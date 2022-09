Oltre 100.000 abitanti hanno ottenuto contributi per 25 milioni di euro a favore di infrastrutture audiovisive

Nadia Calviño, primo vicepresidente del governo e ministro degli Affari economici e della trasformazione digitale, ha presieduto la Conferenza settoriale sulla trasformazione digitale, in cui ha annunciato il prossimo bando di aiuti per rafforzare le infrastrutture dell'ecosistema digitale audiovisivo negli enti locali.

Si tratta di un invito con un bilancio di 25 milioni di euro destinato a progetti di enti locali di oltre 100.000 abitanti che desiderino dotarsi di spazi e infrastrutture per la creazione di contenuti audiovisivi da mettere a disposizione delle PMI del settore audiovisivo.

Questi nuovi aiuti si aggiungeranno al l'invito a presentare proposte pubblicato sabato scorso nella Gazzetta ufficiale dello Stato (BOE) per progetti sperimentali e innovativi nel settore del l'audiovisivo e dei videogiochi mediante tecnologie associate al metaverso e al Web 3.

Un altro tema affrontato alla Conferenza digitale è stata la co-governance, fondamentale per le competenze digitali dei cittadini. Quasi 1,5 miliardi di euro sono già stati trasferiti alle comunità autonome tra il 2021 e il 2022 per la digitalizzazione del sistema educativo. In autunno saranno lanciati i principali programmi nazionali per l'inclusione digitale di tutta la popolazione in tutto il territorio.

Nella riunione la vicepresidente ha riferito sui progressi nell'attuazione dell'agenda Spagna Digital 2026, Dopo due anni dalla sua attuazione, la Commissione ha individuato i progetti strategici e le priorità su cui lavorare in stretta collaborazione con le comunità autonome, i comuni, il settore pubblico e il settore privato.

La Spagna guida l'implementazione del piano di ripresa in Europa e l'agenda Spagna digitale costituisce il pilastro digitale, con un investimento previsto di circa 20 miliardi di euro. Tutti i rappresentanti delle comunità autonome hanno apprezzato i progressi degli investimenti e dei programmi nella digitalizzazione e la collaborazione per questo processo di trasformazione digitale.

Traduzione di Francesca Usai