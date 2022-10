Per promuovere le startup e l'imprenditorialità innovativa, la Spagna investirà 3.459 milioni di euro nel 2023

All'inizio della commissione, i gruppi parlamentari presenti (PP, VOX, Unidas Podemos e PSOE) hanno trasferito domande sulla gestione dei bilanci e sul lavoro dell'Alto Commissario per la Spagna Nación Emprendedora, il progetto di legge sulla promozione dell'ecosistema delle imprese emergenti - conosciuta anche come la legge sulle startup- o sull'Alleanza per la Spagna Nación Emprendedora, tra le altre questioni.

Successivamente, Francisco Polo ha iniziato il suo intervento. Dopo aver sostenuto la difesa dei bilanci presentati dal governo per il 2023, Polo ha spiegato gli obiettivi dell'Alto Commissario per la Spagna Nazione Imprenditoriale e ha dettagliato gli obiettivi della Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale, un documento con 50 misure per trasformare le basi produttive dell'economia spagnola attraverso l'imprenditorialità innovativa.

Successivamente, l'Alto Commissario ha dettagliato l'importo destinato a promuovere l'imprenditorialità innovativa, che è di 3.459 milioni di euro, il 21,79% in più rispetto alla cifra preventivata nel 2022, e ha menzionato gli investimenti più importanti.

Delle 89 azioni preventivate che sono legate alle linee d'azione dell'Alto Commissario per la Spagna Nazione Imprenditoriale, Polo ha evidenziato alcune delle priorità e la cui esecuzione corrisponde al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo, al Ministero degli Affari Economici e della Trasformazione Digitale e al Ministero della Scienza e dell'Innovazione.

Dopo aver risposto ad alcune delle domande dei gruppi parlamentari, Polo ha riferito lo sviluppo durante il 2022 di alcune delle misure più importanti della Strategia España Nación Emprendedora, l'attuazione del Consiglio Consultivo per la Spagna Nación Emprendedora o la presentazione di un'alleanza di più di 200 enti pubblici e privati che hanno aderito all'impegno di rendere la Spagna una nazione imprenditoriale entro il 2030.

“Signori, questo è il momento. Nessun altro paese al mondo è in una posizione così vantaggiosa per costruire la nazione imprenditoriale con il più grande impatto sociale della storia. Ecco perché vi chiedo di far parte di questo momento e di approvare il bilancio generale dello Stato per il 2023”, ha detto l'Alto Commissario alla fine della sua apparizione.

