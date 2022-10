Il PERTE Naval finanzia la diversificazione, la digitalizzazione e la sostenibilità del settore navale

Il ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, ha presentato a Vigo il Progetto Strategico per il Recupero e la Trasformazione Economica (PERTE) per l'industria navale. Lo sviluppo di questo progetto prevede un investimento totale di 1.460 milioni di euro e si prevede che contribuisca alla creazione di circa 3.200 posti di lavoro di qualità.

Per il ministro Reyes Maroto, “con il PERTE Naval mostriamo l'impegno del governo per la promozione dell'industria navale spagnola, un settore strategico della nostra economia”. Con questo progetto promuoveremo la sua diversificazione e il suo sviluppo sostenibile, tecnologico e digitale, contribuendo all'autonomia industriale della Spagna e dell'Europa. Il nostro obiettivo con questo PERTE è quello di generare importanti ritorni economici e sociali, così come rafforzare le capacità industriali del nostro paese, contribuire allo sviluppo tecnologico e digitale del settore navale e alla generazione di posti di lavoro qualificati e di qualità.

Creazione dell'Alleanza PERTE Navale

Per promuovere il quadro di collaborazione pubblico-privato, è stata costituita l'Alleanza PERTE Navale, uno spazio di partecipazione e interlocuzione per sostenere gli obiettivi del PERTE, massimizzare le opportunità di collaborazione, identificare le sinergie e un adeguato monitoraggio del funzionamento e dell'impatto degli strumenti.

L'Alleanza è presieduta dal ministro dell'Industria e la vicepresidenza sarà l'amministratore delegato di PYMAR, Almudena López del Pozo, che ha ringraziato “la fiducia riposta in me per questa posizione e l'impegno permanente del Ministero per l'industria navale”. Ha anche dichiarato “l'impegno di Pymar a promuovere l'attuazione del PERTE Navale, strategico nella configurazione del settore navale del futuro”.

Inoltre, fanno parte diversi dipartimenti ministeriali con competenze relative alle materie sviluppate nel PERTE Navale e rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali e sindacali legate al settore. In particolare, Juan Diego Díaz Vega, presidente dell'Associazione delle imprese eoliche (AEE), Pedro Mier, presidente dell'Associazione multisettoriale delle imprese spagnole di elettronica e comunicazioni (AMETIC), José Miguel Guerrero Sedano, presidente di CONFEMETAL, Iñigo Aristegui, responsabile della Navale di CCOO Industria e Mikel Zarandona, rappresentante della Navale di UGT-FICA.

Sviluppo del PERTE Navale

Il PERTE Naval promuoverà progetti di trasformazione della catena del valore del settore navale. A tal fine, ci sarà una linea di aiuti di azione completa per la modernizzazione e la diversificazione del settore navale, dotata di 200 milioni di euro, gestita dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, il cui bando sarà pubblicato durante il mese di novembre.

I progetti che possono essere finanziati sono i seguenti: diversificazione (innovazione nella catena del valore), digitalizzazione (trasformazione digitale della catena) e sostenibilità (economia circolare, efficienza energetica e miglioramento ambientale). Inoltre, deve essere presentato un piano trasversale di formazione e riqualificazione professionale.

È inclusa anche una seconda linea di aiuti di supporto specifici per alcuni anelli della catena del valore che sono particolarmente rilevanti per la loro trasformazione, con particolare attenzione alla R+S+i e alla digitalizzazione. In particolare, il programma Missioni Scienza e Innovazione, sviluppato dal Centro per lo Sviluppo Tecnologico Industriale (CDTI), include una Missione orientata alle tecnologie di applicazione in ambito navale, dotata di 30 milioni di euro, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di R+S+I per questo settore e a medio termine migliorare il suo livello competitivo. 15 progetti sono stati presentati a questa missione con un budget di 57,2 milioni di euro e chiedono una sovvenzione di 42,1 milioni di euro. A questi 15 progetti partecipano 75 aziende, di cui 43 sono PMI. In totale partecipano entità di 14 comunità autonome e per quanto riguarda il tema dei progetti, i temi più ricorrenti sono: eolico offshore, idrogeno e logistica portuale.

Oltre alle due linee precedenti, il PERTE ha misure di facilitazione, come il sostegno ai crediti per la costruzione di navi che ha permesso di approvare nell'ultimo anno e mezzo 31 operazioni con una sovvenzione totale di 91 milioni di euro. Anche nel 2021 sono stati introdotti miglioramenti agli aiuti del Ministero dell'Industria in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al settore della costruzione navale. Per esempio, l'aumento del limite massimo annuale di aiuti per l'intero settore dal fondo di ristrutturazione o l'estensione del concetto di beneficiario alle imprese che partecipano a un progetto collaborativo.

D'altra parte, attraverso il Fondo di Garanzie Navali, dove partecipa il Ministero dell'Industria, insieme al Governo Basco, alla Xunta de Galicia, al Governo delle Canarie e ai cantieri navali, PYMAR offre aiuti diretti ai cantieri che chiedono garanzie e servizi di consulenza per ottenere finanziamenti e garanzie necessarie nei loro progetti costruttivi. Attraverso questo Fondo, Pymar ha emesso garanzie per più di 3.700 milioni di euro per 296 navi. Infine, sottolinea il sostegno del tax lease. Dal 2018, sono state formalizzate 35 operazioni di tax lease, per un importo superiore a 2.060 milioni di euro, che rappresentano più di 15 milioni di ore di lavoro.

All'evento tenutosi a Vigo hanno partecipato il primo vicepresidente e consigliere per l'economia, le imprese e l'innovazione della Xunta de Galicia, Francisco Conde; il sindaco di Vigo, Abel Caballero; il CEO di Pymar, Almudena López del Pozo, e i rappresentanti delle imprese e sindacali del settore navale e delle industrie affini come l'eolico, il metallo e la tecnologia.

Traduzione di Francesca Usai