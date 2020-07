¿Cómo puede ahorrar La Palma 1.142,850 euros simplemente con una talega?

Cuando se trata de dinero y por encima de eso sobrevuela una crisis económica, algunos ojos se cierran mientras otros se abren y miran hacia aquellos que pueden ahorrar. La necesidad de sustituir las bolsas de plástico por una alternativa más sostenible es más que conocida, pues tanto su fabricación y distribución, como su posterior tratamiento, provocan tremendos daños medioambientales particularmente en el hábitat marina, pudiéndose evitar simplemente usando una talega reutilizable.

La decisión está clara

Recientemente varias iniciativas han llamado la atención sobre este problema durante la celebración del día internacional libre de bolsas de plástico (el 3 de julio). La bolsa de tela no es nada nuevo, sin embargo, lo más común para hacer la compra es la bolsa de plástico. Para los amantes de estadísticas que quieren saber más sobre el cálculo del ahorro que sale en el título no tienen más que acudir a las fuentes.[1] Lo que está claro es que las cifras siempre llaman la atención al público en general. La realidad es que la Unión Europea prohibirá las bolsas no biodegradables a partir de 2021 en los comercios. El Real decreto 293/2018 de 18 de mayo, (BOE-A-2018-6651) lo regula en España. En consecuencia, no hay vueltas atrás, es necesario cambiar nuestras costumbres en el uso de las bolsas de plástico. Puesto que el tiempo de uso y su tiempo de degradación es total desproporcionadamente. En cambio, una bolsa de algodón amortiza su balance ecológico tras 100 usos. Asimismo, los expertos estiman que el consumo de bolsas de plástico aumentará de nuevo este año tras la crisis de la COVID 19. No obstante, las bolsas lavables no suponen un riesgo para la salud si se siguen las instrucciones de higiene que estableció recientemente, por ejemplo, Greenpeace.[2] Otro aspecto a tener en cuenta para sustituir las bolsas de plástico se nota en nuestros bolsillos (entre 3,50 y 4,50 euros en vez de 18 euros anuales) y además de favorecer que los comercios locales se beneficien de ese cambio gracias a la talega SOMOS LA PALMA. Por consiguiente, la decisión está clara.

Ahorrar dinero y consumir responsable puede ser tan fácil

El consumo responsable es la manera de consumir bienes y servicios teniendo en cuenta, aparte del precio y su calidad, las características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias medioambientales posteriores. En otras palabras, esta pequeña bolsa SOMOS LA PALMA marca la diferencia respeto de otras bolsas convencionales. No solo por su certificado ecológico de GOTS, sino por un mejor balance ecológico que las bolsas de plástico, biodegradables, recicladas o de papel – que mejora cada vez más en lo largo de su utilización –, también dispone del sello de comercio justo (Fairtrade), es decir que tiene en cuenta los estándares sociales en su producción que ha sido fabricada en Alemania. Destacar también su diseño original, y la impresión ha sido realizada por ISONORTE en colaboración con personas con diversidad funcional. Esta entidad social solo ha utilizado para su impresión tintas al agua. Pero eso no es todo, esta bolsa mágica se vende exclusivamente en tiendas locales. Las y los minoristas se hacen cargo de su distribución en entornos no convencionales. Y no tienen que estar pendientes de los costes del diseño ni de los envíos. Al contrario, hacen algo por su imagen corporativa en favor de la responsabilidad social y ahorran costes por dejar de utilizar bolsas de plástico o papel. La cantidad de pedidos, así como las condiciones de pago están especialmente adaptadas a su favor, así que no existe ningún riesgo de inversión para las empresas pequeñas. (El folleto con las condiciones de venta se puede conseguir en tallerdefuturo@posteo.es.) Es más, las empresarias y los empresarios determinan el precio a las usuarias y los usuarios, así como su parte de las ganancias. Por lo tanto, tu dinero se queda en el comercio local.

Dónde conseguir la solución mejor

Gracias a tu nueva amiga la bolsa SOMOS LA PALMA, que te acompaña a tus compras durante todo el año al menos, por ejemplo, en el Mercadillo de Santa Cruz (puesto de Asociación Alpende), en La Recova (puesto de flores y frutas de Ana), en tu supermercado local (Casa Mary en La Polvacera, Lecker lecker en Los Cancajos, Super Jennifer en Las Indias), o de productos ecológicos (Casa Amarilla en Las Ledas, Ecoventa La Alameda o Eco-Ságamo en El Paso). En ella te llevas tus compras de ropa infantil (Turquesa, en Santa Cruz) a casa. O te ayuda transportar tus nuevos accesorios de bicicleta (Tri-Ciclos Santa Cruz) o para el transporte de artículos de papelería y libros (Carel en Los Llanos, InfoPel en Puntagorda, Papiro en Santa Cruz), como primeros puntos de venta. “La talega es la mejor opción para llevar los pesados libros y materiales escolares cuando empiece el nuevo año escolar, verdad. Las bolsas de papel no sirven para esto”, comenta la responsable de una papelería en Los Llanos.

Pero no solo sirve para tus compras. También es tu compañera en tu tiempo libre para traer libros de la biblioteca o para llevar tu toalla a la playa y mucho más. La talega es lo más indicado para todas las actividades de tu vida cotidiana. Una usuaria comentó al respecto: “Voy a comprar otra para regalársela a mi prima cuando venga de la península”. Así que esta alegre talegita multiuso también sirve como embajadora de responsabilidad sostenible fuera de nuestra isla bonita.

Una invitación a todas y a todos a colaborar

Te invitamos a preguntar por tu talega en tu tienda local – en caso de que todavía no colabore en este proyecto. La tienda Tu Mundo en Santa Cruz es un buen ejemplo pionero, pues fabrica sus propias bolsas de tela y papel para sus clientes reciclando materiales. Pero no cada pequeño comerciante tiene el tiempo o los recursos para esto. Por ello, la campaña solidaria SOMOS LA PALMA invita a las y a los comerciantes de toda la isla a unirse: que la bolsa de tela sea la forma más común desde la tienda de abasto pasando por jugueterías hasta zapaterías.

“Estas colaboraciones de confianza y crear valor añadido para el futuro me encantan”, concluye Isabel Schwinge, impulsora del proyecto. “Se refleja muy bien la filosofía de mi trabajo”, explica la socióloga con un doctorado en innovación empresarial, que recientemente ha fundado su tALLER DE fUTURO para cocrear soluciones factibles que contribuyen a un futuro para todas y todos en La Palma. “Con la bolsa de tela SOMOS LA PALMA la gente tiene ahora la opción de consumir de un modo más responsable, solidarizarse con el comercio local y encima ahorrar un dinerito. Quiero agradecer a las empresarias, a los empresarios y a las asociaciones que colaboran en este proyecto, así como al apoyo de Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma) y Asociación de Comerciantes Zona Abierta (ACZA) en la difusión de información a la hora de poner en marcha esta campaña solidaria. Con esta nota de prensa esperamos conseguir más simpatizantes. Colaborando simplemente con una talega cuyo lema dice SOMOS LA PALMA nos beneficiamos todas y todos. Gracias”.

(1) En el año 2018 cada habitante en España utilizó 180 bolsas de plástico (según RETEMA, revista técnica de medio ambiente, 02.07.2019). Aunque se ha ido reduciendo bastante su consumo, en 2007 fue de 317 bolsas de plástico por persona, todavía no es suficiente. Aplicando esta cifra como media a los 81.863 habitantes de la isla de La Palma (INE) en 2018 y a un precio de 10 céntimos, el gasto en bolsas de plástico sería aproximadamente de 1.473,534 euros en solo un año. En cambio, con los 4 euros aproximadamente que cuesta la bolsa responsable SOMOS LA PALMA por habitante en año 2019 (82.671 INE) y deduciéndolo del gasto por bolsas de plástico, podrían ahorrarse 1.142,850 euros.

(2) https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/Desechables_GPUSA.pdf