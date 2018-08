ROPECON 2018. Entrevista con Alicia Ferm

¿Cómo empezó a hacer figuras?

- Desde siempre me han gustado los dragones. ¡Incluso antes de empezar a hablar! Además, a mi madre le pareció mejor comprarme barro de modelar antes que gastarse dinero todas las semanas en un cuaderno, para cumplir con mis necesidades artísticas. Y claro, empecé a hacer dragones de barro, para jugar. No fue hasta hace poco, unos cinco años, que redescubrí mi pasión por hacer dragones. A mis amigos les encantaron y me dijeron que podría venderlos. ¡Eso fue lo que hice!

¿Por qué dragones y no otra criatura mitológica?

- Si te soy sincera, la verdad es que no lo sé (risas) Tienen que ser dragones.

¿Qué materiales utiliza?

- Utilizo pasta de modelar de alta calidad, de secado al horno, FIMO. Me gusta tanto FIMO Effect, como FIMO Soft o FIMO ProfessionaI.

¿Cuánto tarda en hacer un dragon?

- El dragón que tardo menos en hacer lo puedo tener en el horno en menos de una hora. Con otros puedo llegar a estar hasta varios días para terminarlos. De media, sin embargo, tardo entre dos y tres horas en hacer una figurita.

¿Cuál es el segmento de público al que va destinada su obra?

- ¡Todo aquel al que le gusten los dragones, claro! Sin embargo, debo decir que más que nada son jóvenes adultos y adultos. Las personas mayores prefieren flores bonitas y, dado que se trata de manualidades, los adolescentes no se plantean gastarse su paga en una pieza de arte que cuesta “demasiado”.

¿Cómo describiría su obra?

- Es cierto que mis dragones son únicos, y que soy una de las pocas personas en Finlandia que realiza dragones de pasta de modelar, pero también es verdad que este tipo de manualidad es muchísimo más común en los Estados Unidos de América. Debido a ello no puedo decir que mi trabajo sea especial, por mucho que yo sienta que sí que lo es. Para responder a esta pregunta, me gustaría citar a continuación lo que dijo un amigo acerca de mis dragones:

“Alicia no esculpe estos dragones, sino que los conjura para traerlos de otra dimensión. ¡Es la única explicación posible! Tan solo con algún tipo de magia negra se entiende el que alguien pueda hacer algo como esto. “ Tor-Erik Nygård

¿Cómo se plantea su futuro, como artista?Ésa es una pregunta difícil de responder para cualquier artista. Me gustaría que más gente conociera lo que hago. En estos momentos tengo unos mil aficionados en todo el mundo, sobre todo en Finlandia y los Estados Unidos de América. Me gustaría llegar a tener más, y de otros países. También me gustaría poder llegar a esculpir en vivo, chateando con todos mis aficionados, mientras creo mis obras.

© Elena Santana Guevara, 2018

© Eduardo Serradilla Sanchis, 2018