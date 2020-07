El Ayuntamiento de la capital tiene casi medio centenar de trabajadores de baja o con la jornada laboral limitada

El Ayuntamiento de Santa Cruz ce La Palma tiene casi medio centenar de trabajadores (el 20% de la plantilla) de baja o con la jornada laboral limitada, se indica en una nota de prensa del Consistorio de la capital. El Gobierno local reconoce “dificultades para dar servicios de garantías y agradece el esfuerzo del personal en activo”.

El Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (PP-CC) “ha mostrado su agradecimiento al personal municipal que en la actualidad se encuentra en activo redoblando esfuerzos para cubrir servicios que están sufriendo la ausencia por diferentes circunstancias de un elevado número de trabajadores, que no pueden ser sustituidos por la ley estatal que limita la partida destinada a recursos humanos”, indica en una nota de prensa.

El alcalde, Juanjo Cabrera, y el primer teniente de alcalde, Tony Acosta, han señalado que el Ayuntamiento arrastra en la actualidad “un déficit notable de trabajadores en activo, al registrarse 28 bajas laborales, cuatro personas en situación de riesgo por el coronavirus Covid-19 que tampoco pueden acudir a su puesto de trabajo y otras 14 con conciliación familiar, por lo que su trabajo está limitado.

Cabrera y Acosta han subrayado que “son 48 personas que no pueden trabajar o que, en el mejor de los casos, no están al 100% de la jornada laboral”, por lo que “se han tenido que reforzar servicios con trabajadores de otras áreas, con los consiguientes inconvenientes y perjuicios para los usuarios.Ahora mismo no contamos con personal suficiente para garantizar como nos gustaría la atención a nuestros vecinos”, han subrayado.

En la nota se apunta que “para tener una idea exacta de la grave situación, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento cuenta en estos momentos con 227 trabajadores incluyendo al personal de convenios, por lo que tiene de baja o con jornada limitada al 20% aproximadamente de su plantilla, un porcentaje tan elevado no se recuerda al menos en la historia reciente del municipio”.

El Gobierno municipal, se añade en la nota, es consciente de que “lo sencillo es decir que si falta personal, que se contrate. Si se pudiera, lo haríamos”. Sin embargo, se añade en la nota, hace especial hincapié en que “el dinero que se destina a trabajadores está limitado no por nosotros sino por ley. Ya estamos utilizando el máximo que podemos destinar a la plantilla”.

El alcalde y el primer teniente de alcalde han reconocido que “la situación que estamos viviendo no es sencilla. Hay puestos que deberían estar mejor cubiertos y a los que no llegamos a pesar del esfuerzo, que queremos agradecer, de los trabajadores que están en activo y que son conscientes de que los necesitamos a todos para salir adelante”.