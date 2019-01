“Mis vestidos son arquitectura y representan la belleza de La Palma”

La diseñadora palmera Marisol Pais ha derrochado talento e imaginación en su colección de vestidos exclusivos de alta costura inspirados en espacios emblemáticos de La Palma. “Mis trajes son arquitectura, ornamentales, con mucho patronaje, y representan la belleza de la Isla”, ha asegurado a La Palma Ahora. “La indumentaria es un lenguaje universal, un acto social en el que la persona muestra su estatus y su elegancia”, explica.

La Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma acogerá del 15 al 31 de enero una muestra de los vestidos de Marisol Pais compuesta por 24 fotografías de Giovanni Tessicini en las que distintas modelos posan en lugares representativos de la Isla.

La exposición, que lleva por título Al pasado para el futuro, está promovida por la empresa de publicidad e imagen Roja Diona y organizada por la Consejería de Cultura del Cabildo.

“Mis trajes no han encajado bien en La Palma porque son trajes de temática y siempre se han quedado fuera de los grandes eventos de moda”, dice. “Hago cualquier diseño pero ahora estamos retomando la temática antigua, que no se ha visto y que a mí siempre me ha gustado; cada diseño tiene una historia; a cada modelo le trabajo los cánones de belleza y se convierte en princesa”, detalla Marisol, y subraya: “Cada persona me inspira un canon de belleza, me expreso en el lenguaje de los demás; los trajes tienen un sueño, una leyenda y una historia”.

Diseño de 'La dama del volcán'. GIOVANNI TESSICINI

Los diseños de los vestidos de Marisol se alimentan del patrimonio y la naturaleza de La Palma. “En el caso de La dama del volcán, diseñé el traje visualizando a una señora que emergía con el magma y elegí para las telas los colores del volcán".

La empresa de publicidad e imagen Roja Dione pretende con esta exposición “realzar, a través de las fotos de Giovanni Tessicini y de los preciosos trajes de Marisol Pais, las bellezas de La Palma”. “La naturaleza y la historia se fusionan a través de la alta costura de Marisol Pais, que derriba aquí, en la tierra, la belleza de las estrellas, que ya no es esquiva sino inmortal gracias a las imágenes de Giovanni Tessicini”, apuntan.

Pais comenta que “en nuestros proyectos hay indagación porque en la cultura hay que indagar, no quedarnos estancados”. Además, resalta, “es también un proyecto sin barreras en el que puede participar cualquier persona que padezca una discapacidad porque todos podemos aportar”. Apuesta por “enfocarnos en las ideas de los jóvenes y ser grandes maestros en cultura”.

Los vestidos de Marisol Pais tienen un diseño ornamental. GIOVANNI TESSICINI

Como creadora, Marisol considera que “La Palma nos oprime porque tenemos dentro mucho talento, es una isla egoísta y egocéntrica, pero los palmeros que se van vuelven porque es como un talismán y atrae”. “Tenemos que valorar a La Palma y a la ciudadanía, porque se vuelcan a la hora de colaborar con la cultura, como lo han hecho con mi proyecto”, concluye.

Modelo con diseño de Marisol Pais en el Teatro Circo de Marte. GIOVANNI TESSICINI