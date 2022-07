Les start-ups aux iles canaries qui utilisent l'impression 3D dans les domaines de la santé, de l'eau ou de l'agroalimentaire peuvent désormais faire appel aux nouvelles ressources de l'ITC

La ministre régionale de l'économie, de la connaissance et de l'emploi, Elena Máñez, et le directeur de l'Agence canarienne pour la recherche, l'innovation et la société de l'information (Aciisi), Carlos Navarro, ont visité mercredi les nouvelles installations du département d'ingénierie biomédicale de l'Institut technologique des Canaries (ITC), récemment transféré au siège de Pozo Izquierdo, à Gran Canaria, où elle a pu constater de visu le soutien technologique qu'offre cet espace d'ingénierie de fabrication de composants médicaux au secteur productif des îles, en compagnie du directeur du centre, Gabriel Megías, du coordinateur R&D&I, Gonzalo Piernavieja, et du responsable de l'espace, Donato Monopoli.

Avec une superficie d'un peu plus de 500 mètres carrés et un investissement de près d'un million d'euros dans des équipements de pointe, ce centre d'usinage industriel et d'électromécanique avancée, spécialisé depuis 1999 dans la fabrication additive d'implants en titane poreux pour la reconstruction osseuse, compte actuellement plus de 350 interventions réalisées sur l'homme (conception 3D personnalisée) et plus de 20 000 dispositifs implantés en médecine vétérinaire (production en série). L'entreprise étend ses capacités de fabrication mécanique de précision pour inclure des pièces fonctionnelles à haute valeur ajoutée et des prototypes, dans des tailles plus grandes et avec de nouveaux matériaux (aluminium, acier, Inconel, etc.).

La conseillère Elena Máñez, qui est également présidente de l'ITC, a souligné “l'avantage compétitif pour les îles Canaries de disposer d'un centre spécialisé dans l'ingénierie de fabrication avancée, dont le secteur privé pourra bénéficier et qui alimentera d'autres domaines de recherche dans les îles, permettant la consolidation d'un écosystème compétitif de science et de technologie avec un retour productif”. Le renforcement des capacités technologiques de ce centre public ne se limite pas au domaine biomédical et se traduira par le renforcement et la croissance des industries locales et le développement de secteurs hautement techniques (aéronautique, biotechnologie, hydraulique, agroalimentaire) et, par conséquent, par la création d'emplois hautement qualifiés.

Le domaine de l'ingénierie biomédicale de l'ITC, qui est reconnu au niveau national et international et a 6 brevets internationaux à son actif, travaille déjà sur le transfert des connaissances en matière de techniques de conception et de fabrication de pièces métalliques vers d'autres secteurs technologiques. C'est le cas du projet AQUASOST (Renforcement des capacités de RDI en matière de gouvernance et d'efficacité hydraulique et énergétique des technologies de transport et de traitement de l'eau), subventionné à hauteur de 963 214,90 € par l'Agence canarienne pour la recherche, l'innovation et la société de l'information (ACIISI) du gouvernement des Canaries, par le biais du programme opérationnel FEDER Canaries 2014-2020, dans le but de produire localement les composants nécessaires au fonctionnement des réseaux hydrauliques, des stations de traitement des eaux, etc.

Parallèlement à la subvention AQUASOST, le ministère régional de l'économie, de la connaissance et de l'emploi du gouvernement des îles Canaries encourage l'activité des TIC dans ce domaine par le biais d'un investissement dans des “équipements permettant d'activer des services uniques/stratégiques pour améliorer la compétitivité et la qualité des entreprises des secteurs de l'agroalimentaire et de la biomécanique” et par la subvention de 69. 883,33 euros accordés au projet DINAMICA (Recherche et développement d'un système implantable dynamique pour la reconstruction chirurgicale de défauts osseux et cartilagineux critiques dans la paroi thoracique afin de restaurer la respiration physiologique post-chirurgicale).

Ces initiatives ont permis de créer deux nouveaux emplois dans ce domaine, ainsi que trois autres recrutements dans le cadre du programme INVESTIGO du service de l'emploi des Canaries, dont l'objectif est de faciliter le recrutement de jeunes demandeurs d'emploi dans des organisations scientifiques et technologiques pour mener à bien des projets de recherche et d'innovation. En plus de ce qui précède, l'équipe d'OSTEOBIONIX (et sa marque commerciale Biosurgex pour la médecine vétérinaire), une spin-off de l'ITC elle-même, s'est agrandie, embauchant sept personnes et une autre, indépendante, pour faire face à cette expansion.