Jonathan Gil, Gobierno Abierto e Información del Cabildo de Fuerteventura: “La isla se está convirtiendo en un paraíso para esos nómadas digitales”

Jonathan Gil Cruz, consejero de Gobierno Abierto, Información, Transparencia y Participación ciudadana del Cabildo de Fuerteventura recibió a Impulsa Startups para hablar sobre la transformación digital en varias ámbitos de su Cabildo.

P. La pandemia del Covid-19 ha provocado que la transformación digital de las empresas y de las instituciones públicas sea algo necesario. ¿Cómo has vivido tú o cómo ha vivido el Cabildo de Fuerteventura esta aceleración del proceso de transformación digital del propio Cabildo?

Jonathan Gil Cruz. Nos ha afectado al igual que al resto de ciudadanos. Creo, además, que es una de las pocas cosas buenas que nos dio esta pandemia. Nos ha hecho entender que no se estaba aplicando la digitalización en la Administración y que estamos muy verdes en ese aspecto. De ahí la necesidad de la digitalización y de buscar otros medios de comunicación. También nos ha afectado en el funcionamiento interno y en la forma de reunirnos. Paralelamente, el Cabildo está inmerso en una línea de financiación que dará sus frutos alrededor de los meses de abril y mayo de 2023 y que nos ayudará a dar un salto cualitativo y cuantitativo en este aspecto.

P. ¿Qué planes específicos tenéis en las áreas de gobierno abierto, información, transparencia y participación ciudadana? Son cuatro áreas afectadas por la digitalización.

J.G.C. En cuanto al área de participación ciudadana se habla mucho de la teoría de que el ciudadano debe participar de alguna manera en las decisiones que se tomen en la administración pública, pero no se ha pasado a la práctica, o no como debería ser, desde mi punto de vista. Hace una semana presentamos un juego de rol de participación ciudadana con el que pretendemos dar a conocer al ciudadano a través de asociaciones y otras entidades cómo involucrarse en un proceso de participación ciudadana, y con el que dar a conocer el reglamento de participación ciudadana que se aprobó en nuestro Cabildo hace poco más de un año.

Queremos que haya una herramienta adecuada para hacerle llegar el reglamento a la ciudadanía, y por eso estamos pensando en cómo hacerlo de una forma más práctica y entendible y en cómo animar al ciudadano a participar. Considero que con el juego de rol lo hemos logrado. Además, paralelamente, el Smart Island nos va a traer ese portal de Gobierno, transparencia y participación ciudadana. Vamos a intentar tener más de una herramienta potente. De hecho, hace mes y medio presentamos al ayuntamiento ese proyecto de Smart Island en el que están involucrados los ayuntamientos de la isla, además del Cabildo, y que no sólo será una herramienta potente, sino que va a ir aparejado de una labor formativa y divulgativa para que el ciudadano la use.

Estamos centrando nuestros esfuerzos en acercar la administración a esa participación ciudadana para que ésta se materialice de una vez por todas, y que la ciudadanía influya en la toma de decisiones de la administración pública.

P. ¿Cuáles son los canales principales a través de los cuales los ciudadanos acceden a la información del Cabildo?

J.G.C. Dentro de ese programa de Smart Island se contempla una nueva web del Cabildo Insular de Fuerteventura. Teníamos un problema en ese aspecto porque había una amalgama tremenda de páginas de información que muchas veces, al menos visualmente, no parecían del propio Cabildo, no tenían nada que ver la una con la otra. Estamos trabajando para que la imagen del Cabildo y ese acceso a la información por parte del ciudadano tenga lugar por medio de un único canal, una web general a partir de la cual se redirige a áreas como cultura, medioambiente o cualquier otra.

De esta forma se espera que el ciudadano tenga una vía más sencilla y directa de contacto con el Cabildo. Pretendemos acercar a la ciudadanía, especialmente en una isla como Fuerteventura, que es bastante grande, la administración a la ciudadanía, y por eso este es uno de los métodos a trabajar. Asimismo, tenemos la opción de la atención al ciudadano, la cual también llevamos a la Consejería y que ya tenemos repartido por toda la isla; en Morro Jable, Gran Tarajal y Corralejo, entre otros.

P. Con respecto al papel del Parque Tecnológico de Fuerteventura en los nuevos planes para transformar España en un país de emprendimiento de negocios con modelos más digitales y escalables, ¿cómo ves las actuaciones o el compromiso que pueda tener tu Cabildo en ese ámbito y cómo ves de importante o interesante que así sea?

J.G.C. Yo diría que es importantísimo. Las administraciones tenemos que ver esto como una salida al problema que tiene nuestra juventud, especialmente en esas islas llamadas “menores”, para acceder al empleo, y tenemos que apostar por ello sin falta. No podemos permitir que un joven de Fuerteventura vea su futuro limitado por no tener opciones de estudios o empleo, y hoy en día la tecnología nos permite trabajar desde un lugar en una empresa que está en el otro lado del mundo. Tenemos que apostar por las tecnologías y por esos nuevos nichos de mercado que permiten que, por ejemplo, un joven de Fuerteventura pueda trabajar como programador en Silicon Valley. Con un teléfono o un ordenador y una buena conexión se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo.

De hecho, Fuerteventura, sobre todo la zona norte, se está convirtiendo en un paraíso para esos nómadas digitales. Este tema ya se trató en un desayuno tecnológico, que es uno de los programas que tiene esta Consejería, en el que pudimos hablar con nómadas digitales y con los empresarios y emprendedores que vieron en él una posibilidad. Tenemos que abrir nuevas vías y oportunidades.

P. ¿Y cómo son esos desayunos tecnológicos?

Los desayunos tecnológicos consisten, básicamente, en un formato de una hora aproximadamente en el que desde la Consejería intentamos poner al día de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y explorarlo. Es un programa que se ideó hace años. De hecho, el parque tecnológico que tenemos hoy en día en Fuerteventura fue ideado en un desayuno tecnológico allá por el año 2011. Sin embargo, el programa se perdió y este año lo hemos recuperado, ya que me parecía muy importante. Antes de septiembre habremos tenido ya cuatro desayunos tecnológicos.

Lo retomamos en febrero en una sesión en la que hablamos de destinos turísticos inteligentes y sostenibles, coincidiendo, casualmente, con la semana en la que Fuerteventura se unió a la red de este tipo de destinos. A esa jornada trajimos profesionales de Valencia, de Invat·tur, que son bastante punteros no sólo en España, sino en Europa.

En el siguiente desayuno tecnológico tratamos las líneas de financiación. Siempre estamos viendo que en cualquier reunión o congreso que existe se dice que hay mucho dinero, que la Unión Europea tiene muchas líneas de financiación, sobre todo para el tema de sostenibilidad y temas digitales, pero entendemos que no sólo tenemos que trasladar que existe ese dinero, sino que además hay que estar preparado para recibirlo, sobre todo en referencia a los plazos que están poniendo. En esta sesión pudimos reflexionar que si no tienes claro hacia dónde vas, no te va a dar tiempo de completar tu proyecto a tiempo. No puedes ser reactivo. Tienes que tener claro hacia dónde vas, tener tu proyecto, y cuando salga esa línea de financiación, presentar la solicitud.

En el desayuno posterior, en el mes de mayo, y coincidiendo con la semana del famoso Pegasus, hablamos de ciberseguridad. Tuvimos la oportunidad de entender la ciberseguridad desde el punto de vista del hacker y desde el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que combaten esos ciberataques. Como hay que predicar con el ejemplo, allá por el mes de septiembre del año pasado iniciamos un proyecto para testear cómo estaba el propio Cabildo en cuanto a seguridad. Llevamos a cabo un proyecto de unos tres meses y medio más en el que una empresa externa lanzaba un ataque de Phishing a través de correos electrónicos fraudulentos a los propios empleados del Cabildo. Más tarde pudimos ver cómo fue evolucionando y expusimos los resultados en el desayuno tecnológico.

En nuestra cuarta edición del desayuno tecnológico vamos a hablar de los eSports. Si miramos las cifras, esta industria emergente mueve actualmente más que la cinematografía, por ejemplo. Por eso creo que no hay que cerrar los ojos ante ella ni darle la espalda, sino que hay que atenderlo como hacemos con cualquier juego de ordenador, serie de televisión, o como con Netflix. Hablábamos de generar empleo como programador para los jóvenes, y esta industria no son sólo chicos jugando. Es un mundo y una nueva oportunidad de negocio.

Los desayunos tecnológicos están teniendo un gran éxito, ya que tenemos bastante público y al final de la exposición del tema se pueden hacer preguntas a los ponentes. Después, se pasa a un desayuno más informal para mantener esa vía de contacto, permitiendo, de esta forma, que los asistentes y los ponentes hagan un intercambio de conocimiento. Damos la posibilidad de seguirlo por streaming para que puedan verlo aquellos que no se puedan desplazar.

P. En el área de datos abiertos, ¿también van a trabajar la digitalización?

J.G.C. Vamos a trabajar en la digitalización en nuestros tres portales: el de gobierno abierto, el de transparencia, y el de participación ciudadana. Por ejemplo, tenemos un proyecto en el que una de las partes trata los residuos. Queremos sensorizar todos los depósitos para saber cuándo están llenos o no para poder ahorrar en el traslado de camiones. Tratamos de buscar eficiencia y eficacia en el sistema.