, especialmente en estos tiempos de guerras, de pandemias. Hemos visto la importancia de tener aquí una industria fuerte de producción. Pero muchas de ellas que tenemos que crear, lógicamente no tenemos esas materias primas y tenemos que escalar con una industria más basada en lo digital, basada en el conocimiento y apostar por todo este desarrollo”, afirma Navarro.

Por otro lado, existe una nueva plataforma creada con la intención de servir de ayuda a aquellos que deseen emprender: “este año como novedad tenemos un programa, un programa bandera que llamamos ”Canarias Stars“ que es una actuación totalmente nueva dotada con dos millones de euros, en el cual aproximadamente un millón de euros irá destinado al apoyo a todos estos proyectos innovadores, a la aceleración, a la mentorización, advisoring… en definitiva, al acompañamiento a las personas que hayan decidido emprender y que necesitan una aceleración de sus proyectos, así como una ayuda directa que rondará entre los 70.000 y los 75.000 euros”.

“Estamos trabajando para simplificar al máximo toda la burocracia y todas las garantías, que es de lo que trata también esta estrategia de Nación Emprendedora y esta visión que se da de la ley de startups en la que lo que buscamos es, precisamente, hacer ágil el proceso con el que se desarrollan este tipo de empresas en España y en Canarias. Estamos trabajando para intentar dejarla convocada antes de que llegue agosto. Vamos a ver si podemos lanzarla para esas fechas. Si no, será justo después del verano y, como digo, va a ser una novedad, una apuesta en la que está muy implicada la consejera Elena Máñez. Ha sido una apuesta personal de ella por este tipo de aceleración de empresas y, como digo, es un programa bandera que además vamos a seguir continuando esa apuesta y tenemos trazado un rumbo del cual no nos pensamos mover ni un ápice. Todo lo contrario, seguir incrementándolo. Esta es una acción potente”, firma el director de ACIISI.

“Es una ayuda que va a venir muy bien y que no la hemos, ”inventado“ únicamente desde la agencia, sino que ha sido fruto de trabajarla en el ecosistema de startups, con el ecosistema innovador, preguntando cuales son las necesidades reales que se necesitan a la hora de acelerar una compañía, es decir, hemos ido a preguntar a gente que lo está viviendo, que lo ha pasado ya. Es un santo y seña de este gobierno, de esta consejería y de la propia agencia en el que todas las actuaciones nos gusta hacerlas de la mano, nos gusta ir rápido, y también nos gusta llegar lejos. Y para eso lo mejor es ir acompañados y por eso creo que estamos de enhorabuena”, en opinión de Navarro.

“El 8 de julio vamos a hacer también una puesta de largo, evidenciar el trabajo que se está haciendo en el ecosistema innovador de Canarias, explicar los buenos proyectos que tenemos, empresas que son secretos, joyas que tenemos ocultas, que nadie las conoce, pero son empresas que están aportando muchísimo a Canarias, que están trabajando en todas partes del mundo con una visión internacional en Estados Unidos, en Europa, en África y en muchísimos países vinculados a sectores que no nos podemos imaginar que estén trabajando desde Canarias. Desde la industria del chip a la aeroespacial, salud. Hay muchísimas empresas que son capital de Canarias y que tenemos que arroparlas”.

La posibilidad de llevar a cabo varios proyectos de forma simultánea no siempre es posible a través de un solo grupo de personas. Estos proyectos salen adelante gracias a la coordinación entre ACIISI y el servicio canario de empleo. Carlos Navarro afirmaba que “aquí es que la necesidad nos ha hecho virtud de estar constantemente fusionados a la hora de compartir aquellos proyectos, iniciativas, actuaciones que sabemos que colindan y, ya digo, no solamente con el servicio canario de empleo. No hablo de la consejería, hablo también de todo el gobierno. Lógicamente, con los compañeros más cercanos es mucho más rutinario. Pero a nivel de todo el gobierno hay una coordinación magnífica con presidencia, con otras áreas a las que estamos vinculados”.

“Hay un panorama de ayudas realmente extenso desde la agencia que este año ha aumentado su presupuesto, que además durante el año seguimos captando más financiación. A mi me gustaría también subrayar el trabajo que hace todo el equipo de la agencia, todos los funcionarios y funcionarias que tenemos, que están haciendo un trabajo, especialmente en la pandemia en los momentos más difíciles. Durante las crisis también, como el volcán de La Palma. Yo creo que esta agencia está en un momento muy dulce, un momento en el que se ha puesto en el foco mediático, se ha puesto también en el foco central del gobierno a pesar de todas las cuestiones que tenemos que ir resolviendo. Se está apostando por mirar al futuro con un consenso en la agencia y en la innovación”, recalca Navarro.

Para el director de ACIISI, “debemos alcanzar pleno acuerdo con todas las fuerzas. Por eso lo hablamos con toda la concertación social, con sindicatos, ONG, empresarios, confederaciones de empresarios, universidades, los centros de investigación, cabildos, con todos los partidos intentando conformar un Pacto por la Ciencia que es lo que vamos a presentar durante este mes. Un pacto en el que nos comprometemos todos a favorecer esa financiación para estos ámbitos, a favorecer la necesidad que tenemos de mejorar la gobernanza del ecosistema, la participación de todos los agentes en esta causa común. En estas cosas tenemos que tener un rumbo fijo”.

“Otro punto importantísimo que no solo es atraer todo ese talento sino saber retenerlo también en Canarias, que es fundamental. Estas empresas, muchas de ellas tienen esa dificultad. Y también desde Canarias a veces es complicado retenerlas porque estamos en un mundo globalizado. Desde Canarias tenemos que saber buscar, en la medida de lo posible, retener nuestro talento, atraer el que se ha ido y el que ya no va a volver, conectarlo. Esto es una cuestión que siempre defiendo: tenemos mucho talento repartido por el mundo”, asegura el director de ACIISI.

“Tenemos muchas personas -continúa Navarro- que están en países trabajando en todo tipo de sectores de alto nivel y que siguen siendo canarios, siguen estando vinculados con su tierra, que a lo mejor por diversos motivos personales y no únicamente profesionales. Pero siguen siendo canarios que siguen llamando y siguen queriendo participar desde donde están ahora para ayudar a Canarias. Y esto realmente creo que es una particularidad de ser isleño y tenemos que saber aprovecharla. Por eso digo, lo que vale para el continente no siempre vale para las islas y lo que vale para las islas no siempre vale para el continente. por eso nosotros tenemos este trabajo de saber entender el mundo, saber cuál es el papel de Canarias y desde ahí construir lo que realmente podemos construir”.

En relación al talento joven, Carlos Navarro afirma “que la formación profesional es una gran desconocida, pero cada vez menos. Se ha demostrado la utilidad de este tipo de estudios y yo creo que estamos, ahora más que nunca, en un resurgir e interés de la formación profesional. Realmente me parece que cada vez hacen más falta este tipo de profesiones, de estudio y de orientaciones. Nos lo están pidiendo las empresas, las industrias. Ahí hay un alto grado de empleabilidad directo y unas capacidades de emprendimiento tremendas. Realmente, a poco que uno conoce los planes para la FP y como se están desarrollando esos programas, realmente es algo espectacular. Y nos hace replantearnos también ese viejo esquema en el que parece que si no hemos llegado a la universidad no hemos alcanzado el cenit de la formación y eso es un error de bulto. Y qué vamos a hablar del emprendimiento, que efectivamente desde la profesionalización es de donde arrancan muchísimas empresas. No comparto esa visión un poco clásica de lo que se planteaba con FP. Eso es un mito completamente absurdo”.

El director de ACIISI destaca también Diginnova, “un programa espectacular en el que hemos invertido este año 5 millones de euros y es una acción potentísima”. “Está vinculado a FP y a universitarios. Lo están articulando las dos fundaciones universitarias, pero no por ello está vinculado exclusivamente a universitarios. Consideramos a las personas que están cursando FP plenamente capacitadas para participar en estos programas”. El programa actualmente “está formando ya a 800 personas, de las cuales vamos a incorporar en 440empresas durante 10 meses en los que les damos una retribución. una retribución mediante un contrato de prácticas. Aunque sea un contrato de prácticas, hemos optado por poner la máxima cantidad que se puede retribuir en un contrato de prácticas, no queríamos una ”bequita“. Queríamos realmente que se valorara el trabajo que van a hacer o el aprendizaje que van a hacer estas personas y tras pasar por un programa formativo en el ámbito de la innovación, de la digitalización y la sostenibilidad son incorporados en empresas, en centros de investigación también para desarrollar proyectos innovadores. Proyectos que son necesarios ahora mismo dentro de cualquier compañía. Necesitan un acompañamiento”.

“Estas personas pueden ayudar a acceder a las empresas a las líneas que tenemos en la administración pública, tanto líneas en esta agencia como otros ámbitos del gobierno. Pero también especialmente con mucho interés en captar aquella financiación que está saliendo de los ministerios, del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR). En muchas ocasiones se están escapando financiaciones que por falta de conocimiento o por falta de apoyo o por el día a día que no le prestamos la suficiente atención. Entonces, estas líneas regionales como nacionales como europeas están más cerca gracias a la incorporación de estas personas, que cuyo fin es, aparte de hacer una formación y crecer profesionalmente, conseguir algún proyecto en el que esa persona queda también vinculada y comienzan una relación laboral de larga duración. es abrir una puerta, a mí me gusta decir un programa premium, en donde además traemos a todo tipo de personas que puedan aportar valor. Es un proyecto que toca un poco todos los palos de la diversificación”, afirma Carlos Navarro.

En torno a la innovación abierta o “corporate venturing”, Navarro considera que “es fantástico. Están eclosionando también desde las empresas, que se asocian. Están empezando a aparecer fondos que van apostando por este tipo de iniciativas, unas de una forma y otras de otra. Yo estoy convencido de que terminaremos desarrollando aquí un ecosistema importante de financiación de proyectos innovadores. Hay mucho interés en materializar fondos”.

“Hablando ya de alumnos, no solamente de empresas, sino desde la propia universidad se está favoreciendo lo que son las spin-offs universitarias. Aquí hay otra acción completamente nueva, novedosa, inédito: el programa iCourage. Está promovido por las dos universidades para acelerar y crear y emprender y transmitir conocimientos en forma de empresas innovadoras, spin-offs universitarias concretamente. En las universidades también tenemos muchas capacidades que tienen que materializarse. Ahí hemos apostado también una financiación y un programa. Cada universidad tiene el suyo para hacer emerger spin-offs universitarias y poner en valor tanta investigación que tenemos desarrollada en nuestras universidades. Una acción completamente nueva y yo creo que, haciendo balance de todo el programa de actuaciones de esta consejería y ahora ya ciñéndome a la parte de la agencia, creo que la apuesta en emprendimiento que estamos haciendo en esta legislatura y en esta última anualidad es algo inédito. No ha pasado nunca”.

El pasado 5 de julio, tuvo lugar la resolución de la convocatoria para la concesión a proyectos de Innovación Social por importe de más de 300.000 euros. Este es el segundo año que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la ACIISI convoca esta línea de ayuda con el fin de continuar avanzando en el desarrollo de una Canarias más sostenible en términos sociales y medioambientales para contribuir a garantizar niveles de empleo y calidad de vida para la ciudadanía, y que con mucho énfasis fue puesto en valor por Carlos Navarro durante la entrevista.