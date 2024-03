Beatriz Gómez: “El tema de la igualdad hay que trabajarlo todos los días del año”

Las antiguas Salinas en Los Cancajos, en Breña Baja, acoge la presentación de ‘8 escritoras canarias para el 8M’, la pieza documental de Beatriz Gómez, el próximo viernes 8 de marzo a las 19:3 horas. Asistir a esta ‘premiere’ es una cita para observar la mirada en femenino de la literatura, queda mucho por hacer y Beatriz Gómez da un paso adelante uniendo la literatura con el audiovisual que tanto le apasiona. No puedes faltar a la mirada y a la reflexión violeta en este lugar tan mágico de Breña Baja.

¿Cómo se gesta ‘8 escritoras canarias para el 8M’?

Es una idea que llevaba tiempo rondando en mi cabeza, así como otras muchas que mantienen a mis neuronas entretenidas día a día. Pensé en la fusión de dos cosas que hago normalmente como son escribir y el audiovisual. Como sabes, llevo algún tiempo trabajando esa parte más documentada y como documentalista, por supuesto que me preocupo mucho por ese lado más social. Lo suelo llevar a todos los ámbitos en los que trabajo porque el tema de la igualdad hay que trabajarlo todos los días del año. Quizás soy más consciente de ello porque me muevo en un campo profesional que es muy masculino y siempre intento hacer pequeñas cosas que nos puedan acercar cada vez más a esos cambios.

¿Fue difícil hacer el guion para este documental?

No me resultó difícil porque tenía claro lo que quería transmitir y, por lo tanto, eso ya es un punto a favor. En todo tenía una visión muy clara. En la estructura, en la composición de los planos, en la estética, etc., pero el documental tiene una particularidad y es lo que realmente me apasiona. Previo a ese guion y a esa previsión te obliga a ser muy creativa porque partimos de la base de que tú nunca sabes lo que te van a contestar las entrevistadas. Y ahí es donde juega un papel importante la creatividad. Tienes un puzle para armar con infinidad de posibilidades y eso supone un gran reto. Por eso creo que me gusta tanto.

Objetivos de esta retrospectiva audiovisual.

El objetivo es claro. ¿Cómo podemos lograr la igualdad? Cada año por estas fechas nos manifestamos, hacemos cosas, exteriorizamos lo que estamos sintiendo, pero, realmente, ¿es suficiente?, ¿lo estamos haciendo bien? ¿realmente hay avances, o por el contrario hemos notado un retroceso? Para mí existe una clave y en eso coincido con casi todas mis compañeras de letras, y eso es justo lo que queremos trasmitir en este documental. Un mensaje claro y que sólo a través de trabajos de este tipo son más fáciles de calar en una sociedad que muchas veces se olvida de las cosas. El 8M ahora mismo es necesario, pero ojalá que no tuviéramos que celebrar este día para recordar que las mujeres y los hombres debemos caminar juntos para lograr la igualdad. El día de la mujer tiene que ser todos los días del año, pero no sólo de la mujer, sino del hombre también. Eso es la igualdad. Y sólo hay un camino para ello, la educación y el respeto.

Este proyecto se estrena en las antiguas Salinas de Breña Baja, me imagino que es solo la primera parada de un itinerario que tiene ya marcada una ruta.

Me enamoré de las antiguas Salinas de Los Cancajos desde la primera vez que fui a un evento. Supongo que será también el radar de la gestión que lo tengo muy interiorizado y supe que era el lugar idóneo para la ‘premiere’ de este trabajo. Pero por supuesto que ésta es la primera parada, espero, de un largo recorrido. Los proyectos como éste tienen una finalidad muy bien definida y no es otra que ser difundidos para que lleguen a la máxima audiencia posible.

¿Fue difícil elegir a las ocho mujeres que protagonizan esta pieza? ¿contemplas la posibilidad de que pueda tener a futuro a otras protagonistas?

Fue difícil porque, aunque resida en una isla pequeña, hay abundancia de talento femenino y literario, por eso espero que en un futuro pueda contar con más protagonistas y exponer la visión de otras muchas escritoras de nuestro archipiélago. Son mujeres que están envueltas de una sabiduría que debe ser escuchada, y me gustaría seguir siendo de alguna manera ese altavoz. Desde aquí quiero agradecer enormemente la participación de todas ellas: Elsa López, Lucía Rosa González, Lucy Gómez, Belén Lorenzo, Ana Hernández de Dolara, Inmaculada Hernández Ortega, Rosario Valcárcel y Sandra Lorenzo…, a las cuales admiro muchísimo. Me siento muy afortunada de tenerlas en este proyecto porque son todo un ejemplo para las nuevas generaciones.

¿Qué representa para ti el 8M como mujer que se dedica a la cultura y como artista multidisciplinar?

Me alegra que me hagas esa pregunta. El 8M ahora mismo es una fecha necesaria para reivindicar esos derechos que tienen que existir entre hombres y mujeres. Hasta hoy ha supuesto un arduo camino porque venimos de un patriarcado que todavía a día de hoy nos sigue poniendo zancadillas, por eso lo justo es manifestarse, pero desde la verdadera igualdad que pretendemos conseguir. Yo siempre digo que tenemos que tener muy claro los términos. El feminismo no es estar por encima del hombre. Es meramente un movimiento que hemos adoptado las mujeres para que se nos valore como tal y que tengamos igualdad de oportunidades. No concibo una igualdad posicionándonos en un extremo. Y con trabajos como éste, donde se reflexiona y se muestra un punto de vista objetivo podemos llegar a muchas personas. Como te decía antes, mi labor no hace muchos años era desempeñada únicamente por hombres, pero, afortunadamente, eso ya está cambiando y gracias a todo este movimiento que se ha venido desarrollando durante todos estos años.

Como escritora, documentalista y gestora comprometida, ¿cómo crees que podemos seguir avanzando en este largo recorrido hacia la igualdad?

Reflexionado y siendo conscientes de que tenemos un problema en la sociedad que a día de hoy ya no debería existir. Educándonos. Primero los adultos, porque si los adultos no nos comprometemos con esa educación requerida no podremos educar a los pequeños, y eso tenemos que hacerlo en nuestro espacio, en el hogar, para que cuando salgamos a la calle podamos ser conscientes de todo lo que vemos que está mal y no lo aceptemos. Pero la clave principal de todo este cambio definitivamente es la educación.

Educación + respeto = Igualdad.

Así es como yo creo que podremos lograr esa igualdad. Teniendo siempre presente estos conceptos.