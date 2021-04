La Aemet "vigila" la nube de dióxido de azufre que continúa su acercamiento a Canarias por el Atlántico

La nube de ceniza volcánica generada por la entrada en erupción del volcán La Soufrière en el Caribe, tras más de 40 años de inactividad, se desplaza por el Atlántico hacia el este. Así lo ha confirmado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también "vigila", en coordinación con el VAAC (Volcanic Ash Advisory Center), el posible impacto en su área de responsabilidad aeronaútica en Canarias.

La nube de dióxido de azufre que se aproxima a Canarias: sin riesgo para la salud y provocada por una erupción volcánica en El Caribe

En las últimas horas, esta explosión ha generado una nube de dióxido de azufre (SO2) que ha emprendido un viaje por el Atlántico y todo apunta a que se aproxima al Archipiélago. El dióxido de azufre es un gas incoloro e irritante. Puede causar dificultad para respirar, inflamación de las vías respiratorias y otros efectos nocivos para la salud que cita el Instituto para la Salud Geoambiental.

Los avisos emitidos hasta el momento por los VAAC de Washington y Toulouse, sitúan la nube de cenizas del volcán #Soufriere al oeste de #CaboVerde



(Fuente de la imagen : VAAC de Washington)

Por el momento, los VAAC de Washington (Estados Unidos) y Toulouse (Francia) han emitido el aviso de que la nube de cenizas se encuentra por el oeste de Cabo Verde, próxima a Canarias. No obstante, este domingo, el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) informó de que no se dan las condiciones, por altura y distancia, para que el dióxido de azufre afecte a la población de las Islas: "La calidad del aire de la cumbre y zonas altas de Tenerife no se verá afectada por este proceso".

Asimismo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) prevé que la deriva de la nube de azufre alcance el norte de África y la Península Ibérica este miércoles, 14 de abril.

El Servicio de Monitorización Atmosférica de Copernicus, implementado por ECMWF, que produce previsiones de la CalidadDelAire, prevé que la deriva de la nube de SO₂ de la erupción de LaSoufrière debería alcanzar el norte de África y la Península Ibérica el miércoles 14.