Red.it pubblica il secondo invito a presentare proposte per il programma Kit Digital

Rete.es pubblica il secondo invito a presentare proposte per il sostegno alla digitalizzazione di piccole imprese con un numero di dipendenti compreso tra 3 e meno di 10 (segmento II). Le novità sono disponibili al seguente link: https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf

L'invito a presentare proposte precisa le condizioni di ammissibilità, gli obblighi dei beneficiari, gli importi massimi di aiuto per ciascuna categoria di soluzioni di digitalizzazione, la giustificazione, il pagamento e il controllo dell'attuazione delle soluzioni, tra le altre materie importanti. Questo secondo invito ha un budget iniziale di 500 milioni di euro e mira a migliorare la competitività e il livello di maturità digitale delle imprese di questo segmento.

L'importo del l'aiuto sarà di 6.000 euro e con esso le PMI potranno acquistare le soluzioni di digitalizzazione per settori chiave quali: sito web e presenza su Internet, gestione dei social media, commercio elettronico; gestione dei clienti; servizi e strumenti di ufficio virtuale, Business intelligence e analisi, gestione dei processi, fatturazione elettronica, comunicazioni sicure e sicurezza informatica. Inoltre, in questo secondo bando, vengono aggiunte due nuove categorie come presenza avanzata su internet e marketplace.

A partire dal 2 settembre, le microimprese con un numero di dipendenti compreso tra 3 e meno di 10 possono richiedere l'assistenza di Kit Digitale tramite il sito web di Red.es (https://sede.red.gob.es). Il termine per la presentazione delle domande rimane aperto per 12 mesi.

Come richiedere l'aiuto di Kit Digitale

Registrarsi nell'area privata di www.accelerapyme.è e completare il test di autodiagnosi digitale che richiede non più di 10 minuti. Consultare le informazioni disponibili sulle soluzioni di digitalizzazione del programma Kit Digitale, dove si potrà scegliere una o più di quelle indicate nel catalogo che si può consultare su www.accelerapyme.es. Richiedere assistenza presso il sito web di Red.it (https://sede.red.gob.es).

Una volta verificato che l'azienda soddisfa i requisiti, viene rilasciato il voucher digitale. Il beneficiario può consultare www.accelerapyme., il catalogo delle soluzioni di digitalizzazione di base offerto dal programma Kit Digital e dal catalogo degli agenti digitalizzatori. Dovrai selezionare uno o più agenti digitalizzatori con i quali sviluppare le soluzioni di digitalizzazione più adatte alle tue esigenze aziendali e sottoscrivere gli “accordi di fornitura di soluzioni di digitalizzazione”.

Gli aiuti non sono concorrenziali e saranno concessi in modo diretto e in ordine di arrivo, una volta che saranno state effettuate le verifiche del rispetto delle condizioni richieste nell'invito.

Le imprese interessate a questo secondo invito potranno consultare le basi normative e tutte le loro novità al seguente link: https://www.boe.es/boes/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12734.pdf

Red.it semplifica e semplifica il processo di candidatura per le piccole imprese

Al fine di facilitare al massimo l'accesso agli aiuti, è stata abilitata la figura del “rappresentante volontario”, vale a dire che qualsiasi terzo sia una persona fisica o giuridica debitamente autorizzata, può chiedere l'aiuto per conto dell'impresa.

Inoltre, seguendo la linea di alleggerimento del processo di candidatura per le aziende, con lo slogan “zero carte”, Red.it ha progettato un sistema di gestione molto innovativo utilizzando strumenti di robotizzazione e intelligenza artificiale automatizzata che riduce l'onere burocratico, riduce il numero di documenti da presentare e abbrevia i termini di concessione. L'impresa può chiedere l'aiuto senza fornire alcuna documentazione. Sarà sufficiente che il datore di lavoro autorizzi la rete.es a consultare d'ufficio i requisiti e gli obblighi richiesti per ottenere lo status di beneficiario, salvaguardando la trasparenza e la certezza del diritto.

Più di 8.700 agenti digitalizzatori

Attualmente, il catalogo degli agenti digitalizzatori è composto da oltre 8.700 agenti aderenti. Il termine per l'adesione rimarrà aperto per tutta la durata del programma, pertanto il catalogo sarà ampliato man mano che le richieste saranno risolte.

Gli agenti digitalizzatori sono gli unici abilitati a stipulare “accordi per la fornitura di soluzioni di digitalizzazione” con le imprese beneficiarie del sostegno del programma Kit Digital e i titolari di voucher digitali, e possono collaborare al processo di presentazione delle domande di aiuto, anche in qualità di rappresentanti volontari, nonché alle azioni di controllo che ne derivano.

Inoltre, saranno loro a presentare tutti i documenti giustificativi e a ricevere il pagamento del buono digitale ceduto dal beneficiario, una volta che la sua giustificazione sia stata accettata.

Oltre 21.000 contributi sono già stati concessi nel quadro del primo invito a presentare proposte

Ad oggi, il programma Kit Digital ha ricevuto circa 68.000 domande e prova dell'agilità del Programma sono i circa 21.000 aiuti concessi, in soli quattro mesi, alle piccole imprese a cui è rivolto il primo bando di Kit Digital, tra 10 e meno di 50 dipendenti (segmento I). Questo significa che il 31% delle PMI che hanno fatto domanda, hanno già il voucher digitale per consumarlo in diverse soluzioni digitali del catalogo. Questa percentuale di aiuti concessi ammonta a circa 252 milioni di euro provenienti dai fondi europei NextGeneration EU.

Il primo invito a presentare proposte è stato lanciato lo scorso 15 marzo e il termine per la presentazione delle candidature rimarrà aperto fino al 15 settembre 2022.

Traduzione di Francesca Usai