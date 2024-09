Los cambios en Formación Profesional tensan el comienzo de curso en Canarias

Los cambios en la Formación Profesional han tensado el inicio de curso en Canarias. Hay centros donde el profesorado ha protestado en las horas de recreo tras las instrucciones publicadas por la Consejería de Educación del Gobierno regional. Los sindicatos alertan de que faltan horas para coordinar y personal en el caso de la nueva FP dual y desde la Consejería afirman que han instado a las fuerzas sindicales a que presenten propuestas y que está abierta “a cualquier mejora que pudiera hacerse” . Este viernes habrá una reunión para debatir esas reivindicaciones.

El sindicato ANPE recuerda que elaboró una encuesta en la que el 82% del profesorado participante califica como “mala” o “muy mala” la implantación de la FP Dual en Canarias, y solo un 1,3% como “buena” o “muy buena”. “Existe una manifiesta falta de horas lectivas para coordinaciones y otras funciones. Además, en general no se ha formado suficientemente al personal docente para la implantación de la FP Dual, a lo que se suma la falta de concreción de las instrucciones por parte de la Consejería”, resalta el sindicato, que añade que en la modalidad semipresencial “se está sobrecargando con hasta nueve módulos al personal docente” y, en la FP adaptada, “el profesorado tiene una hora diaria de permanencia en el centro sin definir y sin asignación horaria, y no se han desarrollado currículos para los docentes de Pedagogía Terapéutica”.

Gerardo Pérez, portavoz de STEC-IC, subraya que desde el inicio de curso “los cambios que realizó la Consejería de manera unilateral sobre todo con respecto a los horarios de la FP Dual o el recorte de horas de jefatura de departamentos, así como recorte de horas lectivas en FP conllevó a que el profesorado se dirigiera a nosotros”. El sindicato ha realizado también varios comunicados y ha elaborado un modelo para que todos los centros protesten. Y eso afirma que dio lugar a que la Consejería convocara la pasada semana una Mesa Técnica.

Pérez subraya que la queja es generalizada y que es necesario buscar soluciones. Lamenta que no se ha ampliado plantilla para todas las tareas que hay que realizar en la nueva FP y que no se les da las horas lectivas que solicitan. Espera que en la reunión del viernes se den soluciones y se escuchen las demandas del profesorado, que “desde el año pasado nos estábamos quejando porque querían reducir los grupos de FP y en vista de cómo estaban las cosas se indicó que no iban a desaparecer”. Y ahora “nos vienen con estos cambios sin consultar y sin ningún tipo de planificación, sin tener en cuenta que los docentes están desbordados por todo lo que tienen que hacer”.

CCOO también ha alertado de este malestar y en la última Mesa Técnica puso de manifiesto que “muchos profesores de FP se sienten desorientados, ya que no han recibido la información necesaria para organizar sus horarios ni para coordinarse adecuadamente con las empresas en el marco de la formación dual”.

El sindicato Csif, por su parte, ha pedido la dimisión del viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, ante la “incapacidad” mostrada para la puesta en marcha de la FP Dual en este curso. En un comunicado, afea as “dificultades” y la “desorganización” habida en los centros educativos en el inicio del curso, pese a las advertencias realizadas en el mes de junio.

Los sindicatos aúnan fuerzas

Este martes muchos de los sindicatos se reunieron con representantes de FP y acordaron aunar fuerzas para reclamar soluciones. ANPE señala que “los cambios planteados pasan necesariamente, y entre otras cosas, por que se contemplen horas lectivas de FCT y de integración desde este primer trimestre, ya que es ahora cuando se establece la conexión con las empresas, que son precisamente el centro de la mayoría de novedades que introduce la nueva ley de FP”. Así mismo, apuesta por la vía del diálogo “para provocar los cambios y mejoras que se precisan para encauzar la situación que se ha creado en las enseñanzas de FP en Canarias en este inicio de curso”.

STEC-IC hizo llegar a principios de semana a la Consejería sus propuestas entre las que recalcan también recuperar esas horas lectivas para la formación dual; que se establezcan “claramente” las funciones de las figuras de “tutoría y cotutoría” así como de la figura del gestor. También proponen mantener o aumentar las horas para la jefatura del Departamento.

Otra de las reivindicaciones de STEC-IC es que el profesorado “cuya carga lectiva disminuya en el periodo de estancia del alumnado en la empresa, pueda dedicar ese tiempo a formación, elaboración del material curricular, tareas de convivencia, seguimiento del alumnado…” Además, plantea contemplar una ratio máxima de 20 estudiantes por aula, 15 en el caso de los ciclos de industrial. Pide así mismo medios telemáticos para el seguimiento del alumnado en las empresas o devolver la figura del prospector por familia profesional.

“Es fundamental que la viceconsejería de FP entienda que de nada vale eliminar las ponderaciones si el profesorado sigue realizando más de 18 horas lectivas, pues, aunque parte de ellas se computen como horas complementarias, en la práctica, la labor que desarrollan sigue siendo la misma y deberían tener consideración de lectivas. No hacerlo así supone un incremento encubierto de la carga lectiva del profesorado”, apunta el sindicato en el escrito remitido.