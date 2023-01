La palmera Belén Lorenzo entra en la Biblioteca Básica Canaria como “autora esencial de la literatura” del archipiélago

La escritora Belén Lorenzo (Santa Cruz de La Palma, 1980) ha entrado en la Biblioteca Básica Canaria como “autora esencial de la literatura”. La Consejería de Cultura del Gobierno regional ha seleccionado su antología personal ‘Todo lo que importa vuela’, en la que recoge aforismos y microrrelatos ya publicados y textos inéditos.

Belén Lorenzo, tanto en su obra literaria como en su vida personal, aplica la máxima de ‘menos es más’. “Soy alguien de pocas palabras, tengo una tendencia natural hacia la concisión y no me gusta el ruido: hablar por hablar, los gestos vacíos, hacer cosas por llenar el tiempo... Dentro y fuera de la literatura funciono igual: voy al centro, a lo fundamental. Supongo que por eso empecé escribiendo microrrelatos, y de ahí derivé hacia una poesía breve, similar a los ‘haikus’, y también hacia los aforismos”, explicó en una entrevista con este periódico en 2017, cuando presentó su primer libro en solitario, ‘A pesar de todo’.

El Gobierno de Canarias, con el objetivo de continuar equilibrando el canon literario insular, ha publicado diez nuevos tomos dedicados a escritoras esenciales en la histórica Biblioteca Básica Canaria (BBC), colección que marcó un hito en la configuración del canon de la tradición literaria insular y ayudó a difundir a autores clásicos de las letras en el archipiélago.

Los diez volúmenes que se incorporan a la Biblioteca Básica Canaria son ‘Papeles tinerfeños’ de María Rosa Alonso; ‘Las Palmas casi ayer, Las Palmas casi mañana’, de María Dolores de la Fe; ‘Selección poética’ de María Joaquina de Viera y Clavijo; ‘La ciudad de los hombres solos’, de Dolores Campos-Herrero Navas; ‘Fluidos de jade’, de Macarena Nieves Cáceres; ‘Para el perdón y para el olvido’, de Ignacia de Lara Henríquez; ‘Archivo de invierno’, de Acerina Cruz; ‘Lágrimas y flores’, de Victorina Bridoux y Mazzini de Domínguez; ‘Todo lo importante vuela’, de Belén Lorenzo, y ‘Poesía’, de Agustina González y Romero.

'Todo lo importante vuela' es una antología personal en la que la escritora Belén Lorenzo ha reunido lo mejor de su obra, tanto de lo publicado en papel como en su página web. Recoge aforismos y microrrelatos ya conocidos junto a otros textos inéditos. El título de este libro parte de uno de ellos: ‘El tiempo, los pájaros, el amor… Todo lo importante vuela’.

Con esta entrega se continúa la senda de publicaciones iniciada en 2021, con la que se recuperó la colección después de 30 años desde su última edición. La BBC estaba integrada entonces con 53 libros con dos únicos nombres de mujer: Josefina de la Torre y Nivaria Tejera. Con esta nueva tirada se habrá llegado a los 19 nuevos títulos de los 30 volúmenes de obras de mujeres escritoras que el Gobierno de Canarias “se ha propuesto alcanzar para compensar la práctica ausencia de ellas en esta colección”.

La selección de las autoras y sus obras corre a cargo de un consejo asesor compuesto por profesoras adscritas a las universidades de ambas provincias canarias: Isabel Castells Molina, Ángeles Mateo del Pino y María Eugenia Monzón Perdomo. A su vez, la dirección de la colección corresponde a Blanca Hernández Quintana, profesora de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en escritoras canarias.

El universo literario de Belén Lorenzo se alimenta “de lo que me pasa, de lo que no, de lo que escucho, de lo que leo... De lo que me invento. Cualquier cosa me vale. En realidad, escribir es como sacar agua de un pozo, o de un aljibe. Siento que el contenido en sí está ya dentro de mí, pero a veces cambio en la manera de extraerlo. Puedo darle mil vueltas a una palabra y dejar que ella me lleve a pensamientos tal vez muy alejados del origen. O puede influirme una frase cazada al vuelo. En realidad, tiene poca importancia, porque son solo mecanismos que me ayudan a sacar fuera algo que ya está dentro. ¿Y cómo llega todo eso a estar ahí, a tanta profundidad? No lo sabría explicar... Supongo que la vida nos va llenando de experiencias, y que cada uno las muestra o las comparte a su manera. La mía es escribir”, dijo a este periódico.