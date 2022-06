Pourquoi “Impulsa Startups” est née et ce qu'elle a à voir avec l'avenir (et avec l'histoire de Canarias Ahora).

Canarias Ahora est née en 2000 avec un changement technologique transcendantal : le déploiement de l'ADSL. Jusqu'alors, surfer sur Internet signifiait passer un appel téléphonique via un modem, facturé à la seconde. L'ADSL a apporté pour la première fois le concept de forfait et a été la condition technologique qui a permis le développement des premiers journaux numériques, parmi lesquels Canarias Ahora, un pionnier dans l'archipel.

Bien qu'aujourd'hui cela puisse sembler inconcevable pour les jeunes lecteurs, la naissance d'un natif numérique aux Canaries à cette époque, il y a seulement 22 ans, était un défi, dans un scénario médiatique analogique, avec des journaux papier fortement ancrés, sans smartphones pour y accéder et sans culture publicitaire des entreprises pour investir dans le numérique.

Vingt ans plus tard est survenue une pandémie mondiale qui a obligé la quasi-totalité de la planète à se confiner pendant une longue période et, ce faisant, à prendre conscience que notre façon de vivre, de communiquer et de consommer était déjà numérique.

Ces circonstances ont déclenché un effet multiplicateur dans l'accélération de la transformation numérique qui était déjà en cours, et ont placé les startups au centre, au cœur de la disruption que nous vivons aujourd'hui dans notre façon de communiquer, d'acheter et de vendre, de travailler, de prendre soin de notre santé, et même de nous éduquer. Même dans le type de monnaies que nous utilisons (des milliers de crypto-monnaies déjà en circulation) ou la façon dont nous signons des contrats, désormais par le biais de la blockchain.

C'est pourquoi Canarias Ahora franchit une nouvelle étape, qui va bien au-delà d'un simple canal d'information sur les start-ups. Elle s'est associée à un incubateur de startups, Impulsa Ventures, qui se concentre sur deux domaines d'action : d'une part, la création de startups par des jeunes sortant ou en dernière année d'université et de formation professionnelle ; d'autre part, le corporate venturing, c'est-à-dire l'application de la pensée startup par des entreprises “traditionnelles” lors de la transformation de leurs modèles d'entreprise.

Par conséquent, Canarias Ahora et Impulsa Ventures vont développer des activités et des programmes qui stimulent cette transformation, où les jeunes peuvent trouver des ressources et des espaces pour incuber leurs nouvelles entreprises numériques, de la manière dont ils ont l'intention de changer le monde. Et où les entrepreneurs et les freelances apprennent à donner une seconde vie à leurs activités afin de les adapter à ce monde global et numérique.

L'économie et la société de l'île ne sont plus celles qui ont vu naître Canarias Ahora en 2000. Il n'est pas jusqu'à l'espagnol qui n'ait donné naissance à elDiario.es en 2012, alors que les réseaux sociaux, tout juste nés, commençaient tout juste à prendre de l'ampleur (encore exempts de fake news à l'échelle) ; Zoom ou TikTok n'existaient pas, Twitch commençait tout juste sa fondation, Netflix ne fonctionnait quasiment pas en dehors des États-Unis, et un bitcoin ne valait guère plus de 10 euros et était inconnu de tous sauf de quelques geeks... Et presque personne ne pariait sur la viabilité d'un modèle de journalisme indépendant, basé sur les abonnés et non (uniquement) sur la publicité numérique !

C'est pourquoi Canarias Ahora approche Impulsa Startups non seulement pour informer, mais aussi pour agir. Et qu'elle le fasse à partir de l'horizon canarien comme point de départ, et non comme territoire unique d'opérations, puisque notre monde et nos startups sont désormais globaux, à l'ère de l'intelligence artificielle, de la 5G, de la sensorisation, des robots ou des métavers.

Il y aura également un espace pour la création de nouvelles approches et de nouveaux modèles économiques dans le domaine de la culture, du divertissement et du journalisme. Ainsi que pour le tourisme, la santé, l'éducation, l'agriculture ou tout autre domaine d'activité humaine. Avec des startups dirigées par des femmes, qui sont actuellement sous-représentées dans un monde des affaires et de la technologie très dominé par les hommes. Et avec une économie basée sur la diversité culturelle, ethnique, géographique et d'orientation sexuelle... parce que c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui.

Tout comme nous avons été des pionniers en 2000, en lançant le premier natif numérique des îles Canaries et avec lui une nouvelle façon d'interpréter le journalisme et les relations avec les lecteurs, nous sommes enthousiastes à l'idée de rejoindre Impulsa Startups avec la conviction qu'elle deviendra bientôt une contribution pertinente au cours des opportunités, à la reprise et à la croissance équitable et à la modernisation de notre société.