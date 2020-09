Controlado el incendio forestal de Tijarafe

El Cabildo de La Palma ha dado por controlado el incendio forestal que se declaró en la tarde del martes 8 de septiembre en la zona de El Jesús, en Tijarafe, que ha afectado a una superficie de 30 hectáreas, informa en un comunicado. El incendio se mantiene en nivel 1 y el dispositivo conformado por medios terrestres y aéreos continúa desarrollando labores de enfriamiento y vigilancia en el perímetro.

El presidente Mariano H. Zapata explica que, a primera hora de la mañana, la Dirección del Incendio, que pertenecía al Gobierno de Canarias, ya lo daba por estabilizado, pasándolo nuevamente a nivel 1. “Durante el día se ha replegado la UME, la BRIF y las EIRIF de La Gomera y El Hierro y han seguido trabajando sobre el terreno más de un centenar de personas y cuatro medios aéreos, cuya labor ha sido fundamental para estabilizar y controlar el incendio en tan poco tiempo”.

La consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez, ha resaltado la actuación del personal del Servicio de Medio Ambiente, que desde el primer momento acudió al lugar, y destaca que la rápida actuación de los medios terrestres y aéreos de La Palma, así como la incorporación de efectivos de otras islas, Gobierno de España y Gobierno de Canarias, han sido claves para evitar que el fuego llegara a la zona de cumbre y afectara a viviendas. “Las personas que fueron desalojadas en el día de ayer (martes) de manera preventiva volvieron a sus casas, ya que no había peligro en la zona”, explica.

El operativo, se apunta en la nota, seguirá realizando labores de vigilancia en la zona y enfriamiento de puntos calientes durante la noche de este miércoles y en los próximos días. Esta noche se han replegado los medios aéreos y se mantendrá el dispositivo de tierra conformado por retenes de Medio Ambiente, EIRIF, tres autobombas y los gestores del Cecopin.

Las labores de coordinación del operativo contraincendios se están desarrollando desde el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la zona de La Punta, en Tijarafe.

El Cabildo explica que se están desarrollando labores de vigilancia continua en las cuatro comarcas de la Isla para prevenir otros posibles conatos de incendio y actuar de forma rápida en caso de que estos se produzcan, como ha ocurrido este miércoles en los municipios de El Paso y Garafía, que han podido darse por controlados rápidamente gracias a la intervención de los diferentes equipos.

El Cabildo pide responsabilidad a la población para permitir que las labores del dispositivo se desarrollen de la mejor manera posible. Además, recuerda a la ciudadanía que La Palma permanece en situación de alerta por riesgo de incendios forestales, por lo que, señala, es importante no realizar quemas, no encender ningún tipo de fuegos en el exterior, no usar ningún tipo de maquinaria que pueda provocar chispas, como desbrozadoras o motosierras y no tirar fósforos, colillas ni ningún otro residuos o material que pueda provocar un incendio.