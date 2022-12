Nace la Milla Urbana Night Light de Breña Alta

El miércoles 7 de diciembre tendrá lugar este novedoso evento deportivo que servirá de antesala al encendido navideño de la Villa de Breña Alta, una explosión de luz y color para dar la bienvenida a las fiestas más entrañables del año. Esta primera edición de la Milla Urbana Light Night se configura como un evento deportivo para toda la familia y está promovida por el Ayuntamiento de Breña Alta y la empresa palmera EDA Eventos.

La Milla Urbana Light Night Breña Alta se trata de una carrera apta toda la familia, ya que contará con categorías y distancias desde la SUB 8 y SUB 10 (400 metros), SUB 12 (800 metros), SUB 14 (1.200 metros), hasta la SUB 16, SUB 18, Master y Absoluto (1.609 metros), por lo que grandes y pequeños tendrán cabida en este novedoso evento. Además contará también con una modalidad adaptada en la que participarán integrantes de la Asociación Padisbalta fomentando así también la inclusión en esta novedosa carrera. La fecha fijada es el miércoles 7 de diciembre, cuando a las 17:30 tomen la salida los primeros participantes en tandas según categoría que se irán alargando hasta el momento del anochecer cuando serán los propios ganadores de la Milla, quienes tengan el honor de hacer el encendido navideño de este año en medio de una tarde noche cargada de actos festivos para dar la bienvenida a la navidad a nuestro municipio.

Destacar que la salida y meta de este evento estará situada en el Parque de Los Álamos, epicentro festivo del día, que albergará también varias actuaciones musicales para dar la bienvenida a la navidad con el colofón final del conocido encendido navideño de Breña Alta. Eduardo Pérez, de la empresa organizadora EDA Eventos, destaca que “el evento está teniendo bastante aceptación ya que en apenas un par de semanas se completaron los 150 dorsales que habíamos habilitado para esta primera edición. Esta Milla Urbana Light Night ha llegado con fuerza para quedarse como un acto más dentro de un día tan importante y emotivo para grandes y pequeños como es el mítico encendido navideño”.