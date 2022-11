“L'amministrazione vicino a te”: un piano per combattere le lacune digitali, territoriali e di genere

Il Ministro della Politica Territoriale, Isabel Rodríguez, ha presentato questo programma pilota, che andrà a beneficio di 7,5 milioni di abitanti delle piccole città ricevendo i servizi dell'Amministrazione Generale dello Stato nei loro comuni.

La ministra della Politica Territoriale e portavoce del Governo, Isabel Rodríguez, si è mostrata oggi “orgogliosa di appartenere a un governo che lavora per tutti gli spagnoli, ovunque vivano”.

Il ministro ha presentato a Jadraque (Guadalajara), insieme al suo sindaco, Hector Gregorio, rappresentanti del governo di Castiglia-La Mancha e delegati e delegate del governo, il Piano “L'Amministrazione vicino a te”, per “consentire agli abitanti dei villaggi di spostarsi e di espletare le formalità dal loro comune”.

L'obiettivo del governo è quello di avvicinare l'amministrazione alla cittadinanza per rafforzare la coesione sociale e territoriale, combattere il divario digitale e rafforzare le pari opportunità, secondo il ministro, “trasformando il nostro paese e rendendo l'amministrazione più utile e vicina”.

Il Piano beneficerà più di 7,5 milioni di persone, di cui oltre due milioni, quasi il 30%, hanno più di 60 anni: “Dal governo spagnolo siamo consapevoli dell'importanza dell'applicazione del criterio di prossimità nella prestazione di servizi e formalità. Sono convinta che l'iniziativa rafforzerà la coesione sociale e territoriale, indispensabile per garantire pari opportunità”.

“Vogliamo essere più vicini, più utili ai cittadini. In definitiva, che le persone che vivono nei comuni più piccoli ricevano gli stessi servizi pubblici”.

“Abbiamo messo in moto 'L'Amministrazione vicino a te', per mano di comuni come quello di Jadraque e della Federazione Spagnola dei Comuni e Province (FEMP)”, ha indicato.

L'iniziativa, promossa dal Ministero della Politica Territoriale insieme al Ministero degli Affari Economici e della Trasformazione Digitale, mira “a raggiungere due obiettivi irrinunciabili per questo governo: proteggere e progredire. In questo modo proteggiamo il pubblico, lo Stato sociale, ciò che rafforza la nostra coesione come paese e come società, e allo stesso tempo avanziamo ampliando i diritti, dispiegando servizi pubblici, Con le riforme di cui il nostro paese ha bisogno per cogliere l'opportunità storica rappresentata dai Fondi europei per trasformare la nostra economia, dalla quale la Spagna riceverà 140 miliardi”.

Prima fase in oltre 3.200 comuni

La prima fase di “L'amministrazione vicina a te” sarà attuata in oltre 3.200 comuni: “Si tratta di facilitare la vita delle persone avvicinando l'amministrazione al territorio, per rafforzare la coesione sociale e territoriale, combattere il divario digitale e garantire pari opportunità”.

Sarà in comuni che contano tra 500 e 8.000 abitanti e in alcune province, come Guadalajara, Soria e Teruel, con più nuclei di popolazione sparsi, si applicherà anche in comuni con meno di 500 abitanti. È particolarmente importante per province come Guadalajara, con quasi il 78% dei suoi 288 comuni con meno di 200 abitanti.

I cittadini dovranno solo recarsi al comune per avere la loro firma digitale, che consentirà loro di accedere alle formalità e ai servizi digitali, evitando gli spostamenti inutili e i costi economici che rappresentano.

L'obiettivo è quello di informare i cittadini sulle procedure e le prestazioni, accompagnarli, aiutarli, orientarli verso un migliore utilizzo dell'amministrazione e combattere le lacune digitali, territoriali e di genere.

Il ministro ha sottolineato che “la digitalizzazione è fondamentale per il progresso del paese ed è essenziale che il cittadino abbia fiducia nelle pubbliche amministrazioni. Uno dei pilastri importanti di questa fiducia è che il cittadino possa accedere con semplicità e facilità ai servizi pubblici che forniscono”.

Il Governo promuove “L'Amministrazione vicino a te” per migliorare l'efficacia del servizio che già fornisce sul territorio, avvicinandolo alla cittadinanza. L'accesso alla carta dei servizi pubblici disponibile sarà facilitato, i vantaggi del Registro dei cittadini, la cui applicazione mobile in fase pilota è stata lanciata dal governo, i mezzi di identificazione e firma digitale saranno resi disponibili al pubblico, che consentano di accedere ai servizi pubblici senza spostarsi.

Ai cittadini sarà fornita assistenza per l'elaborazione 'in loco' delle loro richieste relative ai servizi forniti dalle delegazioni, sottodelegazioni e direzioni insulari, nonché informazioni sui servizi più richiesti.

Cooperazione istituzionale

Isabel Rodríguez ha sottolineato il nostro Stato decentralizzato come “il modo migliore per preservare una Spagna diversa dal punto di vista politico e culturale e una realtà che richiede un'amministrazione forte nel territorio. Unità e coesione dal principio di cooperazione tra amministrazioni”.

In questo senso, il ministro ha incoraggiato sindaci e sindaci ad attivare questo meccanismo, che sarà molto vantaggioso per i loro vicini e vicini, che “saranno in grado di gestire la pensione, conoscere la vita lavorativa, i punti della patente di guida o i giovani di accedere al buono culturale”.

La ministra ha ringraziato per il lavoro svolto da dipendenti e dipendenti pubblici, “specialmente i 400 che hanno lasciato il loro lavoro abituale per rendere possibile che tutti i servizi pubblici possano essere disponibili in tutti i villaggi”.

Castilla-La Mancha

Isabel Rodríguez, presentando questo progetto a Jadraque (Guadalajara), ha ricordato la trasformazione registrata da Castilla-La Mancha, la sua terra, in 40 anni di autonomia: “Oggi la popolazione è cresciuta del 25%, non avevamo nessuna cattiva e oggi abbiamo alta velocità nelle cinque province, con maggiori spese e impegno per la spesa sanitaria e l'istruzione”.

Il ministro ha sottolineato l'importanza dello Stato autonomo per lo sviluppo dello Stato sociale, ricordando la trasformazione della Castiglia-La Mancia: “Sappiamo, perché l'abbiamo sperimentato con la pandemia, l'importanza del pubblico che, nel caso del nostro paese, è indissociabile dalla nostra struttura territoriale. Un impegno per la coesione sociale e territoriale che contraddistingue questo governo”.

Ha anche sottolineato l'importanza dei bilanci generali dello Stato del 2023 per garantire la stabilità, progredire nelle pari opportunità e proteggere la maggioranza sociale del nostro paese, nel rispetto dei territori. E ha fatto l'esempio di Guadalajara: “375 milioni di euro per gli investimenti nella provincia, che promuovono il Parador de Turismo de Molina, con un bilancio che sfiora i 20 milioni di euro, o con modernizzazione e digitalizzazione degli enti locali, attraverso il Ministero della Politica territoriale, con 1,5 milioni di euro nella provincia”.

Traduzione di Francesca Usai