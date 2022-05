Presentan el IV Festival Hispanoamericano de Escritores en el Instituto Cervantes de Madrid

Este jueves se ha presentado el IV Festival Hispanoamericano de Escritores (FHE) en la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid. El FHE, que debió aplazar su edición en septiembre del año pasado debido a la erupción volcánica (Los Llanos de Aridane es su sede desde la primera edición), se celebrará entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre. México, con la presencia de 20 autores mexicanos, será el país invitado. En total, participarán unos 37 escritores y escritoras, españoles, hispanoamericanos y españoles de Canarias. El Presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata, puso de relieve la importancia que ha ido alcanzando este evento a lo largo de los años: “para nosotros, como administración, es premisa el seguir dando continuidad a una historia de éxito, demostrando que la cultura sigue estando en nuestro proyecto de sociedad y propiciando que alrededor de esta fiesta literaria los jóvenes y no tan jóvenes puedan seguir encontrándose con los mejores escritores de nuestra lengua”.

Los dirigentes del FHE, J.J. Armas Marcelo (presidente ejecutivo) y Nicolás Melini (director), también presentes en el Instituto Cervantes, han querido mantenerse fieles a la convocatoria de México como país invitado por una cuestión de coherencia y de lealtad tanto a los escritores que habían aceptado participar en la edición impedida por la erupción volcánica como a los espectadores que los esperaban. “Lo prometido es deuda”. En representación de México, en la presentación ha participado también el escritor mexicano Jorge F. Hernández, que ha destacado y ha agradecido la constancia en el empeño de celebrar la literatura a pesar de todo y de contar con su país, México, como país invitado. Noelia García Leal, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, ha expresado que, “a pesar de las difíciles adversidades a las que hemos tenido que hacer frente durante los últimos años, primero por la pandemia y recientemente por la erupción del volcán, el Festival Hispanoamericano de Escritores se sigue consolidando ya no solo en Canarias, sino también en el resto del país. Este año acogemos este encuentro con especial ilusión y emoción ya que nuevamente Los Llanos se posiciona como referente de la escritura en español”. Además, añadió: “No debemos olvidarnos: apostar por la cultura es fundamental para el buen desarrollo de la sociedad”. En palabras de la directora general de Cultura y Fomento de la Lectura, María José Gálvez: “El Ministerio de Cultura mantiene firme su compromiso con la literatura y con la isla de La Palma. Hemos intensificado nuestro apoyo a la próxima edición del Festival Hispanoamericano de Escritores y estamos trabajando con su director, Nicolás Melini, para que sea la edición del reencuentro y la recuperación”. El presidente ejecutivo del FHE, el novelista J.J.Armas Marcelo, por su parte, destacó la gran relevancia de la literatura mexicana actual, “una de las principales de nuestra lengua”, y señaló que “el Hispanoamericano de Escritores tiene que ofrecer siempre lo mejor que podamos, es nuestra forma de manifestarle nuestro respeto a la gente”.

Para la programación de este año, los organizadores han reiterado la invitación a los escritores previstos el año pasado. La gran mayoría ha aceptado. Sólo algunos de ellos no tienen disponibilidad para las fechas elegidas, de modo que ello propiciará la incorporación de algunos nombres que no se esperan, y que serán anunciados en los próximos meses a medida que su presencia se vaya confirmando. El programa no será el mismo previsto para el año pasado, ya que, además de la presencia de México y sus 20 escritores, la organización estima necesario incluir en el programa “lo que nos ha sucedido, la erupción volcánica”, algo que tiene todo el sentido al ser México el país invitado y contar también con la participación del Premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez, que creció junto a un volcán en su país, Nicaragua. En palabras de Rubén Pérez Castellanos, director general de Cultura del Gobierno de Canarias, el Hispanoamericano de Escritores es “una de las acciones culturales que contribuye a la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción volcánica”. En ese mismo sentido, Nicolás Melini ha observado que la edición de este año “se presenta como un gran homenaje a quienes han sufrido de uno u otro modo esta erupción, la gente del valle. Estoy seguro de que los escritores encontrarán las palabras adecuadas”.

El Festival Hispanoamericano de Escritores contará nuevamente con el impulso del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, sede del festival, el Cabildo Insular de La Palma, el ICDC del Gobierno de Canarias, la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, la Fundación Universidad de Guadalajara (que realiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México), el Instituto Cervantes, el Instituto de Astrofísica de Canarias, ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española), la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, además de numerosos colaboradores y asociaciones civiles locales.