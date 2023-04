El Paso acogerá el próximo 20 de abril a las 20:00 horas un homenaje al autor Félix Francisco Casanova, en la Casa de la Cultura del municipio, con la presencia de su hermano José Bernardo Casanova.

Nunca me he atrevido a dedicar unas palabras a Félix Francisco Casanova, y de hecho seré muy breve, por respeto a un grande de las letras de La Palma, de Canarias, de España y del globo. Cuando empecé a indagar, leí sus obras completas y encontré una magia maravillosa de setecientas doce páginas. Mi madre me contó que lo recuerda, que muchos lo miraban, dice que era muy guapo, que su presencia llenaba la Calle Real, con la guitarra colgada a la espalda y aquella melena…

Lo imagino, como ahora que vive sentado en nuestra pérgola, aquel siempre ha sido un punto de encuentro. Nuestro deber es presentarle a quien no le conoce, porque se fue de forma muy prematura; a veces pienso en quién se hubiera convertido este gran poeta si la vida le hubiera regalado más vida, aunque dejó un legado extraordinario para que nosotros podamos conocer el poder de su escritura.

“Sólo después de leer esto es cuando me doy cuenta de lo mucho que he cambiado, casi radicalmente. Soy otra persona por culpa del don de dones” (1)

El Paso acoge una vez más las Jornadas Literarias ‘ExpresARTe’, en su tercera edición y tendrá lugar su clausura en la Casa de la Cultura del municipio de El Paso el 20 de abril, a las 20.00 horas. Un evento de las letras con la presencia de varios autores canarios.

En esta edición se rendirá homenaje a la figura de Félix Francisco Casanova en el acto de clausura, uno de los escritores más relevantes de nuestra historia cultural que recientemente ha sido conmemorado en el Día de las Letras Canarias 2023.

En este cierre de velada de ‘ExpresARTe’ se contará con la presencia del único hermano del escritor, José Bernardo Casanova, que ha dedicado su carrera a la docencia, la fotografía y el arte. Estas III Jornadas Literarias ‘ExpresARTe’ tenemos el privilegio de que nos honre con su presencia para acercarnos un poco más a la figura de su hermano.

En este homenaje además se desvelará el tercer número de la revista con nombre homónimo a estas jornadas que está dedicada a la memoria de Félix Francisco Casanova, que estamos deseando tener en nuestras manos y que sigue apostando por su formato en papel.

La directora de la revista y la responsable de las jornadas es Beatriz Gómez, que recientemente ha presentado su obra ‘Inocente hasta que se demuestre lo contrario’, a la que le deseamos desde aquí muchísima suerte.

(1) Demipage, 2017 ‘Félix Francisco Casanova’. Obras completas. Primera Edición. Madrid (2017).