El austriaco Thomas Steger y la catalana Marta Sánchez vencen en el KOS Xtreme Triathlon

El austriaco Thomas Steger y la catalana Marta Sánchez, triatletas de prestigio internacional, se han hecho con la victoria en el KOS Xtreme Triathlon celebrado en La Palma. La competición, que contó con el apoyo del Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Breña Alta, se ha convertido en una cita deportiva a nivel mundial en la que, además, se ha potenciado el turismo sostenible. Gracias a la organización de 3EMESeventos y La Molina Shop, casi 100 deportistas, procedentes de diferentes países, han recorrido la Isla Bonita este fin de semana, informa la organización en nota de prensa.

Thomas Steger logró el podio de la categoría masculina con 3 horas y 34 minutos, mientras que Marta Sánchez hizo un tiempo de 4 y 11 minutos, respectivamente.

En la categoría masculina, tras Steger, alcanzaron la meta los españoles Raúl Lecuona (3 horas y 47 minutos) y José Manuel Hernández (3 horas y 54 minutos). En la femenina, tras Sánchez, llegaron la neerlandesa Lotte Wilms y la española María Saleta Castro (4 horas y 24 minutos).

La ceremonia de entrega de premios fue uno de los momentos más emocionantes. Se hizo entrega a los ganadores de unos anillos personalizados con la fecha del evento y su nombre, que fueron grabados en directo. También se reconoció a Dácil Hernández y Pedro de Arriba por ser los primeros triatletas canarios en cruzar la meta.

El evento tuvo como objetivo potenciar el turismo deportivo y astronómico en una isla, que cuenta con uno de los cielos más limpios del planeta. Los deportistas que buscan una carrera con riqueza natural encuentran en KOS Xtreme una variedad de paisajes y las mejores condiciones meteorológicas.

El lema de la prueba ‘From the ocean to the stars’ puso en valor la diversidad de La Palma, y dio especial relevancia a las estrellas y al Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, donde se encontraba la meta.

El recorrido de 60 kilómetros consistió en 2 km de natación, 49 km de ciclismo con desnivel acumulado de más de 2.600 metros de altura y más de 9 kilómetros de carrera a pie a una altitud de 2.400 metros, que lo convierte en el triatlón más duro de España. Contó con una asistencia multitudinaria en varios puntos de la carrera, pero se concentró especialmente en la salida y en la meta.

Agradecimientos

Desde la organización se agradece al Cabildo insular, Ayuntamiento de Breña Alta, La Molina Shop y al Instituto Astrofísico de Canarias por contribuir con la carrera para potenciar el turismo sostenible. Y Rafael Matos y Miguel lores también quieren reconocer la participación del resto de empresas colaboradoras, como el fotógrafo Saúl Santos, la diseñadora de moda Paloma Suárez, que diseñó la camiseta finisher, De Safiro que diseñó y talló los anillos de los ganadores, Manuel Asensio, Pernord Ricard, Coca Cola, Voluntarios Alfa Tango, Protección Civil, AEA y Plena Inclusión Canarias.