Comienza la temporada 2023/2024 para el CD Mensajero

Este domingo (12:00 hora canaria), el Eleuterio Valerón de la localidad grancanaria de El Tablero será testigo de la UD San Fernando – CD Mensajero, partido correspondiente a la primera jornada del Grupo V de la Segunda RFEF. Desde este sábado y tras la tradicional ofrenda floral, el primer equipo mensajerista ha puesto rumbo al sur de Gran Canaria.

Con ilusión y responsabilidad. Así ha salido la expedición rojinegra hacia la provincia oriental, donde volverá a encontrarse con la UD San Fernando, equipo que rubricó el ascenso ante el Leioa en el pretérito curso. Las huestes de Josu Uribe quieren empezar con buen pie ante un rival al que ya han superado en Maspalomas.

Ambos llegan a la competición liguera tras una pretemporada prácticamente inmaculada en lo que a resultados y sensaciones se refiere. No en vano, el ‘Mensa’ no cayó en ningún test estival, mientras, el ‘Sanfer’ tan sólo hincó la rodilla en una ocasión. No obstante, lo verdaderamente importante comienza este domingo.

Ser sólidos atrás y determinantes arriba será crucial para el elenco que prepara Uribe. No en vano, se ha trabajado durante la pretemporada en una idea en la que el no encajar y salir con transiciones rápidas sea el ADN del #LucharEsGanar. La zaga mensajerista tendrá que tener muy vigilado a Adrián Hernández, el artillero de los de Juan Carlos Socorro.

La expedición mensajerista está compuesta por Jacobo, Juanda, Sebas, Óscar, Maxi, Vianney, Ruymán, Borjas, Edu Salles, Pirri, Padilla, Misffut, Martínez, Morillo, Samu Ramos, Toboso, Malick y Víctor.

“Han sido siete semanas muy exigentes a la par que bonitas. Afrontamos este inicio de liga ilusionados y conocedores de que la categoría será difícil. Es uno de los desplazamientos más cómodos de la temporada; no obstante, el rival, el San Fernando, es de los más incómodos de la categoría. Vamos a intentar rascar algo fuera de casa, y con ese objetivo viajamos a Gran Canaria”, declaró Josu Uribe a los medios oficiales del club.