Sara Luis: el arte de diseñar joyas

“Una joya tiene el poder de ser una cosa pequeña que puede hacerte sentir única” (Jennie Kwon). Se habla de alta costura, de grandes pasarelas, pero siempre me ha dado la impresión que poco se habla de los complementos, las joyas pueden dar ese toque especial a un atuendo, conjunto, vestimenta, como se llamaría en la actualidad ‘outfit’ palabra que no me gusta mucho, pero que navega en nuestros días, como si se hubiera empleado toda la vida. Hoy recibimos en El Chester a la diseñadora Sara Luis y le damos la bienvenida.

Sara Luis nace a finales de los ochenta en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) en el seno de una familia numerosa, siendo la menor de seis hermanos, atraída por la artesanía y el trabajo manual de diversas piezas. Estudia varios cursos en la Escuela de Arte Superior de Diseño Fernando Estévez, como Arte Final de Diseño Gráfico, Grabado Calcogràfico, Escultura y Cerámica Artística, terminando sus estudios en la Escuela de Arte Manolo Blahnik, donde cursó Joyería. En la actualidad, se encuentra en La Palma donde elabora sus colecciones.

Sara, ¿dónde has participado con tus colecciones?

En la edición ‘La Palma Fashion Talent 2021’, alzándome con el premio en la categoría de ‘Joyería y complementos’, y desde ese momento paso a ser parte de sello de Isla Bonita Moda. Esto me impulsa en el inicio y en el desarrollo de mi marca. Trabajo la joyería contemporánea y de autor, elaborando piezas a mano de forma artesanal y partiendo de una clara inspiración tradicional.

¿Qué materiales empleas para tus piezas?

Materia prima de diferentes metales, como el cobre y latón para los prototipos y grandes piezas destinadas a desfiles, y particularmente la plata para la venta al público. En mis colecciones utilizo en su mayoría materiales que son reciclables y reutilizables, como son los materiales nombrados anteriormente.

¿En qué te inspiras para el diseño de tus colecciones?

Para diseñar mis colecciones me inspiro sobre todo en la naturaleza, fusionándola con sentimientos, reivindicaciones, recuerdos… donde las piezas pasan a ser pequeñas esculturas con una historia o mensaje detrás de ellas.

Tienes tres grandes colecciones: ‘Antillarum’, ‘Nívora’ y ‘Nívora 2.0. Estas dos últimas ya están a la venta. ¿Qué puedes contarnos de ‘Antillarum’?

Esta colección nació como una reivindicación por la preocupante reproducción del erizo de mar, Diadema Antillarum, que es una especie exótica del mar Caribe, que controla el crecimiento de la vegetación en fondos marinos. Este erizo, junto a la sobrepesca de los depredadores de esta especie, estaba propiciando los fondos rocosos de color blanco derivados de la acción de raspado (algas devastadas). Partimos de la idea de la joyería tradicional canaria, fusionándola con las ricas formas de esta naturaleza marina: su textura, púas, formas, etc.

Cuéntanos el significado de la colección ‘Nívora’.

Es una colección constituida por pequeñas colecciones y que está dividida en dos partes, cada una tiene un eslogan que acompaña a las piezas y trasmite el mensaje de dichas colecciones. Inspirada en varias familias de las llamativas y exóticas plantas carnívoras, que son el sorprendente resultado de una extraordinaria evolución debido al cambio constante de su entorno. Representa las diferentes etapas de empoderamiento de las personas, en especial, de la mujer que en cada época de la historia está luchando por una evolución constante de su vida y su entorno. El material en el que están realizadas estas piezas es plata y una pequeña cantidad de resina roja. Y próxima realizaremos algunas piezas con baños de oro. Actualmente estamos trabajando en piezas cápsulas y en nuestra siguiente colección, que intentaremos presentar este verano.

Desde el Chester te damos las gracias por la entrevista y te deseamos mucha suerte.