La Federación Canaria de Automovilismo premia al palmero Santi Concepción Jr

La Federación Canaria de Automovilismo ha premiado con un reconocimiento al joven piloto palmero Santi Concepción jr “por los éxitos obtenidos en la temporada 2021, siendo el piloto más joven de Canarias en conseguir un título en automovilismo, con 17 años”, informa la citada entidad.

El domingo 29 mayo se realizó la entrega de premios que organiza la Federación Canaria de Automovilismo para reconocer y premiar a todos los Campeones de Canarias de automovilismo, pilotos, copilotos y equipos fueron premiados en sus diferentes disciplinas, el acto tuvo lugar en San Isidro, Tenerife.

“Sin embargo, el piloto palmero ha recibido otro tipo de trofeo, uno que brillará en sus vitrinas, pues no hay mejor trofeo que el reconocimiento a tus logros deportivos según nos decía el propio Santi: ‘Recibir un reconocimiento en casa es algo muy especial, el automovilismo canario es mi casa, me agrada mucho saber que se acuerdan de mí, a pesar de competir fuera de nuestras islas, incluso de nuestro país, agradezco mucho este reconocimiento. Esto es gracias a la constancia y mi formación, es la labor de varios años, porque los resultados deportivos no son causa de una buena temporada, sino de muchos años de preparación y sacrificio. Gracias, Benito, por acordarte de mí, igual que a Miguel A. Domínguez, Francisco Negrín y Roberto Pérez por esas calurosas felicitaciones y acompañarme en este premio, así como a todos mis compañeros y asistentes en la sala, me recibieron con mucho afecto y pude sentir el apoyo y el calor de sus aplausos, gracias”.

Santi Concepción fue premiado por su temporada en 2021. Compitió en el Campeonato de España de Resistencia TCR, con un vehículo Cupra de 350 cv. Fue la primera vez que competía con vehículos, anteriormente venía del karting y de unos test de fórmula 4. Logró varias victorias absolutas y primeros puestos en el apartado junior. Desde la primera carrera mostró su velocidad, consiguió en Valencia la primera plaza en los tiempos cronometrados y su primera victoria, así como varios pódium absolutos durante la temporada, cerrando la campaña en Barcelona, circuito de Montmeló, con otra victoria absoluta, siendo la revelación del campeonato con solo 17 años.

Actualmente compite en el Campeonato Alemán de prototipos, el salto ha sido muy grande y espectacular, a pesar de su corta edad, compite con los espectaculares vehículos Le Mans Serie Prototype 3, de la marca Ligier con 480 cv y 900 kg de peso. En su primera carrera en Bélgica consiguió colocarse en la cuarta plaza en su estreno internacional.

La próxima carrera que tiene previsto participar Concepción será en el legendario circuito de Nürburgring, Alemania, mientras se prepara en el simulador y haciendo kilómetros en karting, disciplina que lo mantiene en forma.