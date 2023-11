Rober Fumero: hasta los huesos, fluorescente y supersónico

No he coincidido mucho con Rober Fumero, pero las pocas veces que le visto, en un evento, en el aeropuerto o hace unos días al salir del trabajo, percibo en él ese artista humilde y talentoso que cuenta muchas cosas a través de esas frases a modo de ‘feed’ que he leído en su Instagram, escritos breves como “Me pongo tu canción favorita para olvidarme de ti”, “Vuelvo a ti cada noche…”, “Eres el lugar al que siempre quiero volver…” o “Todos somos un trocito de la vida de alguien”. Cierto, estamos hechos de trocitos, que anidan en la vida de alguien. Hoy formas parte de este Chester y te doy la bienvenida para que quienes no te conozcan se animen a escuchar y a leer lo que tienes en esa alma de artista multidisciplinar. Estamos encantados de tenerte aquí.

“Cuando te veía venir la imagen era panorámica, caminabas la calle en pantalla de cine, solo tu imagen, el resto estrellas fugaces…” Extracto de su libro ‘Fluorescente’.

Rober Fumero hasta los huesos, fluorescente y amores supersónicos, suerte en el camino…

Rober natural de dónde, cuéntanos tus primeros años y de dónde viene la pasión por el arte…

Nací en la Villa de Mazo el 2 de diciembre de 1974. Mis años de educación primaria los cursé en el Colegio Público Princesa Arecida, pero mi verdadera pasión se desveló durante mis estudios superiores en la Escuela de Arte Manolo Blahnik. Allí, me sumergí en el mundo del Interiorismo y el Diseño Gráfico, dos disciplinas que marcarían mi camino en el arte y la creatividad.

La música también ha estado presente en tu vida artística. De qué manera.

Mi amor por la música también se hizo evidente a una edad temprana. Durante 15 años, formé parte del grupo de Pop-Rock llamado ‘Taimuca’, donde toqué la guitarra eléctrica y compuse canciones que se quedaron para siempre. Con ‘Taimuca’, lanzamos dos álbumes: ‘Antes no ahora’ en 2002 y ‘Reset’ en 2007, que dejaron un pequeño granito de arena en la escena musical de la isla. Sin embargo, en 2009, el grupo se disolvió, lo que me llevó a explorar nuevos horizontes creativos.

Y después de ‘Taimuca’, ¿qué toca a la puerta de Rober?

Después de la disolución de ‘Taimuca’ me sumergí en el mundo de la pintura. Realicé varias exposiciones en acrílico, incluyendo ‘Imaginarte’ en 2010 y ‘Sonrojarse’ en 2012, en la sala de exposición del Colegio de Abogados en Santa Cruz de La Palma. El arte se convirtió en un medio para expresar mis emociones y pensamientos de una manera completamente nueva.

¿En qué momento llegan tus publicaciones, el nacimiento de los hijos literarios?

En 2019, me enfrenté a un desafío personal debido a un problema de visión. Un terapeuta visual me aconsejó que dejara de escribir, y fue en ese momento cuando decidí aventurarme en el mundo de la escritura. Comencé a trabajar en mi primer poemario, ‘Hasta los huesos’. Este libro vio la luz en plena pandemia de COVID-19 en 2020, convirtiéndose en un reto personal que demostró mi determinación y amor por la creatividad.

No me detuve allí. En agosto de 2021, publiqué mi segundo poemario, ‘Fluorescente’, y continué explorando el mundo de las palabras y las emociones. Mi dedicación a la escritura no ha cesado, y en febrero de 2023, presenté mi tercer libro, ‘Amores supersónicos’, una obra que profundiza en lo fugaz de los días si te acompaña el amor.

Proyectos futuros del artista multidisciplinar en que te has convertido…

Hoy en día me encuentro enfocado en la creación de canciones con un nuevo grupo musical que aún no tiene nombre y escribiendo de manera intermitente para un cuarto libro, sin preocuparme por las fechas de publicación. Mi vida es pasión por el arte, y sigo explorando nuevas formas de expresión creativa.

Rober qué opinión o reflexión podrías compartir en este Chester. Qué está pasando en el mundo en estos momentos, crisis económica, guerras, sociedad de alguna manera convulsa y que parece haber perdido rumbo completamente…

No logro comprender completamente todo lo que está sucediendo; en muchas ocasiones, me siento abrumado. Me entristece profundamente la falta de memoria que las personas tenemos y cómo vivimos en un ciclo que genera guerras, crisis económicas y, lo que es aún peor, crisis humanitarias.

No es justo que las decisiones tomadas por las élites políticas siempre terminen empobreciendo aún más a las personas más desfavorecidas.

Algo que quieras añadir en este Chester, agradecimientos, frase final, algún extracto de uno de tus poemas…

Quiero agradecer a ti y a La Palma Ahora por invitarme a este cómodo y acogedor Chester y permitirme dar a conocer un poco más sobre mí.

Gracias, Rober ha sido un placer tenerte en nuestro Chester. Hasta la próxima.