El Cabildo consolida el proyecto ‘Plan Lector’ como impulsor de la lectura en diversos centros educativos de la Isla

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Educación dirigida por Susana Machín, vuelve a desarrollar el proyecto ‘Plan Lector’ de la isla de La Palma en el ámbito insular. El éxito cosechado y constatado en la primera edición, fortalece la continuación de una idea que ha permitido evaluar y analizar la realidad lectora del alumnado de la Isla, informa en nota de prensa.

Susana Machín destaca que “es absolutamente necesario impulsar un plan estratégico en este sentido que genere espacios, herramientas y metodologías capaces de transformar y activar de forma más efectiva los hábitos lectores que son fundamentales para nuestro aprendizaje”.

Este año 2023 está prevista la participación de ocho centros educativos de toda la Isla, que realizarán más de un centenar de talleres e iniciarán un proceso de cambio en sus Bibliotecas desde el punto de vista técnico y dinamizador. Estos espacios no solo son referencia a la lectura, también son espacios de interacción comunicativa, informativa y del conocimiento.

Susana Machín destaca la necesidad de impulsar la lectura sobre todo en las bibliotecas, indicando que “es muy importante despertar el interés de los estudiantes en visitarlas y por la lectura, la curiosidad de investigar, de leer nuevamente en papel”. También remarca que, “con la llegada de las tecnologías la lectura y las visitas a las bibliotecas han disminuido exponencialmente” expresa.

De esta manera, la Real Sociedad Cosmológica vuelve a producir e impulsar esta idea que ha ido evolucionando gracias al trabajo de todas las partes implicadas de la comunidad educativa, facilitando el acceso a los espacios para crear y desarrollar el plan de este año que se centra en cuatro ejes fundamentales.

Para Ignacio Jesús Pastor Teso, presidente de la Real Sociedad Cosmológica, “un año más, y con renovada ilusión, la Real Sociedad Cosmológica lidera el Plan de Lectura 2023, dentro del sistema educativo de la isla. Un proyecto que pretende alimentar el hábito lector entre los más jóvenes, facilitándoles, sin que ahora sean conscientes de ello, la llave de la libertad”.

Pastor Teso indica que “a través de la lectura abandonamos temporalmente nuestro entorno más cercano; y nos elevamos, gracias a las palabras de sus autores, sobre nuevos territorios, rompiendo aquellas fronteras, reales o imaginarias, que nos limitan. Mejorar la anterior edición es el reto que ahora nos proponemos y para ello contamos con el mejor equipo profesional, afanado en cumplir este loable compromiso”.

Para Pablo Cobiella, bibliotecario de La Cosmológica y coordinador del proyecto, “el plan lector de este año supone la consolidación de un proyecto que antes fue sueño y que ahora es realidad. El objetivo es claro, transformar las Bibliotecas educativas en un espacio que hasta ahora no tenía la relevancia suficiente. No podemos generar impulsos a la lectura si no tenemos lugares específicos y atractivos para ello”.

Por último, la directora del CEIP Miranda, Carmen María Crespo, expuso que “desde el CEIP Miranda agradecemos formar parte del proyecto ‘Plan Lector’, que nos permitirá desarrollar la habilidad lectora de nuestro alumnado así como su expresión oral y escrita. Además, podremos habilitar un rincón dedicado a la lectura; mientras continuamos luchando por conseguir tener una biblioteca escolar”.