Tiempo para la formación y las sinergias este fin de semana en el programa paralelo Festivalito LAB

La decimosexta edición del Festivalito La Palma cuenta este año con un programa paralelo de sesiones profesionales y talleres denominado Festivalito LAB que se celebrará el sábado 15 y el domingo 16 en el Teatro Monterrey de El Paso y cuyo objetivo es fomentar el encuentro entre artistas y profesionales emergentes e impulsar el sector audiovisual canario. Durante los dos días del fin de semana, habrá varios encuentros sectoriales y talleres en los que los participantes podrán ampliar su formación en diferentes técnicas de edición, imagen o tecnología utilizadas en las producciones audiovisuales.

La formación y el encuentro entre profesionales se convierte así en otro de los ejes fundamentales del Festivalito La Palma, al margen de los rodajes y la exhibición de películas.

Dentro de las sesiones divulgativas, la primera actividad programada será un encuentro presencial entre participantes inscritos en el concurso de rodaje La Palma Rueda que tendrá lugar el sábado 15 de mayo, de 11:30 a 14:30 horas. Para cumplir escrupulosamente con los protocolos sanitarios y de seguridad, el aforo está limitado por lo que la sesión podrá seguirse también de manera online. Además, la organización del Festivalito La Palma exige a todos los participantes de La Palma Rueda a someterse a un test de antígenos. Durante las tres horas que dura la sesión, los participantes y organizadores podrán confraternizar. “Lo que diferencia al Festivalito La Palma de otros festivales es la interrelación que automáticamente se produce entre los participantes. No es un festival de cine sino un festival donde se hace cine y por eso, es vital y enriquecedor el encuentro y la puesta en común”, aclara Alba Cabrera, coordinadora del Festivalito La Palma.

Siguiendo con los encuentros, el domingo 16 de 11:00-13:30 horas, se celebrará Cineasta busca productora, sin duda, una de las sesiones más destacadas y que más interés está despertando. Productoras con experiencia como SuicaFilms (Valencia), Calibrando producciones (Valencia) y The Kung Fu Brothers (Tenerife) presentarán su manera de hacer las cosas. Se trata de fomentar sinergias por lo que también habrá sesión de pitching (presentaciones rápidas) y encuentros one to one de cuatro minutos, entre productoras y cineastas emergentes que quieran darse a conocer y presentar sus proyectos más inmediatos. Para la organización, este tipo de encuentros es vital porque pone en contacto a las dos partes de la industria y puede dar lugar a trabajos interesantes. A este encuentro, y en representación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (IDC), acudirá Natacha Mora, responsable del Departamento Audiovisual del Gobierno de Canarias (Canary Islands Film).

Después, entre las 13:00 y las 14:30 horas, el Teatro Monterrey será testigo de una ronda de presentaciones por parte de instituciones, asociaciones y festivales de cine que darán su visión sobre el panorama actual de la industria. Entre los ponentes, encontramos el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (IDC) adscrito al área de Cultura del Gobierno de Canarias, la Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR), el Festival Tiempo Sur, la Universidad del Atlántico Medio y el Festival Tazacortos, entre otros.

Talleres

El sábado 15 por la tarde, en horario de 16:30-20:30 horas, se celebrará la primera de las sesiones formativas, el Taller de edición de vídeo con DaVinci. Los participantes, a partir de 14 años, aprenderán los conceptos básicos de este editor de vídeo profesional y gratuito.

El domingo 16 de mayo, será el turno de los más jóvenes con dos talleres especialmente pensados para ellos. El Taller de hologramas se celebrará de 10:30-14:30 horas y está destinado a niños entre los 6 y 12 años de edad que aprenderán, combinando manualidades y rodaje, a convertir su móvil en un proyector de hologramas. La segunda sesión formativa es un Taller de rodaje y edición de vídeo con móvil o tablet. Dirigido a jóvenes a partir de 14 años, está orientado a la utilización del móvil o la tablet como herramienta de rodaje y edición. A día de hoy, este es el único taller para el que todavía quedan plazas previa inscripción. “Nos encanta esta nueva faceta del festival destinada a los niños y jóvenes palmeros. La gente de la isla es maravillosa con nosotros así que nosotros también queríamos aportar algo más, en este caso, haciendo que los jóvenes tengan un primer acercamiento al mundo del cine e inocularles- ahora que está tan de moda- un “bicho bueno”, el de la creatividad y el amor al cine”, añade Isabel Arencibia, coordinadora del Festivalito LAB.

El Festivalito La Palma está organizado por la productora Chukumi Studio. Su máximo impulsor es el Cabildo de La Palma, a través de la Consejería Cultura y Patrimonio Histórico y de la Consejería de Turismo. Es también patrocinador del certamen el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y de Promotur, así como el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y el Ayuntamiento de El Paso. Además, cuenta con el patrocinio y colaboración de diferentes empresas como Fundación Cajamar, Universidad del Atlántico Medio, Digital 104, Autos Oasis, Viajes Insular, Isla Bonita Love Festival, Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma, Plataforma Nuevos Realizadores, entre otros.