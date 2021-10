El joven alemán Melwin Fink vence en la primera etapa la Mini Transat en categoría Serie

Tal y como se esperaba desde que retomaran el rumbo en la costa noroeste de la Península, el joven regatista alemán Melwin Fink (920-SignForCom) se proclamó ganador de la primera etapa de la categoría Serie en la 23ª edición de la Mini Transat EuroChef 2021. La prestigiosa regata bienal -en la que noventa valientes regatistas navegan en solitario a bordo de embarcaciones mini (6’5 metros de eslora)- realiza estos días una histórica escala en Santa Cruz de La Palma, bajo organización del Real Club Náutico de La Palma.

El patrón de la embarcación SignForCom ha tardado, por lo tanto, 10 días 35 minutos y 37 segundos en completar las 1.350 millas del recorrido entre Les Sables d'Olonne y Santa Cruz de La Palma, a una velocidad media de 5,56 nudos. Una vez trasladado al Puerto y a las instalaciones de Calero Marina-Marina La Palma, Fink ha sido recibido por el teniente alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José Neris; el alcalde de Les Sables d’Olonne, Yannick Moreau; así como por los organizadores de la regata, Marc Chopin (Director de Carrera) y José Jaubert (Presidente del Real Club Náutico de La Palma).

Fink, informa la organización de la regata, ha hecho buenos los pronósticos de los últimos días en los que había ido ampliado su ventaja sobre el skipper austriaco Christian Kargl (980-All Hands on Deck) y sobre el francés Hugo Dhallene, cuyas llegadas están ahora previstas para ese 8 de octubre, siempre sujeta a cambios en función de los cambios de viento.

"¡No puedo creer lo que me está pasando! ¡Soñé con un Top 10 antes de partir y aquí soy el primer barco en llegar a La Palma con una ventaja importante sobre el segundo! Esto es una locura. Me presiona un poco para la segunda etapa pero no se decide nada. Habrá muchas condiciones a favor del viento”, explicó Fink una vez en tierras palmeras.

Tras ellos, el horizonte palmero promete ser un goteo constante de embarcaciones hasta completar las ochenta y nueve que aún participan en la regata y sueñan con tomar la salida desde Santa Cruz de La Palma y cruzar el Atlántico hacia Isla de Guadalupe el próximo 29 de octubre.

Fink es el quinto regatista en llegar al Puerto de Santa Cruz de La Palma, tras Tanguy Bouroullec, Fabio Muzzollini, Pierre LeRoy e Irina Gracheva, todos ellos participantes de la categoría Proto. En los próximos días, una vez hayan llegado todos los y las navegantes, tendrá lugar una recepción y se pondrá marcha una batería de actividades que incluye conferencias y talleres formativos.

La escala en La Palma de la vigésimo tercera edición de la Mini Transat Eurochef es posible gracias al patrocinio del Cabildo Insular de La Palma en su área de Turismo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, así como del Gobierno de Canarias, a través de Promotur y de la Dirección General de Deportes, la Autoridad Portuaria de Tenerife y Calero Marinas-Marina La Palma.