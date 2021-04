El ‘V Centenario de la Fundación del Lugar de Los Llanos’ se celebra este año

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en una nota de prensa, señala que “2021 es el año en el que se celebra el V Centenario de la Fundación del Lugar de Los Llanos: se cumplen 500 años de la creación del primer asentamiento urbano, situado en el centro del Valle de Aridane”.

Para su conmemoración el Ayuntamiento, añade, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, ha organizado un programa que incluye 5 propuestas para 5 espacios diferentes.

“Con esta celebración, queremos reforzar la identidad local y los sentimientos de orgullo y afecto por nuestro municipio cuyo verdadero protagonista es siempre su ciudadanía y que transmite un claro compromiso institucional de preservar nuestro pasado y trasmitir el legado heredado a las generaciones actuales”, destacó la alcaldesa, Noelia García Leal.

La concejal de Cultura, Charo González, explicó que “la conmemoración del V Centenario del Lugar de Los Llanos en la que venimos trabajando desde hace varios años abre un abanico de celebraciones donde los cinco espacios escogidos serán escenarios naturales para disfrutar de unas maravillosas propuestas que hemos organizado y que suponen todo un reto dada las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia por el Covid-19”.

La primera propuesta, se apunta en la nota, tendrá lugar el próximo viernes, 23 de abril, en la Plaza Juan Pablo II, dentro de los actos de celebración del Festival de Libro, con la presentación de la obra Como canta un poeta, interpretadas por el actor Emilio Gutiérrez Caba que aproxima a los espectadores a la figura de Federico García Lorca, su muerte y anécdotas de su vida en un precioso recital junto al pianista Juan Manuel Cuenca y el barítono Luis Santana que recuperan las canciones del poeta granadino. En este concierto sonarán por primera vez tres piezas hasta el momento inéditas.

La segunda propuesta es la edición del libro La ciudad revelada sobre el fondo fotográfico de Cayetano Gómez Felipe, obra de Diego Álvarez Sosa, quien ha dedicado años de estudio al mismo, y en el que realiza un recorrido por la historia de la fotografía en La Palma desde sus inicios. El libro se presentará el sábado 22 de mayo en el Espacio Cultural Real 21, sirviendo de preámbulo a una exposición basada en el mismo.

La tercera propuesta es el concierto del pianista inglés nacionalizado español, James Rhodes, que se realizará en la Plaza La Glorieta de Las Manchas, el 19 de junio.

James Edward Rhodes, se punta en la nota, "es un pianista y filántropo británico recientemente nacionalizado español, conocido también por su activismo en la denuncia sobre los abusos sexuales en la infancia".

Como músico, añade, "la habilidad de Rhodes para transmitir su entusiasmo al público lo ha llevado a viajar por todo el mundo dando conciertos multitudinarios". En la nota de apunta que “tras una infancia y una juventud marcadas por eventos trágicos, decidió contar su vida en el libro Instrumental, el cual se convirtió en un best seller absoluto y cuya adaptación cinematográfica se estrenará en 2022. Después de este libro, su carrera como escritor ha estado “plagada de éxitos y reconocimientos. Como embajador de Save the Children, James Rhodes no ha cesado en su lucha por la mejora de leyes que protejan a la infancia”. Recientemente ha salido a la luz su último libro, Made in Spain “un testimonio sincero, unas veces agridulce y otras lleno de humor, que nos recuerda el poder de las segundas oportunidades”.

La cuarta propuesta será el acto de declaración de Hija Predilecta del Municipio a la artista aridanense recientemente distinguida con el Premio Canarias de Bellas Artes 2021, Maribel Nazco, que tendrá lugar en la segunda quincena de julio en el Parque Antonio Gómez Felipe.

María Isabel Nazco Hernández es doctora en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y una de las artistas más sobresalientes de la segunda mitad del siglo XX en Canarias, perteneciente al Grupo Nuestro Arte.

Su trayectoria artística ha estado marcada por una constante investigación en la materia y en el lenguaje plástico, no solo desde el punto de vista práctico sino teórico, a través de los proyectos de investigación en los que ha abordado el uso de distintos materiales y técnicas para usos artísticos.

Y por último, para el mes de noviembre se ha previsto la realización de un congreso sobre aspectos históricos, arqueológicos, geográficos del municipio, que será coordinado por el archivero municipal, Miguel Santiago, y del que se dará más información próximamente, concluye la nota.