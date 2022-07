Le ministère de l'Industrie lance le Programme de soutien à l'entrepreneuriat industriel pour les PME industrielles

Le programme s'inscrit dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience et s'appuie sur l'accord de collaboration signé aujourd'hui avec CESGAR et dix des principaux établissements de crédit : Abanca, BBVA, Banco Cooperativo Español, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja et Unicaja.

Ce nouveau paquet d'aides, acheminé par l'intermédiaire de la Compagnie espagnole de refinancement (CERSA), rattachée au ministère de l'Industrie, et des Sociétés de garantie réciproque (SGR), est fondamentalement destiné à la création de nouveaux établissements industriels et à la croissance et l'amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles - PME.

Le programme réduira les coûts, pour les petites et moyennes entreprises participantes, liés à l'obtention d'un financement à long terme pour financer des investissements dans l'entrepreneuriat et la croissance. Il sera nécessaire que les opérations de financement accordées par les établissements de crédit bénéficient de la garantie d'un SGR. Il est prévu que ce nouveau programme bénéficie, en principe, à 1 500 PME, bien qu'avec les ressources disponibles il soit possible d'atteindre un nombre plus élevé d'entreprises.

La signature de l'accord sur le nouveau programme d'aide a eu lieu en présence du secrétaire général de l'industrie et des PME, Raúl Blanco, du président de la Confédération espagnole des sociétés de garantie réciproque (CESGAR), Antonio Couceiro, du président de CERSA et directeur général de l'industrie et des PME, Galo Gutiérrez, ainsi que de représentants des principales entités de crédit collaboratrices.

Selon Raúl Blanco, “ce nouveau paquet d'aides contribuera à faciliter l'entreprenariat industriel et, par conséquent, à la naissance de plus de nouvelles industries dans notre pays”.

Pour Antonio Couceiro, président de CESGAR, “avec ce nouveau programme, les sociétés de garantie montrent une fois de plus leur rôle fondamental dans le financement des petites et moyennes entreprises dans les moments les plus difficiles pour elles”. Ce n'est pas en vain, “depuis le début de la pandémie, et grâce à la revalidation du CERSA, les SGR ont accordé près de 61 300 garanties pour un montant de 4 400 millions d'euros, aidant ainsi les PME et les indépendants à maintenir leurs entreprises ouvertes jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur niveau de revenu et, dans de nombreux cas, qu'elles puissent se développer”, a-t-il assuré.

Pour sa part, Galo Gutiérrez a réitéré la nécessité de lancer ce nouveau paquet d'aides afin “d'augmenter le poids du secteur industriel dans l'économie espagnole, d'accroître la taille des PME industrielles, de promouvoir un financement industriel à long terme, ainsi que d'atténuer les coûts pour les PME ayant moins de possibilités d'offrir des garanties”.