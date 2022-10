Il PERTE Chip prevede un investimento di 12.250 milioni rafforzando la R&S&I e l'industria digitale

Il Commissario Speciale per il PERTE Chip, Jaime Martorell, ha conosciuto oggi in prima persona quali sono i punti di forza, i vantaggi e le componenti dell'ecosistema di innovazione legato alla microelettronica e ai semiconduttori di cui dispone l'arcipelago delle Canarie.

Dopo aver salutato il Segretario di Stato alle Telecomunicazioni e alle Infrastrutture Digitali, María González Veracruz, la consigliera di Economia, Conoscenza e Occupazione del Governo delle Canarie, Elena Máñez, accompagnata dal direttore dell'Agenzia Canaria di Ricerca, Innovazione e società del l'informazione, Carlos Navarro, il professore di tecnologia elettronica del l'Università di Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Núñez, e il consulente del l'Istituto di astrofisica delle Canarie, Emilio García, hanno esposto alla riunione, Si tratta di un'iniziativa che ha avuto luogo presso la sede del Segretariato di Stato a Madrid e che comprende il cluster Chip Canarias e tutte le infrastrutture di ricerca e di sostegno al settore esistente nelle isole.

I PERTE sono un nuovo modo di promuovere lo sviluppo dello Stato, in modo che non si concedano sovvenzioni nel modo consueto, ma si pubblicano concorsi per le cosiddette “espressioni di interesse”, in cui l'iniziativa pubblica e privata confluiscono per presentare il miglior progetto possibile, che sarà valutato in concorrenza con gli altri presentati e assegnato a quello che meglio raggiunge gli obiettivi proposti dal Ministero. “Ecco perché” disse Máñez all'uscita della riunione “è determinante che negli organi decisionali si conosca il nostro potenziale, il grande interesse del settore privato, il sostegno delle amministrazioni e la forza dei centri di ricerca e formazione dei talenti che abbiamo nelle isole”.

Il cosiddetto PERTE Chip è il più grande tra quelli approvati dallo Stato e prevede un investimento di 12,250 milioni di euro, fino al 2027. Di questi, 9,35 miliardi di euro per attrarre l'insediamento di grandi fabbriche mondiali e di piccole dimensioni, e 1,730 miliardi di euro per attirare aziende di progettazione di chip e scalare quelle esistenti in Spagna. Il resto sono misure di accompagnamento per rafforzare la R&S&I specifica di questo settore e per rafforzare la produzione di apparecchiature elettroniche dotate di chip da parte dell'industria digitale e delle TIC spagnola.

Carlos Navarro ha sottolineato come le Canarie “possano essere considerate una comunità molto competitiva per quasi tutte le linee di azione del PERTE, che si prevede inizierà a presentare offerte a partire da gennaio 2023”.

Credenziali delle Canarie

Come esempio di questa forza, Elena Máñez ha ricordato che “Le Isole hanno aziende che da anni progettano chip o processi ottici nella produzione di chip, che si sono costituite nel Cluster Chip Canarie, con 717 posti di lavoro diretti di alta qualificazione e un volume d'affari di circa 78 milioni di euro”.

“Ma è anche questo”, ha proseguito la consigliera “queste aziende sono state integrate lo scorso 30 giugno in quello che abbiamo definito l'ecosistema CanaryChip di microelettronica e semiconduttori delle Canarie (in breve l'ecosistema CanaryChip), formato dal cluster Chip Canarias e da altre imprese, dai centri scientifici IUMA-ULPGC e IAC, e altri soggetti pubblici competenti nel settore nelle Canarie”. Sono centri di punta nella scienza dei microprocessori e riuniscono oltre 200 ricercatori e ricercatori di alto livello nel settore della microelettronica e della strumentazione, con un bilancio di 17 milioni di euro, “che gli danno uno splendido supporto tecnico, formativo e di attrazione del talento alla parte privata”, in modo che le isole possano essere annoverate tra le cinque comunità autonome con maggior talento umano per sviluppare i progetti del PERTE.

Durante la riunione, la delegazione delle Canarie si è quindi candidata per sviluppare progetti così disparati come la produzione di macchinari all'avanguardia e dirompenti, per fasi chiave nella produzione e ispezione di chip; progettazione, produzione, ispezione e test di circuiti; progettazione ASIC, RFIC, MMIC, Mixed-Signal, Sensori e FPGA; tecnologie di campo luminoso (LFT), LIDAR, fotonica integrata e comunicazione quantistica; e applicazioni sviluppate in più campi (comunicazioni e sicurezza informatica, sensorica e IoT, aerospaziale, marino o astrofisica).

“Con questo PERTE c'è una certa opportunità di aggiungere diversità al PIL delle Canarie, puntando sull'industria della progettazione di microchip” ha concluso la consulente, mentre il direttore dell'Aciisi ha sottolineato che, “Se saranno soddisfatte le aspettative con cui l'intero Ecosistema Canarychip sta preparando i progetti, le Canarie potranno beneficiare di progetti da 195 a 600 milioni di euro per il PERTE Chip”.

Inoltre, l'intero Ecosistema Canarychip si nutre delle forze che l'Arcipelago offre a tutti i settori, come la Zona Speciale Canaria e tutti i vantaggi del Regime Economico e Fiscale e un'eccellente connettività digitale e fisica con il resto del pianeta, con reti digitali ad alta capacità e rotte aeree internazionali globali.

Traduzione di Francesca Usai