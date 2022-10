Scambio di buone pratiche di governo digitale con il ministero dell'Imprenditorialità e delle tecnologie estone

L'accordo è stato concluso nel quadro del vertice digitale di Tallinn (Estonia), che si terrà il 10 e 11 ottobre 2022, in cui la Spagna è stata rappresentata dal ministero dell'Economia e della trasformazione digitale.

Il Ministero dell'Economia e della trasformazione digitale, attraverso la Segreteria di Stato per la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, ha firmato una dichiarazione congiunta di cooperazione e scambio di buone pratiche nel settore del governo digitale con il ministero estone dell'Imprenditorialità e delle tecnologie dell'informazione.

Nel momento geopolitico attuale, costruire una transizione digitale su valori democratici condivisi è diventato urgente. Le alleanze bilaterali tra paesi che promuovono una rivoluzione digitale al servizio delle persone e che preservano i diritti individuali e collettivi sono un passo necessario in questo scenario di cooperazione internazionale.

La Spagna e l'Estonia sono due paesi che figurano nella top 10 dell'Indice dell'Unione europea per l'economia e la società digitali (DESI): Spagna al 7º posto e Estonia al 9º posto. L'Estonia è in testa alla classifica dell'indicatore europeo dei servizi pubblici digitali, mentre la Spagna occupa la posizione 5 in tale indicatore. Entrambi gli Stati sono impegnati a implementare politiche e servizi pubblici digitali di qualità superiore, più inclusivi, efficienti e personalizzati.

Conformemente a quanto concordato, il segretariato di Stato spagnolo per la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale e il ministero dell'Imprenditoria e delle tecnologie dell'informazione cercheranno opportunità per collaborare allo scambio di buone pratiche e progetti in sei settori chiave:

Innovazione nella governance digitale attraverso iniziative come GovTech Labs.

Strategie per la fornitura di servizi digitali tramite applicazioni mobili.

Fornitura unificata di servizi pubblici digitali ai cittadini, indipendentemente dalla loro prestazione finale da parte delle diverse amministrazioni.

Strategie di semplificazione amministrativa e procedure proattive attuate in modo automatizzato per migliorare l'efficienza e l'efficienza delle amministrazioni.

Interoperabilità e interconnessione di sistemi e dati tra le diverse amministrazioni pubbliche a livello regionale, nazionale ed europeo.

Garantire la cibersicurezza per i servizi pubblici e scambiare misure, capacità, servizi e soluzioni in materia di cibersicurezza per le pubbliche amministrazioni.

Vertice digitale di Tallinn

La Spagna è stata rappresentata dal Ministero degli Affari Economici e della Trasformazione Digitale al Digital Summit di Tallinn, un evento annuale che riunisce leader di paesi con idee simili e digitali avanzate, organizzazioni internazionali e il settore privato. Tutti insieme hanno affrontato le sfide più importanti del settore tecnologico con discorsi, tavole rotonde e discorsi, nonché le opportunità di camminare verso un futuro digitale connesso.

Al Digital Summit di Tallinn del 2021, la connettività affidabile è stata presentata come un quadro concettuale condiviso che consolida e amplifica molte iniziative portate avanti da paesi democratici. Il Summit di quest'anno, oltre a discutere su come fornire tale connettività attraverso collaborazioni basate sulla fiducia, ha affrontato temi come la sicurezza energetica, la sicurezza informatica, l'attrazione degli investimenti attraverso i partenariati pubblici-La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte nel l'ambito del l'Unione europea.

In questo contesto, il Segretario di Stato per la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, Carme Artigas, ha partecipato al panel “Trusted Data in Pursuit of Trusted AI” (“Dati sicuri per perseguire un'intelligenza artificiale sicura”)Sui dati come asset geostrategico in cui ha esposto la visione della Spagna in questa materia: “dobbiamo cambiare il modo in cui misuriamo l'economia digitale. Abbiamo bisogno di indicatori che valutino gli investimenti in dati e talenti, non solo per i bilanci aziendali, ma per il nostro PIL”.

Il vertice ha costruito ponti tra governi, istituzioni finanziarie, organizzazioni internazionali, esperti tecnici e imprese del settore privato per garantire che i valori democratici e l'impegno per la libertà e la dignità umana, e con lo Stato di diritto, prevalgono in questa transizione digitale.

Indice DESI

L'indice Digital Economy and Society Index (DESI), pubblicato dalla Commissione europea, è un indice composito che riassume cinque indicatori del progresso digitale in Europa e consente di seguire gli sviluppi della competitività digitale negli Stati membri dell'Unione europea. Questi cinque indicatori sono connettività, capitale umano, uso di Internet, integrazione della tecnologia digitale e servizi pubblici digitali.

Ogni anno, le relazioni del DESI pubblicano i risultati dei progressi dei paesi, combinando dati quantitativi provenienti da oltre 30 indicatori, con analisi delle politiche e delle migliori pratiche sviluppate in ciascun paese. Ciò aiuta gli Stati membri a individuare i settori che richiedono un'azione prioritaria, come i capitoli tematici, che forniscono un'analisi a livello dell'UE nel settore della trasformazione digitale.

Nel 2021 la Commissione ha adeguato il DESI per riflettere le due principali iniziative politiche che influenzeranno la trasformazione digitale nell'UE nei prossimi anni: il meccanismo di ripresa e resilienza, la bussola digitale e il percorso verso il decennio digitale dell'UE. Pertanto, al fine di adattare il DESI ai quattro punti cardinali e agli obiettivi stabiliti nel quadro della Bussola Digitale, migliorare la metodologia e tenere conto degli ultimi sviluppi tecnologici e politici, la Commissione ha apportato una serie di modifiche alla sua edizione del 2021. Da quest'anno gli indicatori sono strutturati intorno ai quattro settori principali del decennio digitale dell'UE.

Traduzione di Francesca Usai