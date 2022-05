El CD Mensajero pierde con el Cádiz B y desciende a Tercera División

El CD Mensajero consumó este domingo su descenso al grupo canario de la Tercera División de fútbol tras perder frente al Cádiz B por 1-2, en partido de la penúltima jornada del grupo 4 de Segunda RFEF disputado en el estadio Silvestre Carrillo de Santa Cruz de La Palma.

El equipo rojinegro, al que no le valía el empate y que no dependía de sí mismo, no pudo cumplir la primera premisa, que era derrotar al filial cadista, y acabó cediendo en la segunda parte después de llegar al descanso con ventaja gracias a un gol del brasileño Edu Salles en el minuto 22 de la primera mitad.

El Cádiz B pudo empatar con un penalti señalado a la salida de un córner, pero el portero tinerfeño Nauzet García rechazó el lanzamiento de Iván Chapela.

Tras el descanso, el Mensajero tuvo la gran oportunidad para doblar su ventaja pero también falló un penalti, que detuvo el guardameta visitante Víctor Aznar en el minuto 61.

Esa jugada despertó al equipo amarillo, que poco después, en el minuto 63, igualó el partido por mediación de Dani García, y acabó dándole la vuelta al marcador dos minutos más tarde con un tanto de Iván Chapela en pleno desconcierto del conjunto local, que ya no pudo recuperarse de esos dos golpes.

El Mensajero consuma así su caída a la Tercera División en el año de su centenario, y confirma el pleno de descensos de los cinco equipos canarios que competían esta temporada en Segunda RFEF, junto a Las Palmas Atlético, Panadería Pulido San Mateo, San Fernando y Tamaraceite.