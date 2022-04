El regreso de ExpresARTe: abril arte mil, de la mano de Beatriz Gómez

Hay muchas canciones que hacen alusión al mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril?, del maestro Sabina, “Eso es abril sentimiento, eso es abril caricia al viento…Así se siente abril…”, de Rosario Flores, o el abril a quien le canta Vanesa Martín Capricho de viento…y de nuevo es abril, y de nuevo es abril…y como no, el Especialmente en abril del maestro Joan Manuel Serrat. Pues sí, de nuevo es abril y me he atrevido en esta gesta de primavera loca y desarticulada a ponerle música a ExpresARTe, porque llega con fuerza, dejando una oportunidad a quien escribe y ama el arte, ama el formato en papel, ese que da olor a revista, donde tocas las páginas, y nos aleja de pantallas, donde un fin de semana repleto de alma habitará el Teatro Monterrey de El Paso, donde Tanausú duerme en las montañas. Donde nos adentramos en la cultura, en varias disciplinas, todo es tan necesario, un servicio esencial para la vida, afrontar lo que nos ha tocado, que no es poco. Una pandemia, un volcán, la lava que tanto nos dolió y nos duele, una guerra, qué más, con la cultura establecemos esa unión, que crea ejércitos de soldados con alma. Hoy hablamos con Beatriz Gómez, quien ha trabajado duro para afrontar este reto, estas jornadas, en esta ocasión el número de la revista tendrá un carácter solidario en beneficio de los afectados por el volcán.

Para quien no conozca ExpresARTe, ¿qué nos puedes decir de esta iniciativa para promover la literatura de nuestras islas?

ExpresARTe es una iniciativa que nace para dar a conocer a nuestros artistas canarios, creando con ello un vínculo entre la sociedad y las diferentes maneras de expresión que emanan de los distintos géneros literarios que existen. En ExpresARTe, no sólo participan escritores. Es un concepto mucho más amplio, donde puedes disfrutar de una pieza escénica, de unas canciones de la mano de un cantautor, de una mesa redonda interesante, de un monólogo… También puedes encontrar novedades en un mercado literario cultural y este año se podrá disfrutar de una zona gastro donde tendrán su espacio los productores locales. Es un evento para todos los públicos, repleto de actividades que acercan esas creaciones artísticas a nuestra gente.

¿Cómo de difícil fue montar un festival literario con la coyuntura que vivimos el año pasado?

Fue complicado, sí. Ya todos sabemos que han sido tiempos difíciles para la cultura, pero en La Palma, peor. Aún así, los que realmente sabemos el significado que tiene ésta para la sociedad, intentamos hacer todo lo posible para que permanezca y nos acompañe en los momentos más complicados. Por ello es de agradecer que las instituciones sigan apostando por la misma, porque sin ella no funcionaríamos igual.

También es importantísimo la respuesta del público, porque estos eventos se realizan por y para él. Y el año pasado respondió tan bien que este año repetimos. Con lo cual, tengo que decir que las dificultades muchas veces merecen la pena.

ExpresARTe promueve las formas de expresión de todos los canarios, ¿te has planteado llevarlo a otras islas?

La idea inicial era esa, y la verdad que es un formato que encaja muy bien para convertirlo en circuito itinerante. No lo descarto en un futuro, pero de momento estoy contentísima con la acogida que ha tenido en el municipio del El Paso.

Segundo número de ExpresARTe que regresa en abril de 2022. ¿Qué nos puedes adelantar de este nuevo número de la revista literaria?

Bueno la revista nació con el festival y por eso tiene nombre homónimo a las jornadas.

Estoy muy contenta con esta edición y con la participación de todos esos compañeros que apuestan por este doble proyecto. No es tiempo de remover nada, pero sí de no olvidar y seguirnos solidarizando con todos esos damnificados que tanto han padecido y siguen padeciendo esta catástrofe del volcán de Cumbre Vieja. Por ello, esta edición es completamente solidaria, donde varios compañeros/as hemos aunado fuerzas para escribir desde el corazón. La idea es donar esos beneficios de la revista para que llegue a nuestros vecinos más necesitados.

¿Cuál es el principal objetivo o meta de esta revista?

La revista es otra forma de darle voz a nuestros escritores, artistas, periodistas, editores, redactores, etc. Es el complemento ideal de estas jornadas. Es un formato para expresarnos más abiertamente y que llegue a mucha más gente. Mi intención es seguirla editando por lo menos en cada edición y buscarle un hueco en nuestras bibliotecas canarias. Ello ayudaría a conocer nuevos talentos, nuevos títulos publicados, escritores noveles, gente anónima que escribe muy bien y está en la sombra, etc. Sería interesante que llegara al máximo número posible de lectores.

¿Qué respaldos tienes para sacar este número y para el evento en sí, aparte de todos los artistas o autores que te apoyan?

Este año es el Ayuntamiento de El Paso el máximo responsable de todo, siendo consciente de la gran labor que se realiza para promover nuestra literatura canaria. Y debo mostrar mi gratitud en estas líneas, porque no es fácil sacar adelante disciplinas como la literatura. Por alguna razón siempre se apoyan más otras como la música, el cine, etc. Y todas, absolutamente todas las ramas del arte deben estar presentes en igualdad de condiciones en nuestra sociedad. Al fin y al cabo, las letras son la madre de casi todas ellas.

Como gestora cultural, ¿cómo afrontas este reto en tiempos de una pandemia que persiste, un volcán que nos ha dejado con el corazón en un puño y una guerra en toda su devastadora existencia?

Desde el minuto uno estoy luchando. Y aquí sigo creando y dándole al público algo que es necesario para la vida. La cultura. También tengo que decir que me encantan los retos. Por eso creo que no me he rendido. Y le pongo el corazón a lo que hago y tengo plena confianza. Y también me hago una pregunta: ¿acaso tú puedes vivir sin arte y sin cultura? No. Definitivamente no puedo. Y, por lo tanto, creo que el resto tampoco.

Ese compromiso no lo tengo sólo con el resto. También lo tengo conmigo misma. Y me hace completamente feliz dedicarme a ello.

Qué nos puedes adelantar de ese evento en abril

Este evento de abril trae una agenda completísima de actividades para ese fin de semana que se llevan a cabo las jornadas. El 22 y 23 de abril en el Teatro Monterrey, de El Paso. Presentaremos el segundo número de la revista que como te comenté anteriormente, tiene carácter solidario. Por eso desde aquí, me gustaría invitar a todo el mundo a disfrutar de nuestras letras y de estas jornadas que se están preparando con tanto cariño. La programación será muy variada. También quiero resaltar la importancia del mercado literario cultural con zona gastro, donde podrán pasar un día increíble con los amigos y la familia mientras disfrutan de los diferentes actos.

¿Alguna sorpresa o exclusiva o aún es pronto para ello?

Sorpresas siempre hay alguna, pero si lo cuento ya no tendría gracia. Habrá que asistir para disfrutarla.

¿Es difícil hacer una nueva edición o la experiencia pasada allana el camino?

Creo que lo que realmente es difícil es no tener el apoyo o respaldo de una institución y del público para poder continuar hacia adelante con un proyecto. Sin duda, no es el caso. Tanto el Ayuntamiento de El Paso como el público respondió el año pasado y por eso este año volvemos con más fuerza. Espero que perdure en el tiempo para seguir expresándonos en nuestra isla.

Los protocolos de seguridad frente a la Covid 19. Todo es más difícil o esos retos son una experiencia para afrontar este nuevo mundo donde la cultura a veces castigada a la vez que más necesaria que nunca. Queremos tú reflexión…

Tenemos que hacernos a la idea. Aunque hayan sacado algunas restricciones, no debemos olvidarnos que seguimos viviendo inmersos en una pandemia mundial que ha perjudicado mucho a todos los sectores profesionales. Debemos ser conscientes y no dejar de hacer cosas, y mucho menos dejar de asistir a eventos que nos aportan muchísimo culturalmente. Ahora mismo creo que estamos más preparados que nunca para afrontar lo que venga y seguir caminando hacia adelante a pesar de los contratiempos…

Un mensaje para hacer un llamamiento a este evento que se celebra en abril

Lo primero que me gustaría decir es que ExpresARTe nace para acercarnos y permitir expresarnos, así que está es una oportunidad única para disfrutar de un Día del Libro diferente. Siempre resulta interesante un evento así para los amantes de las humanidades y la cultura, pero como dije al principio, estas jornadas están perfectamente diseñadas para todo el mundo, no sólo para determinados públicos. Por eso me encantaría que asistieran y las disfrutaran.

Gracias, Beatriz Gómez, muchísima suerte.