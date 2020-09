La serie ‘Palabras mayores’ lanza su tercer capítulo, dedicado a Elsa López

El área de Cultura del Gobierno de Canarias ha lanzado este miércoles el tercer capítulo de la serie ‘Palabras mayores’, ya disponible en YouTube, dedicado a la escritora palmera, de origen africano, Elsa López. Este proyecto es una iniciativa de la Biblioteca de Canarias, que realiza en colaboración con la empresa pública Canarias Cultura en Red, con el fin de propiciar conocimiento en profundidad de destacadas figuras de la literatura de las Islas, a través de entrevistas en las que se van desgranando aspectos esenciales de la trayectoria vital y literaria de escritores y escritoras insulares.

La poeta, narradora y editora Elsa López, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, habla a fondo de su obra en esta nueva entrega de esta serie creada en coincidencia con la última edición del Día del Libro. La entrevista se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Biblioteca Pública del Estado (BPE) en Santa Cruz de Tenerife y en las redes sociales de ambas BPE, de Cultura del Gobierno y de los centros que integran BICA.

La serie ‘Palabras mayores’ se estrenó el pasado mes de abril, coincidiendo con el Día del Libro, con una entrevista a la escritora Isabel Medina (Hermigua, 1943). Y en la segunda entrega, la serie se adentró en el universo creativo del Premio Canarias de Literatura 2018, Ángel Sánchez (Gáldar, 1943).

La protagonista del nuevo capítulo comienza hablando de su infancia en la africana isla de San Fernando Po (actual Malabo), donde nació en 1943, y de los motivos por los que tuvieron que enviarla a La Palma con su abuela. ‘Mi destino está marcado por Islas, pero también por mujeres’, afirma. ‘Mi madre me enseñó a leer en África, y no me refiero a lo de a,e,i,o,u, mi madre me leía en alto cuentos y cosas de mayores cuando yo apenas tenía 3 o 4 años’, señala como inicio de este interesante relato en el que habla de las personas que han sido importantes en su vida y sobre la historia que le ha tocado vivir, así como las circunstancias que rodean cada una de las piezas de su obra.

Elsa López (San Fernando Poo, 1943) es catedrática y doctora en filosofía. Miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. Embajadora de Buena Voluntad de la Reserva de La Biosfera Isla de La Palma ante la UNESCO y Medalla de Oro del Gobierno Canario (2016). Fundadora y directora de Ediciones La Palma desde 1989. Ha sido presidenta de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid (1987-88) y presidenta del Ateneo de La Laguna (2011-2013) y directora de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores (2002-2006). Es Premio de Investigación José Pérez Vidal (1993), Premio Taburiente 2018 y Premio Emilio Castelar 2019 por la Defensa de Las Libertades y el Progreso de los Pueblos. Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Melilla” (1987), Premio Internacional de Poesía “Rosa de Damasco” (1989), Premio Nacional de Poesía “José Hierro” (2000) y Premio de Poesía “Ciudad de Córdoba Ricardo Molina” (2005).

Ediciones Hiperión reunió la poesía escrita entre 1973 y 2006 en el volumen A mar abierto. Al que siguieron Travesía (2006), De la A a la Z Canarias (2008), Ofertorio (2008), Solo de amor (2008), A la Virgen de Las Nieves (2015), Viaje a la nada (2016) y Últimos poemas de amor (2018). Sus poemas han sido traducidos a diferentes idiomas y parte de su obra poética ha sido incluida en antologías nacionales e internacionales. En narrativa ha publicado Memoria de un tiempo difícil (1986), José Pérez Vidal, biografía de un etnógrafo canario (1987), El corazón de los pájaros (2001), Las brujas de la isla del viento (2006), El Viaje (2008) y Una gasa delante de mis ojos (2011).